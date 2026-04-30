A madridi meccs egyik legvitatottabb jelenete a második félidőben történt, amikor Danny Makkelie játékvezető büntetőt ítélt az Arsenalnak, miután David Hancko rátartott Eberechi Eze lábára. A VAR azonban közbeszólt, a holland bíró pedig hosszú videózás után visszavonta a tizenegyest. A döntés feldühítette az angolokat, különösen azért, mert közben Diego Simeone látványosan reklamált a technikai zónája mellett.
Diego Simeone viselkedése miatt robbant a botrány
A TNT Sports szakértőjeként dolgozó Steve McManaman szerint elfogadhatatlan volt, amit Diego Simeone és stábja művelt a pálya szélén.
Már megint a VAR-ról beszélünk. Gyűlölöm, egyszerűen gyűlölöm. Tönkreteszi a játékot
– mondta a Liverpool és a Real Madrid korábbi klasszisa.
McManaman ezután Simeonét is keményen bírálta. „Ahogy Diego Simeone és az asszisztensei viselkedtek, amikor a játékvezető odament a monitorhoz, az felháborító volt. Folyamatosan zaklatták a negyedik játékvezetőt” – fogalmazott.
A korábbi angol válogatott játékos szerint a játékvezetőnek nem kellett volna újra elővennie az esetet.
„Ha egyszer befújta, és volt kontakt, akkor ez nem volt akkora hiba, hogy a VAR-nak közbe kellett volna avatkoznia. Nem kellett volna újra elővenni az esetet. Számomra teljesen érthetetlen a döntés, a játékvezetőnek pedig szerintem nagyon rossz meccse volt” – tette hozzá.
„Simeone viselkedése szörnyű volt”
McManaman szerint Simeone egészen másképp reagált volna, ha ugyanez az eset az Atlético Madrid javára történik. „Ha ez a másik tizenhatosban történik, Simeone őrjöngve követelte volna a büntetőt. A viselkedése szörnyű volt, őszintén mondom, szörnyű” – mondta.
A szakértő még tovább ment, és az Atlético Madrid hírhedt mentális hadviselésére is utalt. „Láttuk, mi történt. Simeone és a segítője viselkedése borzasztó volt. Ezért nem szeretik az emberek ezeket a sötét trükköket és az Atlético Madridot” – jelentette ki McManaman.
Keown szerint a bíró meghajolt a nyomás alatt
Martin Keown, az Arsenal korábbi védője szintén úgy látta, hogy a VAR túl nagy szerepet kapott, és a játékvezetőnek ki kellett volna tartania az eredeti döntése mellett. „Szerintem ez egyszerűen nem volt egyértelmű és nyilvánvaló hiba. A játékvezetőnek hagyni kellene, hogy vezesse a meccset. A VAR túlságosan beleavatkozott, nem ezt akartuk a videóbírótól” – mondta Keown.
Az Arsenal legendája szerint Simeone viselkedése is nagyban hozzájárult a káoszhoz.
Simeone mozdulatai az oldalvonal mellett, a dráma, amit teremtett, az egész jelenet körülötte... Szerintem a játékvezető végül meghajolt a nyomás alatt. Odament a monitorhoz, és nem tartott ki a döntése mellett
– fogalmazott Keown.
Keown szerint a játékvezetőt nem is kellett volna kiküldeni a monitorhoz.
Arteta is kiakadt a visszavont tizenegyes miatt
Mikel Arteta, az Arsenal menedzsere sem értette, miért vonták vissza a büntetőt. „Rendkívül csalódott vagyok. Nem értem, mert ez szembemegy a szabályokkal, és megváltoztatja a párharc menetét” – mondta az Arsenal edzője.
Arteta szerint ha egy esetet ennyiszer kell visszanézni, akkor nem lehet egyértelmű hibáról beszélni. „Az egész jelenet, a tiszta kontakt... nem lehet visszavonni egy döntést, ha tizenháromszor kell megnézni. Ezen a szinten ez elfogadhatatlan” – tette hozzá.
A lefújás után sem csillapodtak az indulatok, Simeone állítólag Ben White-tal, az Arsenal is összeszólalkozott. Az 1-1-es döntetlen után így az Atlético Madridnak bőven maradt esélye arra, hogy a visszavágón kiharcolja a Bajnokok Ligája-döntőbe jutást – miközben egy esetleges 2-1-es vereség jóval nehezebb helyzetbe hozta volna Diego Simeone csapatát.