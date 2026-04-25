Demeter Milán és Bohdan Melnyik összefejelt a 45. percben, előbbi az arcán sérült meg, a mentősökkel, hordágyon hagyta el a pályát, Kiss Bálint állt be a helyére. Melnyiknek vérzett a feje, de ő kötéssel ugyan, de vissza tudott térni. A már biztosan kieső DVTK 2-1-es győzelmet aratott Kisvárdán.

A DVTK játékosa azt sem tudja, hol van

Az eset egy teljesen vétlen szituációból született. A Kisvárda felívelte a labdát, a két játékos pedig szinte valósággal egymásnak ugrott. A játékvezető azonnal megállította a játékot, és a két csapat orvosai futva siettek a pályára.

„Az esetet követően Demeter Milánt kórházba szállították, a bal felső állkapocscsontja eltört, illetve enyhe agyrázkódást szenvedett. A kisvárdai kórházból hazaengedték, hétfőn újabb vizsgálatok várnak rá, és azok eredményének ismeretében lehet megmondani, mikor állhat legközelebb a szakmai stáb rendelkezésére”

– tájékoztatott dr. Csákányi István csapatorvos a diósgyőri klub honlapján.

Demeter állapotáról a DVTK megbízott vezetőedzője, Takács Péter úgy nyilatkozott a mérkőzést követően: „magánál van, de nem tudja, hogy hol”.

