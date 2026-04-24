Amikor 2022 májusában Todd Boehly megvásárolta Roman Abramovicstól a Chelsea-t, kevesen gondolták, hogy rövid időn belül történelmi mélypontra juthat a klub. Különösen, hogy 1,3 milliárd eurót költött a jelenlegi keretére, aminél többet egyetlen csapat sem a világon. Ennek ellenére az új korszakban csak két elenyésző trófeát sikerült nyernie a csapatnak, három szezon alatt pedig öt edző bukott meg a londoniak kispadján. Ám a problémákat tekintve ez csak a jéghegy csúcsa.
Történelmi mélypontra került a Chelsea
Pedig a Chelsea az idei szezont Enzo Maresca irányításával meglepően jól kezdte: a múlt nyáron elsöprő győzelmet aratott a BL-címvédő Paris Saint-Germain ellen a klubvilágbajnokság döntőjében, majd a bajnokság egyharmadánál (12 forduló után) még második helyen állt a Premier League-ben, mindössze hat pontos hátránnyal a listavezető Arsenal mögött. Bár november végén akár három pontra is zárkózhatott volna a Chesea, az Ágyúsok elleni rangadó előtt az olasz szakember már próbálta levenni a nyomást magukról.
„Még túl korai lenne a bajnoki címről beszélni. Novembert írunk, még öt-hat hónap hátra van a szezonból. Fontos lesz, hogy hol állunk majd februárban és márciusban, meglátjuk, sikerül-e elérnünk valami nagyszerűt” – mondta Enzo Maresca.
Maresca azonban azt már nem láthatta a Chelsea kispadján, hogy csapata hol áll majd tavasszal a tabellán, mivel a vezetőség az új év első napján menesztette. Mindez kissé meglepő döntés volt, – még úgy is, hogy egy hónap alatt visszacsúsztak az ötödik helyre – mivel a Bajnokok Ligája-indulás szempontjából jó helyzetben volt a csapat, néhány héttel korábban pedig még a hónap legjobb edzőjének választották a Premier League-ben. Nem mellesleg a Boehly-érában Marescának volt a legjobb győzelmi mutatója (61,1 százalék).
A szakításnak több oka is volt: állítólag Maresca konfliktusba keveredett a Chelsea orvosi stábjával, amely szigorú ajánlásokat tett a sérülésből visszatérő játékosok terhelésére vonatkozóan, az olasz tréner azonban ezeket többször is figyelmen kívül hagyta. A pohár akkor telt be, amikor a hosszú ideig sérült csapatkapitányt, Reece Jamest decemberben három egymást követő meccsen is 90 percig játszatta, amivel a klubvezetés szerint veszélyeztette a játékos egészségét és a csapat tavaszi esélyeit. Maresca sem ellenezte a távozást, mivel úgy érezte, az átigazolási időszakban nem az ő elképzelései szerint alakították ki a keretet.
Az utód kinevezésével aztán még meglepőbbet húzott a Chelsea vezetősége, ugyanis a nemzetközi viszonylatban addig teljesen ismeretlen Liam Roseniort ültette le a kispadra. Kezdetben úgy tűnt, a londoni klub tulajdonosa, a Todd Boehly vezette Blueco konzorcium szenzációs döntést hozott, hiszen a csapat az első kilenc tétmeccséből hetet megnyert – csak az Arsenaltól kapott ki oda-vissza a Ligakupa elődöntőjében. Miután a Chelsea március elején Joao Pedro mesterhármasának is köszönhetően 4-1-re kiütötte az Aston Villát, még úgy állt az ötödik helyen, hogy csupán három pont volt a hátránya a harmadik helyen álló Manchester United mögött.
A londoni Kékek ezt követően aztán rég nem látott mélyrepülésbe kezdtek: a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében 8-2-es összesítéssel estek ki a címvédő PSG-vel szemben, majd
1993 novembere óta először veszítettek el sorozatban öt meccset a Premier League-ben, arra pedig 1912 óta nem volt példa, hogy a londoniak úgy kaptak ki egymás után ötször a bajnokságban, hogy gólt sem szereztek.
Viszont kaptak 11 gólt. Így jelenleg csak a már kiesett Burnley és a kiesés ellen küzdő Tottenham van rosszabb formában, ami érthetően csalódást keltő, mivel a szezon előtt még a nemzetközi kupaszereplés kiharcolása volt a minimális célkitűzés.
Megéri a Chelsea-nél edzőként megbukni
Az elmúlt másfél hónap egyetlen pozitív eredménye, hogy a klub bejutott az FA-kupa elődöntőjébe – de tegyük hozzá, a másodosztályú Wrexham és a harmadosztály kieső helyén álló Port Vale volt az ellenfél. Így nem meglepő, hogy a Brighton elleni fiaskó után elfogyott a türelem és menesztették Roseniort, annak ellenére, hogy a szerződése eredetileg 2032-ig szólt volna. A 41 éves szakember mindössze 106 napot töltött a kispadon. 23 mérkőzésen 11 győzelem, 2 döntetlen és 10 vereség volt a mérlege.
