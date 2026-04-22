A 41 éves Cristiano Ronaldo továbbra is keményen dolgozik azért, hogy megszerezze pályafutása 1000. gólját – az ötszörös aranylabdásnak már csak 31 találatra van szüksége ahhoz, hogy elérje ezt az egészen elképesztő mérföldkövet. A portugál válogatott szupersztárja emellett a nyári világbajnokságra is gőzerővel készül, az idei lesz a hatodik vb-je, és ha gólt szerezne a tornán, azzal újabb rekordot döntene, hiszen korábban még egyetlen játékos sem volt eredményes hat különböző világbajnokságon. A klasszis támadóval ráadásul a következő idényben olyan dolog történhet, amire talán még ő maga sem számított.

Cristiano Ronaldo fia is az al-Nasszr játékosa

Cristiano Ronaldo egy csapatban játszhat a saját fiával?

A szaúdi bajnokságban szereplő al-Nasszr legnagyobb sztárjának a fiát óriási tehetségnek tartják, ráadásul Cristiano Ronaldo Jr. is a klub kötelékéhez tartozik, jelenleg az U15-ös csapat tagja. Az ifjú támadó még csak 15 éves, de már játszott az U17-es portugál válogatottban, amellyel meg is nyerte a korosztályos világbajnokságot. Apja nyomdokiba lépve a Real Madrid, a Juventus és a Manchester United akadémiáin is megfordult, az al-Nasszr U15-ös együttesében pedig 27 meccsen már 56 gólt szerzett.

A hírek szerint a rijádi klub a fiú kiemelkedő tehetségét és töretlen fejődését látva a szezon végén azt fontolgatja, hogy Cristiano Jr-t felhozná az első csapathoz,

így édesapja oldalán is pályára léphetne, ami egészen nagy szenzáció lenne.

🚨 Al Nassr are considering to bring Cristiano Ronaldo Jr with the first team in training from next season.



He’s turning 16 in June and Al Nassr are closely monitoring his development + best options for his pathway.



Inclusion in first squad is an option, as @alweeamnews report. pic.twitter.com/oXqnP1mXea — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 21, 2026

Cristiano Ronaldóék LeBron Jamesék példáját követhetik

Ha az al-Nasszr meghozná ezt a döntést, akkor Ronaldo a világhírű amerikai kosaras, LeBron James példáját követhetné, hiszen a Los Angeles Lakers klasszisa fia, Bronny James Jr. oldalán már pályára lépett az NBA-ben.

A labdarúgásban is akadt már hasonlóra példa, de a legmagasabb szinten ritkán fordult elő. A Chelsea és a Barcelona korábbi játékosa, Eidur Gudjohnsen 17 évesen váltotta édesapját, Arnort, és debütált az izlandi válogatottban, a brazil Rivaldo és a svéd Henrik Larsson pedig mindketten profi mérkőzéseket játszottak fiaikkal a saját hazájukban.