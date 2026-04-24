Öt meccs, nulla pont és nulla gól. Több mint száz éve nem volt ilyen pocsék formában a Chelsea, amely a Brighton elleni súlyos pofon után másodszor váltott edzőt a szezonban. A klubvilágbajnok londoni együttesnél azonban látszólag komolyabb a probléma, így Liam Rosenior menesztése önmagában még nem garancia arra, hogy a csapat nem fog összeomlani a szezon hajrájára, ráadásul a nemzetközi kupákból való kitiltás is fenyegeti a Konferencia-liga címvédőjét.

Amikor 2022 májusában Todd Boehly megvásárolta Roman Abramovicstól a Chelsea-t, kevesen gondolták, hogy rövid időn belül történelmi mélypontra juthat a klub. Különösen, hogy 1,3 milliárd eurót költött a jelenlegi keretére, aminél többet egyetlen csapat sem a világon. Ennek ellenére az új korszakban csak két elenyésző trófeát sikerült nyernie a csapatnak, három szezon alatt pedig öt edző bukott meg a londoniak kispadján. Ám a problémákat tekintve ez csak a jéghegy csúcsa.

NEW JERSEY, UNITED STATES - JULY 13: Chelsea's players celebrate the victory with the winner's trophy following the FIFA Club World Cup 2025 Final match between PSG and Chelsea at MetLife Stadium on July 13, 2025 in New Jersey.
a tavaly nyári klub-vb óta nagyot fordult a világ a Chelsea-vel
Történelmi mélypontra került a Chelsea

Pedig a Chelsea az idei szezont Enzo Maresca irányításával meglepően jól kezdte: a múlt nyáron elsöprő győzelmet aratott a BL-címvédő Paris Saint-Germain ellen a klubvilágbajnokság döntőjében, majd a bajnokság egyharmadánál (12 forduló után) még második helyen állt a Premier League-ben, mindössze hat pontos hátránnyal a listavezető Arsenal mögött. Bár november végén akár három pontra is zárkózhatott volna a Chesea, az Ágyúsok elleni rangadó előtt az olasz szakember már próbálta levenni a nyomást magukról.

„Még túl korai lenne a bajnoki címről beszélni. Novembert írunk, még öt-hat hónap hátra van a szezonból. Fontos lesz, hogy hol állunk majd februárban és márciusban, meglátjuk, sikerül-e elérnünk valami nagyszerűt” – mondta Enzo Maresca.

Chelsea's Italian head coach Enzo Maresca reacts on the pitch after the English Premier League football match between Newcastle United and Chelsea at St James' Park in Newcastle-upon-Tyne, north east England on December 20, 2025. The game finished 2-2.
Enzo Maresca hiába kezdett ígéretesen, 18 hónap alatt megromlott a kapcsolata a vezetőséggel
Maresca azonban azt már nem láthatta a Chelsea kispadján, hogy csapata hol áll majd tavasszal a tabellán, mivel a vezetőség az új év első napján menesztette. Mindez kissé meglepő döntés volt, – még úgy is, hogy egy hónap alatt visszacsúsztak az ötödik helyre – mivel a Bajnokok Ligája-indulás szempontjából jó helyzetben volt a csapat, néhány héttel korábban pedig még a hónap legjobb edzőjének választották a Premier League-ben. Nem mellesleg a Boehly-érában Marescának volt a legjobb győzelmi mutatója (61,1 százalék).

A szakításnak több oka is volt: állítólag Maresca konfliktusba keveredett a Chelsea orvosi stábjával, amely szigorú ajánlásokat tett a sérülésből visszatérő játékosok terhelésére vonatkozóan, az olasz tréner azonban ezeket többször is figyelmen kívül hagyta. A pohár akkor telt be, amikor a hosszú ideig sérült csapatkapitányt, Reece Jamest decemberben három egymást követő meccsen is 90 percig játszatta, amivel a klubvezetés szerint veszélyeztette a játékos egészségét és a csapat tavaszi esélyeit. Maresca sem ellenezte a távozást, mivel úgy érezte, az átigazolási időszakban nem az ő elképzelései szerint alakították ki a keretet.

