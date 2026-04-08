Február 14-én, a Paks ellen nyert legutóbb bajnoki mérkőzést a DVTK, amely azóta a Magyar Kupából is kiesett, az alsóházi ellenfelek ellen pedig rendszerint vereséget szenvedett. Vészesen közelít a 2025-2026-os idény lezárása, s amennyiben nem jön egy drasztikusabb változás, úgy a Diősgyőr a Kazincbarcikával együtt elköszönhet a labdarúgó NB I küzdelmeitől.

A DVTK a Groupama Arénában lép pályára

Utolsó táncra készülnek a DVTK szurkolói

A DVTK rossz szereplése Vladimir Radenkovics állásába került, majd a vezetőedző után a sportigazgató, Kovács Zoltán is távozott, miután a sereghajtó Kazincbarcika súlyos vereséget mért a keleti riválisra. A csapatot jelenleg Vincze Richárd igazgatása alatt Nebojsa Vignjevics vezeti, azonban sikereket még a szerb szakember sem tudott szállítani, a legutóbbi, Puskás Akadémia ellen elszenvedett vereség után pedig ismét kiakadt az Ultras Diósgyőr a Facebook-oldalán.

Újabb vereség, egy újabb szégyen, ezúttal hazai pályán. Ezzel pedig egy újabb lépés afelé, hogy szeretett klubunk még távolabb kerüljön attól, hogy megőrizze első osztályú tagságát.”

„Ami most vasárnap is történt a pályán, az nem csupán egy rossz eredmény következménye – ez az elmúlt időszak hibás, felelőtlen vezetői döntéseinek egyenes következménye. A klubot olyan helyzetbe sodorták, amely méltatlan a Diósgyőrhöz, a címerhez és a szurkolókhoz, akik hétről hétre a csapat mellett állnak. A felelősség nem hárítható kizárólag a játékosokra vagy a szakmai stábra. Azoknak is vállalniuk kell a következményeket, akik a háttérben hónapok, sőt évek óta rossz döntéseket hoztak, és ide juttatták a klubot” − olvasható a keddi posztban.

A Diósgyőrre ráadásul hihetetlenül nehéz feladat vár, hiszen a Fizz Liga 29. fordulójában a Ferencváros otthonában kell pontokat szereznie, ahol ugyan a mostani idényben már elért egy döntetlent, de azóta mindkét csapat jelentős változásokon ment keresztül, példának okáért Elton Acolatse éppen a DVTK-t hagyta ott a Fradi kedvéért.

Az ultrák bejegyzése kitér a Fradi elleni mérkőzésre is, viszont nem sok reményt tartalmaz.

Pénteken úgy látszik egy utolsó tánc jön a bajnokságban, az első osztályban, amit tegyünk emlékezetessé az Üllőin!”

− teszik hozzá.