A januárban kinevezett Liam Roseniort azt követően rúgta ki a klubvilágbajnok Chelsea FC, hogy a csapat zsinórban öt elveszített bajnoki mérkőzésen maradt gólképtelen, ami több mint száz éve nem látott rekord a klub történetében. A vezetőség végül a Brighton elleni 3-0-s vereség után döntött a menesztésről. A 41 éves szakembernek összesen 23 mérkőzés jutott neki a londoniak kispadján, ezeken 11 győzelem, 2 döntetlen és 10 vereség volt a mérlege.

Liam Rosenior januárban még megmentőként érkezett a Chelsea-hez

Elkergették a Chelsea játékosai a tekintélyét vesztő edzőt

Bár a klub közleményében úgy fogalmazott „nem volt könnyű meghozni a döntést”, ha néhány játékoson múlt volna, talán hamarabb is megtörtént volna a bejelentés. A gyenge eredmények mellett ugyanis az öltözőben is komoly problémák adódtak. A BBC egy hosszabb cikkben arról számolt be, hogy a legtöbb játékosnak nem volt problémája Roseniorral, de a csapat egy része viszonylag gyorsan elveszítette a bizalmát a fiatal angol edzőben, aki korábban a francia Strasbourg és a Hull City vezetőedzője volt.

Az öltözőben megosztottság uralkodott, egyes játékosok pedig „helyettesítő tanárnak” kezdték hívni Roseniort, akinek szinte semmi tekintélye nem volt a csapatnál. A sértő becenév egyértelműen arra utalhatott, hogy karrierje elején jár, hiszen alig több mint három és fél éve kezdett edzősködni.

A belső konfliktusok és a gyenge eredmények végül teljesen aláásták a szakember helyzetét, ám nem csak a rutinosabb játékosok voltak elégedetlenek, állítólag még a 19 éves Josh Acheampong is szembement a szakember döntéseivel, mert keveselte a játékidőt. A lap információi szerint fontos mérkőzések előtt olykor a csapat összeállítása is kiszivárgott a sajtónak.

A londoni klub az elmúlt hetek kudarcai után visszacsúszott a nyolcadik helyre a Premier League-ben, vagyis jelenleg nem áll európai kupaszereplést érő helyen.