Chelsea's English head coach Liam Rosenior arrives for the English Premier League football match between Chelsea and Manchester City at Stamford Bridge in London on April 12, 2026.
Liam Rosenior januárban még megmentőként érkezett a Chelsea-hez
Az utód kinevezésével aztán még meglepőbbet húzott a Chelsea vezetősége, ugyanis a nemzetközi viszonylatban addig teljesen ismeretlen Liam Roseniort ültette le a kispadra. Kezdetben úgy tűnt, a londoni klub tulajdonosa, a Todd Boehly vezette Blueco konzorcium szenzációs döntést hozott, hiszen a csapat az első kilenc tétmeccséből hetet megnyert – csak az Arsenaltól kapott ki oda-vissza a Ligakupa elődöntőjében. Miután a Chelsea március elején Joao Pedro mesterhármasának is köszönhetően 4-1-re kiütötte az Aston Villát, még úgy állt az ötödik helyen, hogy csupán három pont volt a hátránya a harmadik helyen álló Manchester United mögött.

A londoni Kékek ezt követően aztán rég nem látott mélyrepülésbe kezdtek: a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében 8-2-es összesítéssel estek ki a címvédő PSG-vel szemben, majd 

1993 novembere óta először veszítettek el sorozatban öt meccset a Premier League-ben, arra pedig 1912 óta nem volt példa, hogy a londoniak úgy kaptak ki egymás után ötször a bajnokságban, hogy gólt sem szereztek.

Viszont kaptak 11 gólt. Így jelenleg csak a már kiesett Burnley és a kiesés ellen küzdő Tottenham van rosszabb formában, ami érthetően csalódást keltő, mivel a szezon előtt még a nemzetközi kupaszereplés kiharcolása volt a minimális célkitűzés.

Chelsea's Argentinian midfielder #08 Enzo Fernandez looks on following the English Premier League football match between Everton and Chelsea at the Hill Dickinson Stadium in Liverpool, north west England on March 21, 2026.
Állítólag Enzo Fernándeznek is nagy szerepe volt az edzőbuktatásban
Megéri a Chelsea-nél edzőként megbukni

Az elmúlt másfél hónap egyetlen pozitív eredménye, hogy a klub bejutott az FA-kupa elődöntőjébe – de tegyük hozzá, a másodosztályú Wrexham és a harmadosztály kieső helyén álló Port Vale volt az ellenfél. Így nem meglepő, hogy a Brighton elleni fiaskó után elfogyott a türelem és menesztették Roseniort, annak ellenére, hogy a szerződése eredetileg 2032-ig szólt volna. A 41 éves szakember mindössze 106 napot töltött a kispadon. 23 mérkőzésen 11 győzelem, 2 döntetlen és 10 vereség volt a mérlege. 

Az elmúlt tíz évet tekintve a Chelsea a tizedik edzőjét rúgta ki, Rosenior pedig 1993 óta az első tréner, aki a leggyorsabban jutott el 10 vereségig a londoniak kispadján.

A Sky Sports értesülései szerint a klub – amely 2004 óta csaknem 200 millió font kompenzációt fizetett az elbocsátott edzőinek – 24 millió fontot fizet a fiatal trénernek az idő előtti szerződésfelbontás miatt.

A Chelsea által fizetett kompenzációs díjak 2015 óta:

  • José Mourinho (2015) 15 millió font
  • Antonio Conte (2018) 26 millió font
  • Frank Lampard (2021) 2 millió font
  • Thomas Tuchell (2022) 13 millió font
  • Graham Potter (2023) 13 millió font
  • Mauricio Pochettino (2024) 10 millió font
  • Enzo Maresca (2026) 4,3 millió font
  • Liam Rosenior (2026) 24 millió font

Az elmúlt hetek kudarcai után a Chelsea visszaesett a tabella nyolcadik helyére, vagyis jelenleg nem áll nemzetközi kupaindulást érő helyen. A szurkolók számára viszont még aggasztóbb lehet, hogy a Brentford, az Everton, a Sunderland, a Fulham és a Crystal Palace is kevesebb meccset játszott, így a Chelsea könnyedén a tabella alsó felében találhatja magát, miközben már csak négy forduló van hátra az angol labdarúgó-bajnokságból.

Már nem Liam Rosenior a Chelsea edzője
Belső feszültség vezetett a Chelsea-edző kirúgásához?

A Chelsea-t sok kritika érte az elmúlt időszakban, a Brighton elleni vereség után pedig már Rosenior sem próbálta szépíteni a történteket. A szakember nyíltan nekiment a játékosoknak és úgy fogalmazott: a teljesítményük „minden szempontból elfogadhatatlan” volt.

Azt hiszem, először a játékosoknak kell tükörbe nézniük. Beszélhetünk taktikáról, de minden az alapoknál kezdődik

– fakadt ki a menesztése előtt Rosenior.

