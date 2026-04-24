A 28 éves Diogo Jota vezette az autót, amelyben testvére, a 25 éves André Silva is utazott, amikor 2025. július 3-án halálos balesetet szenvedtek Spanyolország északnyugati részén.

Diogo Jota halála mindenkit megrázott a futball világában

A nyomozók a tragédia után megállapították, hogy a portugál focista által vezetett Lamborghini nagy sebességnél defektet kapott egy előzés során az A-52-es autóúton, ami miatt az autó a középső elválasztó korlátnak csapódott, majd kigyulladt.

Diogo Jota halála ügyében nem indítható büntetőeljárás

A helyszíni bizonyítékok és a közlekedési baleseti szakértők véleményének áttekintése után a régió legfelsőbb bírósága arra jutott, hogy a testvérek halála ügyében nem indítható büntetőeljárás.

A Puebla de Sanabria-i elsőfokú bíróság tavaly novemberben megszüntette az ügyet, miután értékelte az ügyiratban szereplő dokumentumokat, különös tekintettel a polgárőrség közlekedési egysége által készített szakértői jelentésekre. A büntetőeljárás megszüntetése nem zárja ki annak lehetőségét, hogy az érintettek polgári peres eljárást indítsanak, és követeljék azt, amit jogosnak tartanak”

– írja a The Athletic a legfelsőbb bírósági forrásaira hivatkozva.

Az Anfielden emlékművet állítottak a tragikusan elhunyt portugál támadónak

A Liverpool támadója 2025. július 3-án autóval tartott visszafelé Angliába az előszezon kezdetére, miután egy kisebb tüdőműtétet követően azt tanácsolták neki, hogy ne repüljön.

Diogo Jota testvére, a 25 éves André Silva szintén profi focista volt: utánpótlás szinten a Portóban szerepelt, halálakor pedig az FC Penafiel első csapatának középpályása volt, amely a portugál másodosztályban szerepel. A testvérek temetését július 5-én tartották szülővárosukban, a portugáliai Gondomarban, és számos liverpooli és portugál válogatott csapattárs is részt vett rajta, köztük a klub vezetőedzője, Arne Slot, valamint a válogatott szövetségi kapitánya, Roberto Martínez.

Diogo Jota 2020 szeptemberében igazolt a Wolverhampton Wandererstől a Liverpoolhoz, ahol 182 mérkőzésen 65 gólt és 26 gólpasszt jegyzett. A 2024/25-ös szezonban 37 alkalommal lépett pályára, kilenc góllal és négy gólpasszal vette ki a részét a Liverpool történelmi szezonjából.