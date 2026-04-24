Amikor 2022 májusában Todd Boehly megvásárolta Roman Abramovicstól a Chelsea-t, kevesen gondolták, hogy rövid időn belül történelmi mélypontra juthat a klub. Különösen, hogy 1,3 milliárd eurót költött a jelenlegi keretére, aminél többet egyetlen csapat sem a világon. Ennek ellenére az új korszakban csak két elenyésző trófeát sikerült nyernie a csapatnak, három szezon alatt pedig öt edző bukott meg a londoniak kispadján. Ám a problémákat tekintve ez csak a jéghegy csúcsa.

a tavaly nyári klub-vb óta nagyot fordult a világ a Chelsea-vel

Történelmi mélypontra került a Chelsea

Pedig a Chelsea az idei szezont Enzo Maresca irányításával meglepően jól kezdte: a múlt nyáron elsöprő győzelmet aratott a BL-címvédő Paris Saint-Germain ellen a klubvilágbajnokság döntőjében, majd a bajnokság egyharmadánál (12 forduló után) még második helyen állt a Premier League-ben, mindössze hat pontos hátránnyal a listavezető Arsenal mögött. Bár november végén akár három pontra is zárkózhatott volna a Chesea, az Ágyúsok elleni rangadó előtt az olasz szakember már próbálta levenni a nyomást magukról.

„Még túl korai lenne a bajnoki címről beszélni. Novembert írunk, még öt-hat hónap hátra van a szezonból. Fontos lesz, hogy hol állunk majd februárban és márciusban, meglátjuk, sikerül-e elérnünk valami nagyszerűt” – mondta Enzo Maresca.

Enzo Maresca hiába kezdett ígéretesen, 18 hónap alatt megromlott a kapcsolata a vezetőséggel

Maresca azonban azt már nem láthatta a Chelsea kispadján, hogy csapata hol áll majd tavasszal a tabellán, mivel a vezetőség az új év első napján menesztette. Mindez kissé meglepő döntés volt, – még úgy is, hogy egy hónap alatt visszacsúsztak az ötödik helyre – mivel a Bajnokok Ligája-indulás szempontjából jó helyzetben volt a csapat, néhány héttel korábban pedig még a hónap legjobb edzőjének választották a Premier League-ben. Nem mellesleg a Boehly-érában Marescának volt a legjobb győzelmi mutatója (61,1 százalék).

A szakításnak több oka is volt: állítólag Maresca konfliktusba keveredett a Chelsea orvosi stábjával, amely szigorú ajánlásokat tett a sérülésből visszatérő játékosok terhelésére vonatkozóan, az olasz tréner azonban ezeket többször is figyelmen kívül hagyta. A pohár akkor telt be, amikor a hosszú ideig sérült csapatkapitányt, Reece Jamest decemberben három egymást követő meccsen is 90 percig játszatta, amivel a klubvezetés szerint veszélyeztette a játékos egészségét és a csapat tavaszi esélyeit. Maresca sem ellenezte a távozást, mivel úgy érezte, az átigazolási időszakban nem az ő elképzelései szerint alakították ki a keretet.