Nem minden korábbi sztár követi a megszokott, előre kijelölt ösvényt, néhányan olyan irányt választanak, amely távol esik az európai futball csillogásától – és inkább olyan, alig ismert országok, válogatottak élére kerülnek edzőként, szövetségi kapitányként, ahol a sport még gyerekcipőben jár, vagy ahol az infrastruktúra mérföldekkel elmarad a „nagycsapatok" szintjétől.

Játékosként sztárok voltak, most rendkívüli helyeken bizonyíthatnak edzőként

Sztáredzők kalandjai a nagyvilágban

Ők azok a kalandorok, akik játékosként már felértek a csúcsra, és most a hírnév helyett inkább a kihívást keresik. Olyan egykori sztárjátékosok lettek szokatlan vagy kisebb futballnemzetek szövetségi kapitányai, akik a nevük alapján valamilyen topcsapatnál is kaphattak volna munkát.

Dick Advocaat – „A Kis Tábornok” Curacaón

Dick Advocaat a holland futball egyik legismertebb edzőlegendája, aki játékosként és trénerként is magas szinten dolgozott. Klubszinten többek között a PSV-nél, a Rangersnél és a Zenitnél, válogatott szinten pedig Hollandiát, Belgiumot, Oroszországot és Irakot is irányította. Legnagyobb sikerei közé tartozik a Zenittel megnyert 2008-as UEFA-kupa, amely végképp beírta a nevét az európai edzői elitbe.

2024 januárjában mégis egy egészen váratlan állomás következett a karrierjében: kinevezték Curacao szövetségi kapitányának, egy apró karibi szigetország élére, amely ugyan futballfanatikus ország, de a világelitben soha nem jegyezték. Advocaat egyéves szerződést írt alá opcióval, és azonnal nekilátott annak, hogy a kis nemzetből fegyelmezett, taktikailag tudatos válogatottat formáljon, amely képes felvenni a versenyt a nagyobb nevű riválisokkal is.

A munka gyorsan látványos eredményt hozott: 2025 novemberében Curacao története során először kijutott a 2026-os világbajnokságra: a karibi szigetország csapata a CONCACAF régió vb-selejtezőinek utolsó fordulójában Jamaicában játszott 0-0-t, ezzel csoportelsőként, veretlenül biztosította helyét a 2026-os tornán.

🇨🇼🏆 With a population of 155,000, Curaçao will be the SMALLEST nation to ever play at the FIFA World Cup! Congratulations to Dick Advocaat and his team. 👏 pic.twitter.com/RESglVDDIX — EuroFoot (@eurofootcom) November 19, 2025

„Egy ilyen teljesítmény után az ember hajlamos azt mondani, hogy ez a legszebb dolog, amit valaha átéltem, de ebben a formában ez annyi más pillanatot elhomályosítana. Ezért inkább úgy fogalmaznék, ez a legőrültebb dolog, amit edzőként elértem. Ez csodálatos a szigetnek és a játékosoknak” – mondta a 78 éves tréner.