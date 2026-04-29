Putyin most tényleg megijedt? Elképesztő intézkedést hoznak

Hatalmas fordulat a MOL-INA olajvitában – ez már hivatalos

Meghozta a döntését Mihajlo Mudrik ügyében az Angol Labdarúgó-szövetség (FA). A szerdai hírek szerint a Chelsea ukrán válogatott sztárja négyéves eltiltást kapott, de már benyújtotta a fellebbezését.

Mihajlo Mudrikot az európai labdarúgás egyik legígéretesebb alakjának tartották, sőt a Chelsea 70 millió eurót sem sajnált kifizetni a játékjogáért, de aztán nagyot fordult a karrierje. A 28-szoros ukrán válogatott szélső ugyanis megbukott egy rutinszerű doppingellenőrzésen, azóta nem is lépett pályára, a szerdai hírek pedig arra engednek következtetni, hogy ez egy darabig így is marad.

A Chelsea sztárja jelenleg is eltiltását tölti
Fotó: ANDRZEJ IWANCZUK / NurPhoto

Mudrik 2024-ben lépett utoljára pályára a Chelsea mezében

Az ukrán játékos ügyét jelenleg a a Sportdöntőbíróság (CAS) vizsgálja, amely megerősítette a játékos fellebbezése már februárban beérkezett a döntés ellen. Mudrik sokáig hangoztatta ártatlanságát, és még egy hazugságvizsgálatnak is alávetette magát, de ezzel sem ért el semmit, hiszen

az angol szövetség kiszabta a maximális, négyéves eltiltást. 

Mudrik egyébként az ukrán válogatott egyik 2024-es edzőtáborában bukott meg a vizsgálaton, amikor a szervezetében tiltólistás meldoniumot mutattak ki. Ezt azzal magyarázták, hogy rosszul érezte magét, ezért Igor Porobija, a nemzeti csapat fizioterapeutája őssejtinjekciót adott neki a gyorsabb szövetregeneráció érdekében. Most a CAS vizsgálja az esetet, amely korábban Paul Pogba eltiltását 18 hónaposra csökkentette, de amennyiben Mudrik esetében is beigazolódik, hogy a tiltott szerről valóban nem tudott a játékos, úgy gyakorlatilag egyből visszatérhetne a játékhoz.

A 25 éves ukrán futballista szerződése 2031-ben jár le londoniaknál. 

  • Kapcsolódó tartalom

 

