Nem hibázott a Fradi a labdarúgó NB I 31. fordulójában, miután hazai közönsége előtt 2-0-s győzelmet aratott a Paks ellen. Robbie Keane csapata ezzel átmenetileg átvette a vezetést a tabellán, míg Bognár Györgyék az ötödik helyen maradtak.

Bognár György mosolyogva köszöntötte Robbie Keane-t

Robbie Keane és Bognár György is nyilatkozott

„Korábban mindig kemény meccseket játszottunk a Paks ellen, nehezebb meccsre számítottam ma. A srácok nagyon jó teljesítményt nyújtottak. A Paksnak ez egy nagyon nehéz idény” − idézte a Magyar Nemzet a Ferencváros vezetőedzőjét, aki röviden Corbu piros lapjáról is beszélt.

Persze, hogy bosszant, mert ugye magyar játékosról beszélünk, ami a szabály miatt fontos. Nagy Barnabás ma csak a kispadra tudott leülni, Gruber ezért is kezdett a bal szélen”

− tette hozzá a tréner.

Bognár György reálisan állt az eredményhez

„Ez egy nagyon sima mérkőzés volt a Fradinak, igaz, hogy pontrúgásból kerültek előnybe, de több lehetőségük is volt megszerezni a vezetést. Megpróbáltuk azt játszani ,amit mindig, feltolni a csapatot, de a nagy átütő erő ma nem volt bennünk. Visszatérő probléma az idényben, hogy a mérkőzések nagy részében nem tudjuk ráerőltetni az akaratunkat az ellenfélre, maximum öt-tíz percig.Négy-öt fiatal is játszott nálunk, ők legalább eljutottak az Üllői útra” − mondta a Paks trénere, aki szerint a Fradi egyértelműen jobb játékosokkal rendelkezik, viszont megkapta azt a kérdést, hogy jelenleg ki ajánlana átigazolásra.

Bárkit, akiért pénzt adnak”

− válaszolta Bognár.

Fizz Liga, 31. forduló:

Ferencvárosi TC-Paksi FC 2-0 (1-0)