A Paks nagyon magabiztosan és megérdemelten gyűjtötte be a három pontot a Kazincbarcika ellen. A szombati meccsen a 39 éves rutinos támadó, Böde Dániel ezúttal csereként beállva lett hős.

Böde Dániel megszerezte 169. és 170. NB I-es gólját

Böde duplázott, nem kegyelmezett a Paks a Kazincbarcikának

Nagy fölényben futballozott az első félidőben a Paks, uralta a játékot, több helyzetet alakított ki, és megérdemelten került előnybe. A vendég csapat gyakorlatilag alig jutott el ellenfele kapujáig, semmilyen gólveszélyt nem jelentett, minden ereje a védekezésre ment el. Nem játszott nagyon jól a Paks, de így is egyértelműen az történt a pályán, amit a hazai együttes akart.

A szünet után két cserével igyekezett változtatni a Kazincbarcika játékán Kuttor Attila vezetőedző, de az egyik beálló, Berecz három perc múlva sérülés miatt kénytelen volt lemenni a pályáról. A vendégcsapat aktívabban játszott, mint az első félidőben, Puhtyejev akár egyenlíthetett volna egy szép távoli tekeréssel, de aztán mégis a hazaiak növelték előnyüket: másodszor is Szendrei Ákos talált a kapuba, aki a két csapat decemberi második mérkőzésén is duplázott.

Később egy szép kiugratás után Puhtyejev gólt lőtt, de volt válasza erre a Paksnak: a legutóbb az MTK otthonában is eredményes Böde nagyszerű lefordulás után látványosan a hosszú felsőbe bombázott, majd pár perc múlva ő is duplázott.

A 39 éves korábbi magyar válogatott csatár ezzel megszerezte pályafutása 169. és 170. NB I-es gólját. Böde akár mesterhármast is szerezhetett volna, ugyanis a végére még maradt egy tizenegyes, azt azonban Ádám Martin értékesítette.

Bognár György csapata az előző körben hét bajnoki mérkőzésből álló nyeretlenségi sorozatot zárt le, újabb győzelmével pedig ismét versenybe szállt a harmadik helyért. Az utolsó helyezett és egyre reménytelenebb helyzetben lévő Kazincbarcikát harmadszor győzte le a mostani idényben úgy, hogy tíz gólt szerzett ellene és csak egyet kapott. Kuttor Attila együttesének kapuját eddig 60-szor vették be az ellenfelek az élvonalban.

Fizz Liga, 28. forduló:

Paksi FC-Kolorcity Kazincbarcika SC 5-1 (1-0)

Paks, Fehérvári úti Stadion, v.: Hanyecz

gólszerzők: Szendrei Á. (14., 65.), Böde (83., 89.), Ádám (95., 11-esből), illetve Puhtyejev (79.)

sárga lap: Balogh B. (22.), Gyurkits (67.), illetve Szőke (43.), Puhtyejev (61.), Kártik (64.),. Rácz (74.), Juhász (94.)