Az elmúlt tíz évet tekintve a Chelsea a tizedik edzőjét rúgta ki, Rosenior pedig 1993 óta az első tréner, aki a leggyorsabban jutott el 10 vereségig a londoniak kispadján.
A Sky Sports értesülései szerint a klub – amely 2004 óta csaknem 200 millió font kompenzációt fizetett az elbocsátott edzőinek – 24 millió fontot fizet a fiatal trénernek az idő előtti szerződésfelbontás miatt.
A Chelsea által fizetett kompenzációs díjak 2015 óta:
- José Mourinho (2015) 15 millió font
- Antonio Conte (2018) 26 millió font
- Frank Lampard (2021) 2 millió font
- Thomas Tuchell (2022) 13 millió font
- Graham Potter (2023) 13 millió font
- Mauricio Pochettino (2024) 10 millió font
- Enzo Maresca (2026) 4,3 millió font
- Liam Rosenior (2026) 24 millió font
Az elmúlt hetek kudarcai után a Chelsea visszaesett a tabella nyolcadik helyére, vagyis jelenleg nem áll nemzetközi kupaindulást érő helyen. A szurkolók számára viszont még aggasztóbb lehet, hogy a Brentford, az Everton, a Sunderland, a Fulham és a Crystal Palace is kevesebb meccset játszott, így a Chelsea könnyedén a tabella alsó felében találhatja magát, miközben már csak négy forduló van hátra az angol labdarúgó-bajnokságból.
Belső feszültség vezetett a Chelsea-edző kirúgásához?
A Chelsea-t sok kritika érte az elmúlt időszakban, a Brighton elleni vereség után pedig már Rosenior sem próbálta szépíteni a történteket. A szakember nyíltan nekiment a játékosoknak és úgy fogalmazott: a teljesítményük „minden szempontból elfogadhatatlan” volt.
Azt hiszem, először a játékosoknak kell tükörbe nézniük. Beszélhetünk taktikáról, de minden az alapoknál kezdődik
– fakadt ki a menesztése előtt Rosenior.
A brightoni vereség rámutatott egy beszédes statisztikai mutatóra is, miszerint a Chelsea-t mind a 34 bajnokiján felülmúlták az ellenfelek (átlagosan 5,2 km-rel) a futómennyiségben. Persze, nem lehet elmenni szó nélkül amellett, hogy a csapat hét meccset is emberhátrányban fejezett be ebben a szezonban, ráadásul a kevesebb futástól még nem lesz feltétlenül rosszabb egy csapat.
Az elmúlt években elköltött hatalmas pénzösszegek után a szurkolók persze joggal lehetnek dühösek, de a gyenge eredmények sokkal inkább betudhatóak a tapasztalatlanságnak, hiszen az idei szezonnak a PL legfiatalabb keretével vágtak neki, amelynek átlagéletkora 24 év és 195 nap.
A csapatot komoly sérüléshullám is sújtotta, jelenleg kilenc játékosra nem számíthat a szakmai stáb különféle problémák miatt, és még ott van az ukrán Mihajlo Mudrik, akit pozitív doppingteszt miatt tiltottak el. Bár a jelenlegi keretben a sok fiatal mellett olyan sztárok is vannak, mint Cole Palmer, az Európa-bajnok Marc Cucurella, a Nemzetek ligája-győztes Pedro Neto, a világbajnok Enzo Fernández, a szintén argentin válogatott Alejandro Garnacho, vagy a 134 millió euróért igazolt Moisés Caicedo, ennek ellenére nincs igazi vezéregyéniség, és a csapategység is hiányzik jelenleg a Chelsea-nél.
Utóbbi kialakítása ugyan az edző feladata lenne, de az innovatív gondolkodású és a labdabírtoklásra építő Rosenior sem tartozott éppenséggel a rutinos szakemberek közé, hiszen a januári kinevezése előtt mindössze 153 mérkőzés volt a háta mögött. Korábban a Hull Citynél 35, míg a francia Strasbourgnál 50 százalékban tudta megnyerni a meccseket. Utóbbinál kétségtelenül felülmúlta a várakozásokat, hiszen a hetedik helyre vezette az előző idényben a Ligue 1-csapatot – ami Konferencia-liga-indulást ért. Viszont egy akkora klubnál, mint a Chelsea, hatalmas kockázat volt a kinevezése, hiszen vezetőedzőként alig három és fél éve kezdett tevékenykedni. Fel is merülhet a kérdés, miért éppen benne látták a vezetők a megoldást, de ez a döntés is csak azt bizonyítja, hogy a klubnál rendszerszintű gondok vannak. Csupán a tapasztalatlanság persze nem lehet mentség a formahanyatlásra, különösen, hogy az utolsó öt vereségből hármat a tabellán hátrébb álló ellenfél ellen szenvedte el a csapat. Ráadásul a vezetőedzőként szintén nem túl tapasztalt Michael Carrick nagyjából ugyanakkor vette át a Manchester United irányítását és a hetedik helyről a dobogóra repítette a csapatot.
