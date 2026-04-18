A Diósgyőr rendkívül nehéz helyzetből várhatta a találkozót, ugyanis az NB I-es forduló előtt hét pont volt a hátránya a 10. helyen álló MTK mögött.

A diósgyőri szurkolók sokkal jobban csapatot érdemelnének

Azonban a fővárosi csapat szombat délután győzni tudott a Kisvárda ellen, így a DVTK úgy lépett pályára a Loki ellen, hogy négy meccsel a vége előtt tíz pontra volt a bennmaradást érő 10. helytől.

A Diósgyőr kilátástalan helyzetben kezdte a meccset

A DVTK-nak tehát csodára és jelentős formajavulásra lett volna szüksége a bennmaradáshoz, ami már csak azért is elképzelhetetlen volt, mert a tavaszi szezonban a miskolci csapat mindössze egy meccset tudott megnyerni, azt is két hónappal ezelőtt.

A hét bajnoki óta nyeretlen Diósgyőr vendége ezúttal az a Debrecen volt, amelynek szintén nagy szüksége volt a pontokra, ugyanis harcban volt a dobogóért. Nem mellesleg szombat délután a Zalaegerszeg kitömte a már kiesett Kazincbarcikát, így Nuno Campos együttese a Lokit megelőzve ideiglenesen fellépett a tabella harmadik helyére.

A Zalaegerszeg az idei NB I-es szezon meglepetéscsapata

Az első félidőben a Diósgyőr többet birtokolta a labdát, komoly helyzetet viszont nem tudott kialakítani a Debrecen kapuja előtt, kaput eltaláló lövése sem volt a miskolci csapatnak az első játékrészben. A Lokinak viszont óriási szerencséje volt a 36. percben, amikor Julien Dacosta jobbról belőtt labdáját a menteni igyekvő Szatmári Csaba a saját kapujába lőtte (0-1).

Három perccel később óriási bajba került a miskolci csapat, amikor a 21 éves Cibla Flórián kapott egy remek labdát a tizenhatoson belül, húzott egyet befelé, majd nyolc méterről védhetetlen gólt lőtt a kapu bal oldalába (0-2).

A Diósgyőr két öngólt lőtt a sorsát megpecsételő meccsén

A DVTK lendületesen jött ki a folytatásra, azonban az 52. percben egy újabb balszerencsés góllal megpecsételődött a sorsa. Egy szép támadás végén a magyar válogatott Szűcs Tamás kapott egy labdát a tizenhatoson belül, középre akarta centerezni, azonban a bevetődő Tamás Márkon irányt változtatott a labda és a kapu bal oldalában landolt (0-3).

A harmadik bekapott gól után a miskolci szurkolók elkezdték harsogni a „k..va gyenge” rigmust, hiába tettek meg mindent a diósgyőri a játékosok a szépítésért.

Ezt követően a mérkőzés eseménytelenül csordogált, a vendégek már nem szakadtak meg, az hazaiakban pedig tudatosult, hogy búcsúzniuk kell az élvonaltól. A 79. percben aztán a debreceniek még egyszer beleszúrták a tört a diósgyőriekbe. Egy szép támadás végén Kocsis Dominik hozta helyzetbe a csereként beállt Patai Dávidot, a 19 éves középpályás ziccerét ugyan védeni tudta a DVTK kapusa, a labda viszont pont Kocsis elé került vissza, aki tíz méterről az üres kapuba helyezett (0-4).