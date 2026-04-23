Tony Parkes – akit az Ewood Parkban eltöltött 34 éve miatt „Mr. Blackburn Roversként” is becéztek – 76 éves korában halt meg, miután 2020-ban Alzheimer-kórral diagnosztizálták.
A sheffieldi születésű egykori középpályás 34 éven át szolgálta a Roverst játékosként majd edzőként, miután 1970-ben csatlakozott a klubhoz. 12 év alatt több mint 400 mérkőzésen lépett pályára a Blackburn Rovers színeiben, majd a visszavonulása után edzőnek állt.
Meghalt a Blackburn Rovers legendája
Edzőként olyan menedzserek mellett dolgozott, mint Roy Hodgson és Graeme Souness, ráadásul tagja volt Kenny Dalglish stábjának is, amikor a Rovers 1995-ben megnyerte a Premier League-et. Abban a szezonban Alan Shearer volt a csapat sztárcsatára, ez a siker pedig máig a Blackburn legnagyobb diadala.
Parkes hat alkalommal is ellátta a klub ideiglenes vezetőedzői feladatait 1986 és 2004 között, összesen 74 mérkőzésen irányítva a csapatot. Később a Blackpool együttesénél vállalt munkát, ahol a 2008/09-es szezonban szintén ideiglenes edzőként dolgozott, és bent tartotta a csapatot a Championshipben.
A Blackburn Rovers mély megrendüléssel értesült Tony Parkes haláláról. Igazi klublegenda volt, akit gyakran ‘Mr. Blackburn Roversként’ emlegettek. Tony tegnap este hunyt el 76 éves korában. A Blackburn Rovers minden munkatársa őszinte részvétét fejezi ki Tony lányának, Natalie-nak, valamint családjának és barátainak ebben a rendkívül szomorú időszakban”
– olvasható a klub közleményében, melyben hangsúlyozzák, hogy május 2-án, a szezon utolsó hazai mérkőzésén külön megemlékezést tartanak majd Tony Parkes tiszteletére.
„Nyugodj békében, Tony. Nagyszerű ember volt” – írta a közösségi oldalán Alan Shearer, aki az 1994/95-ös szezonban 34 góllal vette ki a részét a Blackburn Rovers bajnoki címéből.
„Nagyon szomorúan értesültem Tony Parkes halálhíréről. Tony kiváló játékos és edző volt a Roversnél, csodálatos humorérzékkel. Ő volt Mr. Blackburn, és nagyon fog hiányozni. Gondolataink és imáink Natalie-val és a Parkes családdal vannak” – reagált az egykori angol válogatott Chris Sutton, aki Shearer csatártársa volt a bajnoki cím megszerzésekor.
„Fantasztikus ember volt, akivel kiváltság volt együtt dolgozni a Blackburnnél. Hűséges, elkötelezett, és mindent odaadott a klubért. Gondolataim a családjával és a Blackburn Rovers minden tagja körül forog. Nyugodj békében, Tony” – reagált a halálhírre Kenny Dalglish, aki 1991 és 1997 között dolgozott a Roversnél.
Tony Parkes lánya, Natalie 2022-ben adománygyűjtést indított, hogy segítsen fedezni édesapja ápolási költségeit. Elmondta, hogy a betegség miatt édesapja néha már nem ismeri fel őt, ugyanakkor gyakran felidézi az Ewood Parkban töltött éveit.