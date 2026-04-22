Riadót fújtak Németországban, óriási bajok állnak a küszöbön

Megszületett a döntés: soha többé nem vehetnek cigarettát ezek az emberek

Négy fordulóval a Premier League zárása előtt drasztikus lépésre szánták el magukat a londoni Kékek. A januárban kinevezett Liam Rosenior finoman szólva sem tudott csodát tenni, így a Chelsea azonnali hatállyal menesztette a vezetőedzői posztjáról.

A Chelsea szerdán a hivatalos oldalán közölte, hogy kirúgta a csapat vezetőedzőjét, Liam Roseniort, annak ellenére, hogy a szakembernek több évre szóló szerződése volt. A klub hangsúlyozta, nehezen hozták meg ezt a döntést, de az elmúlt hetek eredményei és a csapat teljesítménye miatt a vezetőség úgy érezte, a szezon megmentése érdekében azonnali változtatásra van szükség.

Már nem Liam Rosenior a Chelsea edzője
Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Három hónap után kirúgta edzőjét a történelmi gödörbe került Chelsea

A Chelsea formája az utóbbi hetekben drámaian romlott. A londoni együttes legutóbb a Brighton ellen szenvedett 3-0-s vereséget, így sorozatban az ötödik bajnokiján kapott ki úgy, hogy egyetlen gólt sem lőtt – a klub legutóbb akkor volt ilyen rossz sorozatban, amikor a Titanic 1912 áprilisában jéghegynek ütközött az Atlanti-óceán északi részén, és elsüllyedt.

A kudarcok miatt egyre nagyobb lett a feszültség a csapat körül, a szurkolók pedig már a Brighton elleni meccsen is hangosan kritizálták Roseniort. A drukkerek elégedetlensége nem meglepő, ugyanis a londoniak számára a nemzetközi kupaindulás is veszélybe került. A Sky Sports értesülése szerint a klub 24 millió fontot fizet majd neki ennek idő előtti felbontása miatt.

A Chelsea jelenleg a Konferencia-liga-indulást érő hetedik helyen áll a Premier League-ben, hét pontos hátrányban az ötödik helyen álló Liverpool mögött, amely még Bajnokok Ligáját érő helyezés, ám ugyanannyi pontja van, mint a nyolcadik Brentfordnak és a Tóth Alexet is foglalkoztató Bournemouth-nak – viszont a két közvetlen rivális egy meccsel kevesebbet játszott.

A korábban a francia Strasbourgot irányító Liam Roseniort januárban vette át csapattal Konferencia-ligát és klubvilágbajnokságot nyert Enzo Maresca helyét a Chelsea-nél, ahol 5 és fél évre írt alá. A kezdeti jó eredmények után azonban a csapat teljesítménye visszaesett. A londoniak kispadján összesen 23 mérkőzés jutott neki, 11 győzelem és két döntetlen mellett tíz vereség a mérlege. Az új vezetőedző kinevezéséről később dönt a klub, a bejelentés szerint a szezon hátralévő részében ideiglenesen Calum McFarlane, az U21-es csapat korábbi vezetőedzője veszi át az irányítást.

  • Kapcsolódó cikkek:
A Chelsea edzője nekiment a játékosainak, Szoboszlaiék örülhetnek
Tíz év alatt atomjaira hullott a Leicester, harmadosztályú lett a csodacsapat
Vége a találgatásoknak: Megvan, ki lesz Szoboszlai Dominik edzője a következő szezonban
Hiába hívta a Real Madrid? Eldőlt Szoboszlai csapattársának jövője
Erling Haaland szexi barátnője kiborult az Arsenal sztárja miatt
Kiakadt az Arsenal brazil csillaga: „tizenegy trófeát nyertem itt”

 

