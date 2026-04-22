Zelenszkijt porig alázták és még ő trombitálta világgá

Szijjártó Péter éjfél előtt üzenetet tett közzé! A jövőről van szó!

Egyre közelebb a BL-indulás kiharcolásához a Liverpool. A Chelsea újabb sokkoló vereséget szenvedett a Premier League-ben, és már csak a tabella 7. helyén áll. A Brighton elleni kudarc után Liam Rosenior vezetőedző nem fogta vissza magát és keményen beleállt a saját játékosaiba.

A Premier League idei szezonjában az ötödik pozíció megszerzése is Bajnokok Ligája-részvételt ér. Ezt a helyezést jelenleg a címvédő Liverpool birtokolja, Szoboszlai Dominikék lépéselőnyben vannak közvetlen riválisaikkal szemben. Kedd este a Chelsea a Brighton otthonában lépett pályára, a londoni kékek csúfos 3-0-s vereséget szenvedtek idegenben. Mindez azt jelenti, hogy a hatodik Brighton ötpontos, a hetedik Chelsea pedig hétpontos hátrányban kullog a Liverpool mögött, amely ráadásul egy meccsel kevesebbet játszott üldözőinél. A klubvilágbajnokság címvédője különösen rossz passzban van, zsinórban öt vereségnél jár a PL-ben, így nem meglepő, hogy Liam Rosenior vezetőedző durván kifakadt az újabb csúfos kudarc után.

Chelsea's English head coach Liam Rosenior gestures on the touchline during the English Premier League football match between Brighton and Hove Albion and Chelsea at the American Express Community Stadium in Brighton, southern England on April 21, 2026.
A Chelsea edzőjének, Liam Roseniornak elege lett
Fotó: GLYN KIRK / AFP

A Chelsea edzője keményen kiosztotta a játékosait

Rosenior a mérkőzés után nem fogta vissza magát: figyelmeztetett, hogy drasztikus változásokra van szükség, azt mondta a játékosainak, hogy tükörbe kell nézniük, és azt is a fejükhöz vágta, hogy nem viselkednek profiként.

Ez a mérkőzés minden szempontjából elfogadhatatlan volt. Fáj és zsibbadok. A hozzáállás elfogadhatatlan volt. Folyamatosan kiállok a játékosok mellett, de a ma esti teljesítményük védhetetlen. Én vállalom a felelősséget, ezt mindig is mondtam, de a ma este után szerintem a játékosoknak is tükörbe kell nézniük, 

hogy mit adtak bele. Beszélhetünk taktikáról, de a taktika csak az alapok után jön” – üzent kőkeményen a Chelsea sztárjainak Rosenior.

Ez messze nem elég. Nem tudok nyíltan hazudni. 

Nyíltan elmondom az igazat, és ez minden tekintetben elfogadhatatlan volt” – tette hozzá a csalódott tréner.

A Chelsea-nél tetten érhető káosz a Liverpoolnak kifejezetten jól jöhet, 

hiszen a nagy nevű rivális egyre esélytelenebbnek tűnik a BL-helyekért folyó harcban. Szoboszlaiéknak a saját kezükben a sorsuk, ha nem hibáznak, meglesz számukra az ötödik hely, sőt, még előrébb is léphetnek, mert a negyedik Aston Villa és a harmadik Manchester United is lőtávon belül, csupán hárompontos előnyben van.

  • Kapcsolódó cikkek
Erre ki számított? A Bayern-legenda fia is jelölt a Real Madrid kispadjára
Szoboszlai tényleg alkalmatlan lenne csapatkapitánynak?
Buzsik Borka leleplezte: ilyen valójában Szoboszlai Dominik – fotó

 

