A Premier League idei szezonjában az ötödik pozíció megszerzése is Bajnokok Ligája-részvételt ér. Ezt a helyezést jelenleg a címvédő Liverpool birtokolja, Szoboszlai Dominikék lépéselőnyben vannak közvetlen riválisaikkal szemben. Kedd este a Chelsea a Brighton otthonában lépett pályára, a londoni kékek csúfos 3-0-s vereséget szenvedtek idegenben. Mindez azt jelenti, hogy a hatodik Brighton ötpontos, a hetedik Chelsea pedig hétpontos hátrányban kullog a Liverpool mögött, amely ráadásul egy meccsel kevesebbet játszott üldözőinél. A klubvilágbajnokság címvédője különösen rossz passzban van, zsinórban öt vereségnél jár a PL-ben, így nem meglepő, hogy Liam Rosenior vezetőedző durván kifakadt az újabb csúfos kudarc után.

A Chelsea edzője keményen kiosztotta a játékosait

Rosenior a mérkőzés után nem fogta vissza magát: figyelmeztetett, hogy drasztikus változásokra van szükség, azt mondta a játékosainak, hogy tükörbe kell nézniük, és azt is a fejükhöz vágta, hogy nem viselkednek profiként.

Ez a mérkőzés minden szempontjából elfogadhatatlan volt. Fáj és zsibbadok. A hozzáállás elfogadhatatlan volt. Folyamatosan kiállok a játékosok mellett, de a ma esti teljesítményük védhetetlen. Én vállalom a felelősséget, ezt mindig is mondtam, de a ma este után szerintem a játékosoknak is tükörbe kell nézniük,

hogy mit adtak bele. Beszélhetünk taktikáról, de a taktika csak az alapok után jön” – üzent kőkeményen a Chelsea sztárjainak Rosenior.

Ez messze nem elég. Nem tudok nyíltan hazudni.

Nyíltan elmondom az igazat, és ez minden tekintetben elfogadhatatlan volt” – tette hozzá a csalódott tréner.

A Chelsea-nél tetten érhető káosz a Liverpoolnak kifejezetten jól jöhet,

hiszen a nagy nevű rivális egyre esélytelenebbnek tűnik a BL-helyekért folyó harcban. Szoboszlaiéknak a saját kezükben a sorsuk, ha nem hibáznak, meglesz számukra az ötödik hely, sőt, még előrébb is léphetnek, mert a negyedik Aston Villa és a harmadik Manchester United is lőtávon belül, csupán hárompontos előnyben van.