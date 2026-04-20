Parázs mérkőzést hozott a Paks Puskás Akadémia elleni bajnoki mérkőzése a labdarúgó NB I 30. fordulójában. A három pontot a paksiak gyűjtötték be, viszont nem jött könnyen a siker, hiszen egy kihagyott büntető és egy piros lap is megnehezítette a dolgukat. Végül Böde Dániel döntötte el a három pont sorsát, bár Bognár György nem volt teljesen elégedett a látottakkal.

Bognár György csapata győzelmet aratott

Bognár György elővette a Puskás Akadémia játékosát

A paksi tréner a lefújást követően kijelentette, hogy örül a győzelemnek, viszont a játék forgatókönyve nem úgy alakult, ahogyan szerette volna, majd szóba került a Puskás Akadémia játékosa, Quentin Maceiras is.

Az első félidő jól nézett ki a részünkről, ugyanazt a futballt produkálhatta volna a csapat másodikban is. Ha már az események: látni kell, a vendégek futballistája, Quentin Maceiras semmi mást nem tud, csak nagyot dobni és állandóan feszültséget csinálni”

− kezdte az értékelést a Nemzeti Sportnak Bognár. „Az első félidő jól nézett ki a részünkről, ugyanazt a futballt produkálhatta volna a csapat másodikban is. Ha már az események: látni kell, a vendégek futballistája, Quentin Maceiras semmi mást nem tud, csak nagyot dobni és állandóan feszültséget csinálni” − tette hozzá a szakember, aki szerint bravúr lesz, ha a Paks megszerezi a harmadik helyet.

A Puskás Akadémia elleni győzelemmel a Paks stabilizálta helyét a tabella ötödik helyén, jelenleg pedig két ponttal van elmaradva a harmadik Debrecen mögött, míg a negyedik a ZTE.