Az angol sajtó szerint a kudarcok és a kilátástalan játék mögött az is állhatott, hogy a játékosok mostanra teljesen elvesztették az önbizalmukat, ráadásul komoly feszültség is kialakulhatott a csapaton belül. Állítólag Enzo Fernández és Marc Cucurella is folyamatosan bírálta a vezetőséget Maresca kirúgása után, ami hozzájárulhatott ahhoz, hogy Rosenior elveszítette az öltöző támogatását, és végül elkerülhetetlenné vált a menesztése.
Pénzügyi katasztrófa, a nemzetközi kupákból is kizárhatják a Chelsea-t
A Chelsea-nek ugyan matematikailag még van esélye BL-indulást érő helyen végezni a bajnokságban, de reálisan nézve a Brighton elleni kudarccal ez alighanem elszállt, hiszen jelenleg hét pontos hátrányban van az ötödik Liverpool mögött, ám a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató címvédő egy meccsel kevesebbet játszott. Ugyanakkor még ha az Európa-liga, vagy a Konferencia-liga szereplést sikerülne is kiharcolnia a klubnak, még úgyis komoly veszélybe kerülhet a nemzetközi kupaszereplés a pénzügyi szabályok megsértése miatt.
Stefan Borson pénzügyi szakértő szerint a Chelsea nagyjából 80 millió fontos bevételtől esik el, ha nem sikerül kiharcolnia a Bajnokok Ligája szereplést. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a klubvilágbajnok már az előző idényben is 262,4 millió font (115 milliárd forint) veszteséget könyvelt el, ami a legsúlyosabb az angol labdarúgás történetében. Borson szerint, ha a londoni Kékek csak a Konferencia-ligába kvalifikálnák magukat, akkor inkább tudatosan megszegik az UEFA pénzügyi fair play (FFP) szabályait, vállalva az ezzel járó büntetést. Hasonló megoldást választott 2023-ban a Juventus is, amely vállalta az egyéves kizárást a harmadik számú európai kupasorozatból, hogy rendezni tudja a pénzügyi helyzetét.
Már csak a szezon megmentése a cél
A londoni Kékek a hátralévő időszakban még fogadják a Nottingham Forestet, utaznak a Liverpoolhoz, a Tottenham elleni városi rangadó után pedig a Sunderland otthonában zárják az idényt. A csapat célja, hogy az európai kupaszereplés kiharcolásával megmentse a szezonját. Ha a bajnokságban ezt nem is sikerül elérni, még akkor is nyílhat egy kiskapu: a hétvégén ugyanis négy év után először juthat be a Chelsea az FA-kupa döntőjébe, ha sikerül legyőznie a Leeds Unitedet. Mindez azért lenne fontos, mert egy esetleges kupasikerrel indulhatna jövőre az Európa-ligában, ami pénzügyileg nagyobb stabilitást adna, mint a Konferencia-ligában való szereplés, vagy egy teljes szezon nemzetközi porond nélkül.
Tóth Alexék edzője érkezhet a Chelsea-hez?
Ezt a célkitűzést még a szezon végig kinevezett Calum McFarlane-nel igyekszik elérni a csapat, azonban ahogy az ilyenkor lenni szokott, máris beindultak a találgatások, hogy ki lesz a Chelsea új edzője. A legesélyesebb jelölt a posztra a Tóth Alexet is foglalkoztató Bournemouth spanyol trénere, Andoni Iraola, aki a szezon végén távozik. Szintén az esélyesek között emlegetik a korábbi Chelsea-játékost, Cesc Fàbregast, aki az idény meglepetéscsapatává kovácsolta a Como együttesét.
Mellettük Oliver Glasner, az Atlético Madrid edzője, Diego Simeone, a Borussia Dortmund korábbi edzője, Edin Terzic, valamint a múlt hónapban a brazil Flamengo éléről egy 8-0-s győzelem után menesztett Filipe Luís is szóba került – utóbb játékosként ugyancsak megfordult a londoni klubnál, ahol bajnoki címet és Ligakupa-győzelmet ünnepelhetett. A szurkolók egy része állítólag szívesen látná újra a Stamford Bridge-en az egykori sikeredzőt, José Mourinhót, valamint a klublegenda Frank Lampordot is, aki korábban kétszer is irányította a Chelsea-t. A visszatérésükre viszont aligha van reális esély, mivel a londoniakkal háromszoros bajnok portugál trénert jövő nyárig szerződés köti a Benficához, utóbbi pedig nemrég 25 év után visszajutotta a Premier League-be a Coventry csapatát, vagyis aligha van most oka a távozásra.
- Kapcsolódó cikkek: