A madridi meccs egyik legvitatottabb jelenete a második félidőben történt, amikor Danny Makkelie játékvezető büntetőt ítélt az Arsenalnak, miután David Hancko rátartott Eberechi Eze lábára. A VAR azonban közbeszólt, a holland bíró pedig hosszú videózás után visszavonta a tizenegyest. A döntés feldühítette az angolokat, különösen azért, mert közben Diego Simeone látványosan reklamált a technikai zónája mellett.

Diego Simeone nem kímélte a bírót a BL-elődöntő során

Diego Simeone viselkedése miatt robbant a botrány

A TNT Sports szakértőjeként dolgozó Steve McManaman szerint elfogadhatatlan volt, amit Diego Simeone és stábja művelt a pálya szélén.

Már megint a VAR-ról beszélünk. Gyűlölöm, egyszerűen gyűlölöm. Tönkreteszi a játékot

– mondta a Liverpool és a Real Madrid korábbi klasszisa.

McManaman ezután Simeonét is keményen bírálta. „Ahogy Diego Simeone és az asszisztensei viselkedtek, amikor a játékvezető odament a monitorhoz, az felháborító volt. Folyamatosan zaklatták a negyedik játékvezetőt” – fogalmazott.

A korábbi angol válogatott játékos szerint a játékvezetőnek nem kellett volna újra elővennie az esetet.

„Ha egyszer befújta, és volt kontakt, akkor ez nem volt akkora hiba, hogy a VAR-nak közbe kellett volna avatkoznia. Nem kellett volna újra elővenni az esetet. Számomra teljesen érthetetlen a döntés, a játékvezetőnek pedig szerintem nagyon rossz meccse volt” – tette hozzá.

„Simeone viselkedése szörnyű volt”

McManaman szerint Simeone egészen másképp reagált volna, ha ugyanez az eset az Atlético Madrid javára történik. „Ha ez a másik tizenhatosban történik, Simeone őrjöngve követelte volna a büntetőt. A viselkedése szörnyű volt, őszintén mondom, szörnyű” – mondta.

Diego Simeone shouting at the referee outside his technical area as the ref watched the replay of the penalty call back… pic.twitter.com/xKPmkc2Zjh — george (@StokeyyG2) April 29, 2026

A szakértő még tovább ment, és az Atlético Madrid hírhedt mentális hadviselésére is utalt. „Láttuk, mi történt. Simeone és a segítője viselkedése borzasztó volt. Ezért nem szeretik az emberek ezeket a sötét trükköket és az Atlético Madridot” – jelentette ki McManaman.

Keown szerint a bíró meghajolt a nyomás alatt

Martin Keown, az Arsenal korábbi védője szintén úgy látta, hogy a VAR túl nagy szerepet kapott, és a játékvezetőnek ki kellett volna tartania az eredeti döntése mellett. „Szerintem ez egyszerűen nem volt egyértelmű és nyilvánvaló hiba. A játékvezetőnek hagyni kellene, hogy vezesse a meccset. A VAR túlságosan beleavatkozott, nem ezt akartuk a videóbírótól” – mondta Keown.