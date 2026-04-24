Rendkívüli

Ez már a háború előszele? Oroszország megfenyegette az EU-t!

Sport

Őrület, amit művel: Szoboszlai Dominik új szintre emelte a szabadrúgást – videó

Az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Chelsea alig több mint három hónap után kirúgta edzőjét, Liam Roseniort. A az elmúlt napokban egyre több részlet kerül napvilágra arról, hogyan vált mérgezetté a légkör a Stamford Bridge-en, most pedig az is kiderült, hogyan gúnyolták a szakembert a Chelsea játékosai a a háta mögött.

A januárban kinevezett Liam Roseniort azt követően rúgta ki a klubvilágbajnok Chelsea FC, hogy a csapat zsinórban öt elveszített bajnoki mérkőzésen maradt gólképtelen, ami több mint száz éve nem látott rekord a klub történetében. A vezetőség végül a Brighton elleni 3-0-s vereség után döntött a menesztésről. A 41 éves szakembernek összesen 23 mérkőzés jutott neki a londoniak kispadján, ezeken 11 győzelem, 2 döntetlen és 10 vereség volt a mérlege. 

Liam Rosenior januárban még megmentőként érkezett a Chelsea-hez
Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Elkergették a Chelsea játékosai a tekintélyét vesztő edzőt

Bár a klub közleményében úgy fogalmazott „nem volt könnyű meghozni a döntést”, ha néhány játékoson múlt volna, talán hamarabb is megtörtént volna a bejelentés. A gyenge eredmények mellett ugyanis az öltözőben is komoly problémák adódtak. A BBC egy hosszabb cikkben arról számolt be, hogy a legtöbb játékosnak nem volt problémája Roseniorral, de a csapat egy része viszonylag gyorsan elveszítette a bizalmát a fiatal angol edzőben, aki korábban a francia Strasbourg és a Hull City vezetőedzője volt.

Az öltözőben megosztottság uralkodott, egyes játékosok pedig „helyettesítő tanárnak” kezdték hívni Roseniort, akinek szinte semmi tekintélye nem volt a csapatnál. A sértő becenév egyértelműen arra utalhatott, hogy karrierje elején jár, hiszen alig több mint három és fél éve kezdett edzősködni.

A belső konfliktusok és a gyenge eredmények végül teljesen aláásták a szakember helyzetét, ám nem csak a rutinosabb játékosok voltak elégedetlenek, állítólag még a 19 éves Josh Acheampong is szembement a szakember döntéseivel, mert keveselte a játékidőt. A lap információi szerint fontos mérkőzések előtt olykor a csapat összeállítása is kiszivárgott a sajtónak.

A londoni klub az elmúlt hetek kudarcai után visszacsúszott a nyolcadik helyre a Premier League-ben, vagyis jelenleg nem áll európai kupaszereplést érő helyen.

  • Kapcsolódó cikkek:
A nagyképű sztárok kicsinálták a Chelsea zsenijét, de a kegyelemdöfést az UEFA viheti be
Három hónap után kirúgta edzőjét a Chelsea
Őrület, amit művel: Szoboszlai Dominik új szintre emelte a szabadrúgást – videó
Tóth Balázs klubja szörnyű hírt közölt: meghalt a Blackburn Rovers legendája

 

