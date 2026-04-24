Egy spanyol bíróság úgy döntött, hogy nincs büntetőjogi felelősség abban az autóbalesetben, amelyben 2025. július 3-án életét vesztette a Liverpool támadója, Diogo Jota és testvére, André Silva. A portugál válogatott Diogo Jota éppen visszafelé tartott Liverpoolba az előszezon kezdetére, miután egy kisebb tüdőműtétet követően azt tanácsolták neki, hogy ne repüljön.

A 28 éves Diogo Jota vezette az autót, amelyben testvére, a 25 éves André Silva is utazott, amikor 2025. július 3-án halálos balesetet szenvedtek Spanyolország északnyugati részén.

Fans visit a mural created by artist Murwalls, dedicated to Liverpool's late Portugese footballer Diogo Jota who died in a car crash in July, ahead of the English Premier League football match between Liverpool and Wolverhampton Wanderers at Anfield in Liverpool, north west England on December 27, 2025. Father of three Jota, who married his long-term partner Rute Cardoso 11 days before the accident, died alongside his brother after a Lamborghini they were travelling in came off the road and burst into flames in northern Spain in July. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION - TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION
Diogo Jota halála mindenkit megrázott a futball világában 
Fotó: Oli Scarf/AFP

A nyomozók a tragédia után megállapították, hogy a portugál focista által vezetett Lamborghini nagy sebességnél defektet kapott egy előzés során az A-52-es autóúton, ami miatt az autó a középső elválasztó korlátnak csapódott, majd kigyulladt.

Diogo Jota halála ügyében nem indítható büntetőeljárás

A helyszíni bizonyítékok és a közlekedési baleseti szakértők véleményének áttekintése után a régió legfelsőbb bírósága arra jutott, hogy a testvérek halála ügyében nem indítható büntetőeljárás.

A Puebla de Sanabria-i elsőfokú bíróság tavaly novemberben megszüntette az ügyet, miután értékelte az ügyiratban szereplő dokumentumokat, különös tekintettel a polgárőrség közlekedési egysége által készített szakértői jelentésekre. A büntetőeljárás megszüntetése nem zárja ki annak lehetőségét, hogy az érintettek polgári peres eljárást indítsanak, és követeljék azt, amit jogosnak tartanak” 

– írja a The Athletic a legfelsőbb bírósági forrásaira hivatkozva.

(L-R) Real Madrid's Spanish defender #24 Dean Huijsen, Real Madrid's Spanish coach Xabi Alonso, Real Madrid's chairman Emilio Butragueno and Real Madrid's English defender #12 Trent Alexander-Arnold pay their respects and lay wreathes in memory of Liverpool's late Portugese striker Diogo Jota after a press conference at Anfield Stadium in Liverpool in north-west England, on November 3, 2025, on the eve of Real Madrid's UEFA Champions League league phase football match against Liverpool. (Photo by PETER POWELL / AFP)
Az Anfielden emlékművet állítottak a tragikusan elhunyt portugál támadónak
Fotó: Peter Powell/AFP

A Liverpool támadója 2025. július 3-án autóval tartott visszafelé Angliába az előszezon kezdetére, miután egy kisebb tüdőműtétet követően azt tanácsolták neki, hogy ne repüljön.

Diogo Jota testvére, a 25 éves André Silva szintén profi focista volt: utánpótlás szinten a Portóban szerepelt, halálakor pedig az FC Penafiel első csapatának középpályása volt, amely a portugál másodosztályban szerepel. A testvérek temetését július 5-én tartották szülővárosukban, a portugáliai Gondomarban, és számos liverpooli és portugál válogatott csapattárs is részt vett rajta, köztük a klub vezetőedzője, Arne Slot, valamint a válogatott szövetségi kapitánya, Roberto Martínez.

Diogo Jota 2020 szeptemberében igazolt a Wolverhampton Wandererstől a Liverpoolhoz, ahol 182 mérkőzésen 65 gólt és 26 gólpasszt jegyzett. A 2024/25-ös szezonban 37 alkalommal lépett pályára, kilenc góllal és négy gólpasszal vette ki a részét a Liverpool történelmi szezonjából. 

Halála után visszavonultatták a Liverpool csapatánál Diogo Jota 20-as mezszámát, az Anfielden pedig a mérkőzés 20. percében megemlékeznek a szurkolók a tavaly nyáron elhunyt portugál támadóról. 

Nelson Semedo érkezik a temetésre
Galéria: Diogo Jota temetése
Nelson Semedo érkezik a temetésre
