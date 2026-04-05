Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Friss! Elfogták a magyar határon a terrortámadás gyanúsítottját?

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Link másolása
Vágólapra másolva!
Súlyos zavargások miatt húsz percig szüneteltetni kellett a Dynamo Dresden Hertha Berlin elleni mérkőzését a német másodosztályú labdarúgó-bajnokság 28. fordulójában. A Bild szerint hatvan drezdai és harminc berlini szurkoló nézett farkasszemet egymással, a helyzetet végül a pályára beszaladó több száz rendőr rendezte.

A tavaszi válogatott szünetet követően Dárdai Márton csapata, a Hertha Berlin a Dynamo Dresden otthonában lépett pályára, hogy egy esetleges újabb győzelemmel tovább tudjon zárkózni az élmezőnyre. A Bild szerint 19 perc játékidő jutott a csapatoknak, aztán egymásnak estek a szurkolók, és közel fél óráig kellett szüneteltetni a mérkőzést. Állítólag egy ellopott Hertha-zászlóval gúnyolódtak a hazaiak, a berlinieknek pedig nem is kellett több, rögtön betörtek a pályára, és pirotechnikai eszközökkel kezdték dobálni ellenfeleiket.

Több száz rendőr rohant be a pályára Dárdai Mártonék mérkőzésén
Több száz rendőr rohant be a pályára Dárdai Mártonék mérkőzésén
Fotó: SEBASTIAN KAHNERT / DPA

Dárdai a kispadon kezdett, de hamar kitört a káosz

Az említett oldal tudósításából kiderül, hogy a berliniek után a drezdai ultrák is bejutottak a gyepre, kvázi elégtételt véve a fővárosiakon, de a mérkőzés játékvezetője ezen a ponton már beszüntette a játékot. 

Fáklyákat a vendégek is dobáltak, ekkor azonban több száz rendőr jelent meg a pályán, hogy szó szerint visszakergessék szektorukba a hazaiakat.

Miután a rendontók visszamentek a szektorukba, a drezdaiak felgyújtották az ellopott Hertha-zászlót, s húsz perc elteltével folytatódhatott is a játék. A három pontot végül a vendégek vihették haza, miután egy kiosztott piros lap, majd egy kihagyott büntetőt követően Marten Winkler meglőtte a bajnoki egyetlen gólját. Dárdai Márton a csapattársa kiállítása után szállt be, a 68. percben.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!