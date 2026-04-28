Mobil AppHírlevél
Sajtóhírek szerint három jelölt közül kerülhet ki a Premier League-ben szereplő Chelsea következő vezetőedzője. Az esélyesek között van Xabi Alonso is, akit nem rég még a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpoollal boronáltak össze.

A Chelsea nemrég menesztette Liam Roseniort, miután a londoni csapat zsinórban öt vereséget szenvedett el a Premier League-ben, ezzel pedig szinte szertefoszlottak a Bajnokok Ligája-indulásról szőtt álmok. A négy év után újra FA-kupa döntőbe jutó londoni Kékeket a szezon végéig Calum McFarlane irányítja megbízott vezetőedzőként.

Xabi Alonso is esélyes a Chelsea vezetőedzői posztjára
Fotó: GUILLERMO MARTINEZ / NurPhoto

Ki lesz a Chelsea új edzője? Xabi Alonso is esélyes

A Chelsea vezetősége természetesen már keresi az utódot, a The Telegraph információi szerint pedig három főre szűkült a lehetséges új edzők listája. Eszerint Xabi Alonso, Marco Silva és Andoni Iraola neve is felmerült a vezetőség köreiben. Utóbbi már biztosan távozik a nyáron a Tóth Alexet is foglalkoztató Bournemouth csapatától, és állítólag ő a legesélyesebb a posztra.

Marco Silva jövője ugyancsak bizonytalanná vált a Fulhamnél, mivel a portugál edző szerződése június végén lejár, s eddig nem történt előrehaladás az ügyben. Ha Silva nem hosszabbít, akkor szintén szabadon igazolhatóvá válik, ám a londoni klubnál egyelőre bizakodóak a maradást illetően.

Ami Xabi Alonsót illeti, a spanyol szakember az elmúlt hónapok egyik legkeresettebb edzője lett Európában. A Bayer Leverkusen kispadján történelmet írt, amikor veretlenül nyerte meg a német bajnokságot, majd később a Német Kupát is elhódította a csapattal. Xabi Alonso az idei szezont már a Real Madrid edzőjeként kezdte meg, de januárban menesztették, így jelenleg szabadon igazolható.

A Chelsea szűkített listájára akár fejtörést is okozhat a Liverpool vezetőinek, hiszen Alonsót néhány hete még Arne Slot utódjaként emlegették. A holland tréner viszont lehet mégis maradhat, ha a Liverpool eléri a minimális célt, azaz a Bajnokok Ligája indulást.

A Premier League nyolcadik helyén álló londoni klubnál azonban egyelőre nem akarnak elsietni semmit, első körben még csak a kapcsolatfelvételnél jár a kiválasztás. Állítólag egy ötfős sportigazgatói testület felel majd az új edző kereséséért, majd ajánlást tesznek a tulajdonos, a Todd Boehly vezette konzorcium felé, amely majd meghozza a végső döntést.

