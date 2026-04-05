A Puskás Akadémia hátrányból fordítva 2-1-re nyert a bennmaradásért küzdő Diósgyőr vendégeként a labdarúgó NB I 28. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén. A kiesés elől menekülő DVTK egyre nagyobb bajban van, az MTK-val szemben már négy pont a hátránya.

Az első félidőben szemre és a statisztikai adatok alapján is veszélyesebb volt a DVTK, amely ezzel együtt egy szerencsés találattal került előnybe. Egy szöglet után ugyanis Szappanos rosszul számította ki az ívét a közvetlen a gólvonal elé berúgott labdának, amely így átszállt a keze felett, a túloldali kapufánál érkező Vallejo pedig besodorta a kapuba. A szünet előtt ugyan a felcsútiak is kapuba találtak, Dárdai szép gólját azonban lesállás miatt érvénytelenítette a játékvezető.

Diósgyőr, 2025. augusztus 30. Gera Dániel, a Diósgyőr (b) és Nagy Zsolt. a Puskás Akadémia játékosa a labdarúgó Fizz Liga 6. fordulójában játszott Diósgyőri VTK - Puskás Akadémia FC mérkőzésen a diósgyőri DVTK Stadionban 2025. augusztus 30-án. MTI/Vajda János
A DVTK megint elbukott
Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztõség

Összeomlott a DVTK

Fordulás után mindkét csapat nagy lendülettel kezdett, de a meccs inkább volt küzdelmes, mint látványos. A kevés helyzetet tekintve is változatlanul a Diósgyőr tűnt valamivel veszélyesebbnek, majd a félidő derekához érve kicsit csökkent az iram. 

Ebben a periódusban sikerült magához ragadnia a kezdeményezést a Puskás Akadémiának, próbálkozásai pedig a hajrában eredményre vezettek: 

előbb a válogatott támadó Lukács lőtt szépségdíjas gólt 17 méterről, majd – már a ráadásban – tizenegyesből Nagy Zsolt volt eredményes. A vendégek így elvitték a három pontot Miskolcról annak ellenére, hogy összességében nem voltak meggyőző fölényben – számolt be róla az MTI.

A diósgyőri együttes február 17. óta nyeretlen, s változatlanul a kiesést jelentő 11. helyen áll. A Puskás Akadémia három nyeretlenül megvívott bajnoki után diadalmaskodott ismét.

NB I, 28. forduló:

Diósgyőri VTK-Puskás Akadémia FC 1-2 (1-0)

gólszerzők: Vallejo (19.), illetve Lukács (86.), Nagy Zs. (93.)

