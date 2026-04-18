A Diósgyőr egészen elképesztő összezuhanást produkált az NB I tavaszi szezonjában. A miskolci csapat tavasszal mindössze egy bajnokit tudott megnyerni, emellett hét vereség és négy döntetlen a mérlege.

A Diósgyőr csapata öt év után búcsúzott az élvonaltól

Fotó: dvtk.eu

A Diósgyőr kapitánya nem tudott segíteni a kispadról

A Diósgyőr már a Debrecen elleni meccs előtt is kilátástalan helyzetben volt, matematikailag azonban volt még esélye a bennmaradásra. A Lokitól kapott ötössel azonban biztossá vált, hogy a miskolci csapat öt év után ismét búcsúzik az élvonaltól.

A mérkőzés végén a DVTK-szurkolók a „Vedd le a mezt” rigmust skandálták, azonban a csapat játékosai nem tettek ennek eleget, és inkább bevonultak az öltözőben.

Az egész szezonban ez jellemzett minket. Ha jól tudom, tizenháromszor kerültünk előnybe úgy, hogy aztán kicsúszott a kezeink közül a győzelem. A bekapott gól után szétesett ma a csapat. Nehezen találom a szavakat. Csapatkapitányként sokszor csak kívülről tudtam segíteni a csapatot, ezért van is bennem most némi személyes sértettség is. Ez elképesztően fájó, de van még három meccsünk, becsülettel kell tennünk a dolgunkat. Most már mindenki csak a becsületéért játszik, mert eddig kellett volna megmutatni”

– értékelt az M4 Sport kamerája előtt Holdampf Gergő, a Diósgyőr csapatkapitánya.

A Diósgyőr Vladimir Radenkoviccsal csinálta a szezon nagy részét, azonban a szerb szakembert az NB II-es Honvéd elleni kupavereséget követően március elején kirúgták. A helyére honfitársa, a korábban az Újpest csapatát irányító Nebojsa Vignjevics érkezett, akivel hat meccsen mindössze egy pontot szerzett a Diósgyőr.