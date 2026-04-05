A tavaszi válogatott szünetet követően Dárdai Márton csapata, a Hertha Berlin a Dynamo Dresden otthonában lépett pályára, hogy egy esetleges újabb győzelemmel tovább tudjon zárkózni az élmezőnyre. A Bild szerint 19 perc játékidő jutott a csapatoknak, aztán egymásnak estek a szurkolók, és közel fél óráig kellett szüneteltetni a mérkőzést. Állítólag egy ellopott Hertha-zászlóval gúnyolódtak a hazaiak, a berlinieknek pedig nem is kellett több, rögtön betörtek a pályára, és pirotechnikai eszközökkel kezdték dobálni ellenfeleiket.

Több száz rendőr rohant be a pályára Dárdai Mártonék mérkőzésén

Fotó: SEBASTIAN KAHNERT / DPA

Dárdai a kispadon kezdett, de hamar kitört a káosz

Az említett oldal tudósításából kiderül, hogy a berliniek után a drezdai ultrák is bejutottak a gyepre, kvázi elégtételt véve a fővárosiakon, de a mérkőzés játékvezetője ezen a ponton már beszüntette a játékot.

Fáklyákat a vendégek is dobáltak, ekkor azonban több száz rendőr jelent meg a pályán, hogy szó szerint visszakergessék szektorukba a hazaiakat.

LES ROBARON LA BANDERA EN PLENO PARTIDO.



Los fanáticos del Dynamo Dresden se cruzaron toda la cancha para robarle las banderas a los Ultras de la Ostkurve de Hertha Berlin y después las exhibieron en la tribuna.



La secuencia es surrealista en la 2.Bundesliga. pic.twitter.com/i04eFAOygP — José I. Araoz (@Gazpachen) April 4, 2026

Miután a rendontók visszamentek a szektorukba, a drezdaiak felgyújtották az ellopott Hertha-zászlót, s húsz perc elteltével folytatódhatott is a játék. A három pontot végül a vendégek vihették haza, miután egy kiosztott piros lap, majd egy kihagyott büntetőt követően Marten Winkler meglőtte a bajnoki egyetlen gólját. Dárdai Márton a csapattársa kiállítása után szállt be, a 68. percben.