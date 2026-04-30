Parázs rangadón az Al-Nasszr 2–0-ra legyőzte az Al-Ahlit a szaúdi bajnokságban, a meccs után azonban nemcsak az eredményről, hanem a pályán kialakult tömegjelenetről, Merih Demiral provokációjáról és Ronaldo válaszáról beszéltek. Cristiano Ronaldo gólt szerzett, majd az ellenfél éremmutogatására az öt Bajnokok Ligája-győzelmével vágott vissza, miközben a lefújás után játékosok és stábtagok között is elszabadultak az indulatok.

A szaúdi bajnokság egyik legnagyobb rangadóján az Al-Nasszr fogadta az Al-Ahlit, és a feszült hangulatú találkozó sokáig gól nélkül állt. A hajrában aztán jött Cristiano Ronaldo, aki João Félix szöglete után fejjel talált a kapuba, ezzel vezetést szerzett az Al-Nassrnak. A mérkőzést végül Kingsley Coman döntötte el végleg, aki a hosszabbításban megszerezte a hazaiak második gólját. Az Al-Nasszr 2–0-ra nyert, ezzel fontos győzelmet aratott a bajnoki versenyfutásban.

Cristiano Ronaldo most is szállította a szokásos gólját, és egyre inkább közelít az ezer találathoz Fotó: FAYEZ NURELDINE / AFP
Demiral éremmel hergelte Cristiano Ronaldo csapattársait

A lefújás után robbant ki igazán a botrány. Az Al-Ahli török válogatott védője, Merih Demiral elővette az ázsiai Bajnokok Ligája-győzelemért kapott érmét, és látványosan az Al-Nasszr játékosai, valamint szurkolói felé mutogatta.

A jelenet háttere az, hogy az Al-Ahli nem sokkal korábban megnyerte az ázsiai BL-t, Demiral pedig ezzel az éremmel próbálta emlékeztetni az ellenfelet arra, hogy csapata friss kupagyőztes. A gesztus azonban egyértelmű provokációnak tűnt: azt üzente, hogy az Al-Ahli már szerzett egy olyan trófeát, amelyre az Al-Nasszr hiába vágyik.

Tömegjelenet alakult ki a pályán

Demiral mozdulata után pillanatok alatt elszabadultak az indulatok. A játékosok és a stábtagok is egymásnak feszültek, lökdösődés és heves szóváltás alakult ki a pályán.  

Nassr supporters display a giant poster of Portuguese forward Cristiano Ronaldo during the Saudi Pro League football match between Al-Nassr and Al-Ahli at the Al-Awwal Park Stadium in Riyadh on April 29, 2026. (Photo by Fayez Nureldine / AFP)
A szurkolók elképesztően hatásos élőképpel fogadták kedvenc játékosukat
Fotó: FAYEZ NURELDINE / AFP

Az éremmutogatásra Cristiano Ronaldo sem maradt adós a válasszal. A portugál sztár egy televíziós interjúban öt ujját mutatta fel, ezzel utalva arra, hogy pályafutása során ötször nyerte meg az európai Bajnokok Ligáját.

A meccs után az Al-Ahli játékosai nem igazán nyelték le csendben a vereséget. A lefújást követően többen is jelezték, hogy szerintük nem csak a pályán történtek döntötték el a rangadót. A beszámolók szerint Ivan Toney, Galeno és Merih Demiral is kritikusan nyilatkozott, kiemelve, hogy elégedetlenek voltak a játékvezetéssel.