Chelsea fans joined by the fans of French club Strasbourg hold a protest against BlueCo group, led by American businessman Todd Boehly outside the ground before the English Premier League football match between Chelsea and Manchester United at Stamford Bridge in London on April 18, 2026.
A Chelsea szurkolói üzentek a tulajdonosoknak
A brightoni vereség rámutatott egy beszédes statisztikai mutatóra is, miszerint a Chelsea-t mind a 34 bajnokiján felülmúlták az ellenfelek (átlagosan 5,2 km-rel) a futómennyiségben. Persze, nem lehet elmenni szó nélkül amellett, hogy a csapat hét meccset is emberhátrányban fejezett be ebben a szezonban, ráadásul a kevesebb futástól még nem lesz feltétlenül rosszabb egy csapat. 

Az elmúlt években elköltött hatalmas pénzösszegek után a szurkolók persze joggal lehetnek dühösek, de a gyenge eredmények sokkal inkább betudhatóak a tapasztalatlanságnak, hiszen az idei szezonnak a PL legfiatalabb keretével vágtak neki, amelynek átlagéletkora 24 év és 195 nap. 

A csapatot komoly sérüléshullám is sújtotta, jelenleg kilenc játékosra nem számíthat a szakmai stáb különféle problémák miatt, és még ott van az ukrán Mihajlo Mudrik, akit pozitív doppingteszt miatt tiltottak el. Bár a jelenlegi keretben a sok fiatal mellett olyan sztárok is vannak, mint Cole Palmer, az Európa-bajnok Marc Cucurella, a Nemzetek ligája-győztes Pedro Neto, a világbajnok Enzo Fernández, a szintén argentin válogatott Alejandro Garnacho, vagy a 134 millió euróért igazolt Moisés Caicedo, ennek ellenére nincs igazi vezéregyéniség, és a csapategység is hiányzik jelenleg a Chelsea-nél. 

Chelsea's Argentinian midfielder #49 Alejandro Garnacho reacts on the final whistle of the English Premier League football match between Newcastle United and Chelsea at St James' Park in Newcastle-upon-Tyne, north east England on December 20, 2025. The game finished 2-2.
Többek között Alejandro Garnacho is távozhat, ha a Chelsea-nek nem sikerül megszerezni a BL-indulást érő helyet a PL-ben
Utóbbi kialakítása ugyan az edző feladata lenne, de az innovatív gondolkodású és a labdabírtoklásra építő Rosenior sem tartozott éppenséggel a rutinos szakemberek közé, hiszen a januári kinevezése előtt mindössze 153 mérkőzés volt a háta mögött. Korábban a Hull Citynél 35, míg a francia Strasbourgnál 50 százalékban tudta megnyerni a meccseket. Utóbbinál kétségtelenül felülmúlta a várakozásokat, hiszen a hetedik helyre vezette az előző idényben a Ligue 1-csapatot – ami Konferencia-liga-indulást ért. Viszont egy akkora klubnál, mint a Chelsea, hatalmas kockázat volt a kinevezése, hiszen vezetőedzőként alig három és fél éve kezdett tevékenykedni. Fel is merülhet a kérdés, miért éppen benne látták a vezetők a megoldást, de ez a döntés is csak azt bizonyítja, hogy a klubnál rendszerszintű gondok vannak. Csupán a tapasztalatlanság persze nem lehet mentség a formahanyatlásra, különösen, hogy az utolsó öt vereségből hármat a tabellán hátrébb álló ellenfél ellen szenvedte el a csapat. Ráadásul a vezetőedzőként szintén nem túl tapasztalt Michael Carrick nagyjából ugyanakkor vette át a Manchester United irányítását és a hetedik helyről a dobogóra repítette a csapatot.

Chelsea's US owner Todd Boehly (L) talks with Chelsea co-sporting director Paul Winstanley (R) ahead of the English Premier League football match between Chelsea and Crystal Palace at Stamford Bridge in London on August 17, 2025.
A Chelsea tulajdonosa, Todd Boehly (b) és Paul Winstanley sportigazgató
Az angol sajtó szerint a kudarcok és a kilátástalan játék mögött az is állhatott, hogy a játékosok mostanra teljesen elvesztették az önbizalmukat, ráadásul komoly feszültség is kialakulhatott a csapaton belül. Állítólag Enzo Fernández és Marc Cucurella is folyamatosan bírálta a vezetőséget Maresca kirúgása után, ami hozzájárulhatott ahhoz, hogy Rosenior elveszítette az öltöző támogatását, és végül elkerülhetetlenné vált a menesztése.

