Dibusz Dénes március 4-én védhette ismét a Ferencváros kapuját, miután több hónap kihagyás végén felépült ujjsérüléseiből, és azóta már ismét Robbie Keane rendelkezésére állhat. A Fradi 35 éves kapusa végül nem kapott meghívót Marco Rossitól a márciusi felkészülési mérkőzésekre, a válogatott kapuját ezúttal is Tóth Balázs védte.

Dibusz Dénes a jövőjéről beszélt

A 47-szeres magyar válogatott kapus az M4 Sport Facebook-oldalán beszélt jelenlegi helyzetéről, nyilatkozatában kiemelte, hogy a jövő generációjának kell majd kiharcolnia a 2028-as Európa-bajnokságot.

Nem is számítottam a meghívóra, teljesen egyértelmű volt, hogy ez nem aktuális. Ha meg a nagyobb képet nézem, akkor az is egyértelmű, hogy a következő évekre kell gondolni a keret kialakításánál

− mondta Dibusz, majd a jövővel folytatta.

„Ha esetleges júniusban is úgy dönt a kapitány, hogy kimaradok, akkor azon se leszek meglepődve. Az összképet nézve most már tényleg ott tartunk, főleg, hogy az Eb-selejtezők majd csak jövőre lesznek, a következő generációnak oda kell érnie és helyet kell követelnie magának” − tette hozzá a Fradi kapusa.

Marco Rossi olyan kapusoknak küldött márciusban meghívót, mint Tóth Balázs, Yaakobishvili Áron és Szappanos Péter. Dibusz 2014-ben, Dárdai Pál alatt debütált a válogatottnál, utolsó mérkőzését pedig az Írország elleni tragikus kimenetelű vb-selejtezőben játszotta. Nagy kérdés, hogy kapni fog-e még esélyt a Ferencváros 35 éves kapuvédője.