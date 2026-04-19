„Klubunk a szombati mérkőzést követően azonnali hatállyal menesztette Nebojsa Vignjevic vezetőedzőt” – közölte Vincze Richárd, a DVTK sportigazgatója. „Ez az első olyan döntés, ami már a jövőbeni újraépítést szolgálja. Ebben a helyzetben nem vesztegethetünk el egyetlen percet sem, nekünk már nem a bajnoki hajrára, hanem a következő idényre és évekre kell készülnünk. A fő indok a kiesés ténye, de egyébként az ember egy hazai 0–5 után is elgondolkodott volna ezen a lépésen. Köszönjük Nebojsa Vignjevic munkáját, további edzői karrierjéhez sok sikert kívánunk” – olvasható a Diósgyőr késő esti közleményében.

Fotó: dvtk.eu

A Diósgyőr nem vár, azonnal kirúgta Nebojsa Vignjevicet

„A szakmai irányítást házon belül fogjuk megoldani. Az eddigi asszisztens edzőnk, Takács Péter veszi át a vezetőedzői posztot. A pályán pedig azok a labdarúgók juthatnak majd nagyobb szerephez, akik beleillenek a DVTK jövőbeni szakmai elképzelésébe, az újjáépítés folyamatába. Emellett észszerű keretek között további saját nevelésű fiatalok is lehetőséghez fognak jutni” – mondta még el a sportigazgató.

A DVTK három év élvonalbeli tagság után intett búcsút az NB I-nek. A kiesés ténye három fordulóval a szezon vége előtt vált biztossá, miután a piros-fehérek hazai pályán maradtak alul a DVSC-vel szemben. A bajnokságot Vladimir Radenkovic irányításával kezdte meg a csapat, aki már kieső pozícióban adta át az irányítást Nebojsa Vignjevicnek. A szerb szakember hat bajnoki mérkőzésen irányította a DVTK-t, ezeken egy döntetlent ért el, ötször pedig alulmaradt a csapatával. A DVTK számára még három mérkőzés van hátra ebből a bajnokságból. Jövő héten a csapat Kisvárdára utazik, majd Győrbe látogat, végül hazai környezetben a Paksi FC-t látja vendégül.

Nebojsa Vignjevic mellett két segítője Milos Bogicevic és Filip Jorgic is távozik a klubtól.