Pénzügyi katasztrófa, a nemzetközi kupákból is kizárhatják a Chelsea-t

A Chelsea-nek ugyan matematikailag még van esélye BL-indulást érő helyen végezni a bajnokságban, de reálisan nézve a Brighton elleni kudarccal ez alighanem elszállt, hiszen jelenleg hét pontos hátrányban van az ötödik Liverpool mögött, ám a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató címvédő egy meccsel kevesebbet játszott. Ugyanakkor még ha az Európa-liga, vagy a Konferencia-liga szereplést sikerülne is kiharcolnia a klubnak, még úgyis komoly veszélybe kerülhet a nemzetközi kupaszereplés a pénzügyi szabályok megsértése miatt.

A huge storm appears above Stamford Bridge before the Friendly Game football match between Chelsea and Real Sociedad on August 12, 2014 at Stamford Bridge in London, England.
A szezon hajrájában megjelentek a viharfelhők a Stamford Bridge felett
Stefan Borson pénzügyi szakértő szerint a Chelsea nagyjából 80 millió fontos bevételtől esik el, ha nem sikerül kiharcolnia a Bajnokok Ligája szereplést. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a klubvilágbajnok már az előző idényben is 262,4 millió font (115 milliárd forint) veszteséget könyvelt el, ami a legsúlyosabb az angol labdarúgás történetében. Borson szerint, ha a londoni Kékek csak a Konferencia-ligába kvalifikálnák magukat, akkor inkább tudatosan megszegik az UEFA pénzügyi fair play (FFP) szabályait, vállalva az ezzel járó büntetést. Hasonló megoldást választott 2023-ban a Juventus is, amely vállalta az egyéves kizárást a harmadik számú európai kupasorozatból, hogy rendezni tudja a pénzügyi helyzetét. 

Már csak a szezon megmentése a cél

A londoni Kékek a hátralévő időszakban még fogadják a Nottingham Forestet, utaznak a Liverpoolhoz, a Tottenham elleni városi rangadó után pedig a Sunderland otthonában zárják az idényt. A csapat célja, hogy az európai kupaszereplés kiharcolásával megmentse a szezonját. Ha a bajnokságban ezt nem is sikerül elérni, még akkor is nyílhat egy kiskapu: a hétvégén ugyanis négy év után először juthat be a Chelsea az FA-kupa döntőjébe, ha sikerül legyőznie a Leeds Unitedet. Mindez azért lenne fontos, mert egy esetleges kupasikerrel indulhatna jövőre az Európa-ligában, ami pénzügyileg nagyobb stabilitást adna, mint a Konferencia-ligában való szereplés, vagy egy teljes szezon nemzetközi porond nélkül.

AFC Bournemouth Manager Andoni Iraola celebrates at full time during the Premier League match between Newcastle United and Bournemouth at St. James's Park in Newcastle, United Kingdom, on April 18, 2026.
A Bournemouth-t a szezon végén elhagyó Andoni Iraola az egyik legfőbb esélyes a Chelsea kispadjára
Tóth Alexék edzője érkezhet a Chelsea-hez?

Ezt a célkitűzést még a szezon végig kinevezett Calum McFarlane-nel igyekszik elérni a csapat, azonban ahogy az ilyenkor lenni szokott, máris beindultak a találgatások, hogy ki lesz a Chelsea új edzője. A legesélyesebb jelölt a posztra a Tóth Alexet is foglalkoztató Bournemouth spanyol trénere, Andoni Iraola, aki a szezon végén távozik. Szintén az esélyesek között emlegetik a korábbi Chelsea-játékost, Cesc Fàbregast, aki az idény meglepetéscsapatává kovácsolta a Como együttesét.

Mellettük Oliver Glasner, az Atlético Madrid edzője, Diego Simeone, a Borussia Dortmund korábbi edzője, Edin Terzic, valamint a múlt hónapban a brazil Flamengo éléről egy 8-0-s győzelem után menesztett Filipe Luís is szóba került – utóbb játékosként ugyancsak megfordult a londoni klubnál, ahol bajnoki címet és Ligakupa-győzelmet ünnepelhetett. A szurkolók egy része állítólag szívesen látná újra a Stamford Bridge-en az egykori sikeredzőt, José Mourinhót, valamint a klublegenda Frank Lampordot is, aki korábban kétszer is irányította a Chelsea-t. A visszatérésükre viszont aligha van reális esély, mivel a londoniakkal háromszoros bajnok portugál trénert jövő nyárig szerződés köti a Benficához, utóbbi pedig nemrég 25 év után visszajutotta a Premier League-be a Coventry csapatát, vagyis aligha van most oka a távozásra. 

