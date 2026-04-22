A Diósgyőr kiesésének története így még fájóbb lett, hiszen, miközben a miskolci csapat súlyos vereséggel búcsúzott az élvonaltól, a korábbi vezetőedzője Azerbajdzsánban a bajnoki cím kapujába ért. Ahogy arra a Magyar Nemzet is rámutatott, ugyanazon a hétvégén rajzolódott ki igazán látványosan a kontraszt a DVTK és a volt edzője sorsa között.

Valdas Dambrauskas a Diósgyőrtől eljött, most viszont bravúros bajnoki aranyat nyerhet klubjával Azerbajdzsánban

Diósgyőr: kiesés után még kellemetlenebb lett a helyzet

Valdas Dambrauskas tavaly nyárig dolgozott Miskolcon, ám a klubnál történt változások után távozott: júniusban benyújtotta a lemondását, mindössze egy héttel azután, hogy a klub menesztette az őt kinevező sportigazgatót, Horváth Csengert. Az új sportigazgató, Kovács Zoltán az állítása szerint szeretett volna továbbra is Dambrauskasszal dolgozni, de az edző lojális maradt az elküldött Horváthoz.

„Tájékoztattam arról, hogy hamarosan én leszek a sportigazgató, és szeretnék vele együtt dolgozni, valamint tiszteletben tartom a szerződtetésekor felvázolt elképzeléseket, amit ő udvariasan megköszönt. Gondolkodási időt kért, ami után másnap írásban benyújtotta a lemondását” – árulta el Dambrauskas távozásakor Kovács Zoltán. Azt is elmondta, a litván szakember azzal indokolta a döntését, hogy mivel őt egy másik sportigazgató nevezte ki, ez lesz a legjobb megoldás mindenkinek.

A Legyen Ön is milliomosból a kispadra

Meglehetősen szokatlan módon kezdődött a Diósgyőr frissen kinevezett vezetőedzőjének karrierje, írta 2025 februárjában az NSO. Valdas Dambrauskas 25 esztendős korában, 2002-ben versenybe szállt a litván Legyen Ön is milliomosban. Az ott nyert pénzből kiköltözött Angliába és beiratkozott a Londoni Metropolitan Egyetem sporttudományi és edzői szakára, nem sokkal később pedig felvették edzőnek a Manchester United futballiskoláihoz.

A DVTK-nál ezután sem állt össze a csapat, a szezon vége pedig kifejezetten fájdalmasra sikerült, hiszen a Diósgyőr kiesett az NB I-ből.

Ehhez képest a litván szakember Azerbajdzsánban teljesen más történetet ír. A Sabah élén legyőzte a BL-főtáblás Qarabagot az aranyharc egyik legfontosabb meccsén, és ezzel hatalmas lépést tett a bajnoki cím felé.

A csapata ráadásul 30 meccse veretlen.