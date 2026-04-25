A győriek múlt vasárnap házigazdaként 1-0-ra nyertek a címvédő Ferencváros ellen, így három fordulóval az idény vége előtt három pont az előnyük a tabella élén. Szombaton Veszprémben a IX. Kárpát-medencei Veterán Labdarúgó Találkozón Csank János az MTI-nek elmondta: a győriek előnyben vannak, mert egyrészt − szerinte − könnyebb a sorsolásuk, másrészt nekik már egy döntetlen is belefér, az FTC-nek nem. Mindezek ellenére úgy érzi, még nem dőlt el a bajnoki címért zajló versenyfutás a két zöld-fehér csapat között.

Csank János többször is dolgozott Zalaegerszegen

Fotó: Varga György / MTI Fotószerkesztõség

ETO vagy Fradi? Csank János válaszolt

„Hideg fejjel nézem a meccseket, mert mindkét csapatnak voltam edzője, úgyhogy nem is szurkolhatnék az egyiknek, vagy a másiknak. Nálam ez elvi kérdés, de azt mondom, hogy a Győr játssza a legjobb futballt" − szögezte le Csank. A 79 éves mester felidézte, hogy az ETO-nak volt egy három-ötmeccses időszaka, amikor megtorpant, de aztán a fővárosiak is gyengélkedtek, és most újra úgy tűnik, hogy a Győr van valamivel jobb formában.

Kíváncsi vagyok, ki bírja majd jobban idegekkel”

− tette hozzá.

A szezon hátralévő részében a Ferencváros a Paksot és a Zalaegerszeget fogadja, illetve Újpestre látogat, az ETO pedig a már biztos kieső Diósgyőrt látja vendégül, illetve a bronzéremre hajtó Debrecen és a Kisvárda otthonában szerepel.

A két együttes szerdán a Magyar Kupa elődöntőjében is találkozott egymással: a Groupama Arénában 2-2-es rendes játékidőt követően tizenegyespárbajban a Ferencváros jutott tovább.

„Nagyon megleptek, sőt megdöbbentettek a gyatra tizenegyesrúgások. Ez döntő hiba volt, mert ha csak egy kicsit jobbak, akkor megnyerték volna” − utalt a három elrontott győri lövésre.

Csank a Magyar Kupa-döntőben is semleges marad majd, hiszen az FTC ellenfelét, a Zalaegerszeget szintén irányította korábban, de azt nem titkolja, hogy a csapat fiatal portugál és brazil játékosairól kimondottan jó véleménnyel van.

Ők megmutatják, mire képes egy sikerre éhes fiatal, aki be akar kerülni a csapatba, karriert akar csinálni, mindenáron híres akar lenni, és el akarja tartani a családját. Amikor portugál bajnoki meccseket nézek, akkor látok ilyen játékosokat, mint akik a ZTE-nél száguldoznak

− magyarázta. Hangsúlyozta: a másodosztályban feljutó helyen álló Budapest Honvéd elleni elődöntőből némi szerencsével jutottak tovább a zalaiak, szintén tizenegyespárbajban.