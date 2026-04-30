A szaúdi bajnokság egyik legnagyobb rangadóján az Al-Nasszr fogadta az Al-Ahlit, és a feszült hangulatú találkozó sokáig gól nélkül állt. A hajrában aztán jött Cristiano Ronaldo, aki João Félix szöglete után fejjel talált a kapuba, ezzel vezetést szerzett az Al-Nassrnak. A mérkőzést végül Kingsley Coman döntötte el végleg, aki a hosszabbításban megszerezte a hazaiak második gólját. Az Al-Nasszr 2–0-ra nyert, ezzel fontos győzelmet aratott a bajnoki versenyfutásban.

Cristiano Ronaldo most is szállította a szokásos gólját, és egyre inkább közelít az ezer találathoz

Demiral éremmel hergelte Cristiano Ronaldo csapattársait

A lefújás után robbant ki igazán a botrány. Az Al-Ahli török válogatott védője, Merih Demiral elővette az ázsiai Bajnokok Ligája-győzelemért kapott érmét, és látványosan az Al-Nasszr játékosai, valamint szurkolói felé mutogatta.

For the first time, there’s a Champions League medal in their stadium😅 pic.twitter.com/YACxvtQoun — Merih Demiral (@Merihdemiral) April 29, 2026

A jelenet háttere az, hogy az Al-Ahli nem sokkal korábban megnyerte az ázsiai BL-t, Demiral pedig ezzel az éremmel próbálta emlékeztetni az ellenfelet arra, hogy csapata friss kupagyőztes. A gesztus azonban egyértelmű provokációnak tűnt: azt üzente, hogy az Al-Ahli már szerzett egy olyan trófeát, amelyre az Al-Nasszr hiába vágyik.

Tömegjelenet alakult ki a pályán

Demiral mozdulata után pillanatok alatt elszabadultak az indulatok. A játékosok és a stábtagok is egymásnak feszültek, lökdösődés és heves szóváltás alakult ki a pályán.

A szurkolók elképesztően hatásos élőképpel fogadták kedvenc játékosukat

Az éremmutogatásra Cristiano Ronaldo sem maradt adós a válasszal. A portugál sztár egy televíziós interjúban öt ujját mutatta fel, ezzel utalva arra, hogy pályafutása során ötször nyerte meg az európai Bajnokok Ligáját.

A meccs után az Al-Ahli játékosai nem igazán nyelték le csendben a vereséget. A lefújást követően többen is jelezték, hogy szerintük nem csak a pályán történtek döntötték el a rangadót. A beszámolók szerint Ivan Toney, Galeno és Merih Demiral is kritikusan nyilatkozott, kiemelve, hogy elégedetlenek voltak a játékvezetéssel.