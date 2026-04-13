Nem minden korábbi sztár követi a megszokott, előre kijelölt ösvényt, néhányan olyan irányt választanak, amely távol esik az európai futball csillogásától – és inkább olyan, alig ismert országok, válogatottak élére kerülnek edzőként, szövetségi kapitányként, ahol a sport még gyerekcipőben jár, vagy ahol az infrastruktúra mérföldekkel elmarad a „nagycsapatok" szintjétől.
Sztáredzők kalandjai a nagyvilágban
Ők azok a kalandorok, akik játékosként már felértek a csúcsra, és most a hírnév helyett inkább a kihívást keresik. Olyan egykori sztárjátékosok lettek szokatlan vagy kisebb futballnemzetek szövetségi kapitányai, akik a nevük alapján valamilyen topcsapatnál is kaphattak volna munkát.
Dick Advocaat – „A Kis Tábornok” Curacaón
Dick Advocaat a holland futball egyik legismertebb edzőlegendája, aki játékosként és trénerként is magas szinten dolgozott. Klubszinten többek között a PSV-nél, a Rangersnél és a Zenitnél, válogatott szinten pedig Hollandiát, Belgiumot, Oroszországot és Irakot is irányította. Legnagyobb sikerei közé tartozik a Zenittel megnyert 2008-as UEFA-kupa, amely végképp beírta a nevét az európai edzői elitbe.
2024 januárjában mégis egy egészen váratlan állomás következett a karrierjében: kinevezték Curacao szövetségi kapitányának, egy apró karibi szigetország élére, amely ugyan futballfanatikus ország, de a világelitben soha nem jegyezték. Advocaat egyéves szerződést írt alá opcióval, és azonnal nekilátott annak, hogy a kis nemzetből fegyelmezett, taktikailag tudatos válogatottat formáljon, amely képes felvenni a versenyt a nagyobb nevű riválisokkal is.
A munka gyorsan látványos eredményt hozott: 2025 novemberében Curacao története során először kijutott a 2026-os világbajnokságra: a karibi szigetország csapata a CONCACAF régió vb-selejtezőinek utolsó fordulójában Jamaicában játszott 0-0-t, ezzel csoportelsőként, veretlenül biztosította helyét a 2026-os tornán.
„Egy ilyen teljesítmény után az ember hajlamos azt mondani, hogy ez a legszebb dolog, amit valaha átéltem, de ebben a formában ez annyi más pillanatot elhomályosítana. Ezért inkább úgy fogalmaznék, ez a legőrültebb dolog, amit edzőként elértem. Ez csodálatos a szigetnek és a játékosoknak” – mondta a 78 éves tréner.
A bravúr értékét tovább növeli, hogy a mindent eldöntő meccsen maga Advocaat családi okok miatt nem is lehetett a kispadon, mégis elég erős rendszert épített fel ahhoz, hogy a csapat történelmi eredményt érjen el nélküle is, a másodedző, Dean Gorré vezetésével.
Fabio Cannavaro – az olasz legenda váltotta Üzbegisztán új hősét
Fabio Cannavaro neve egyet jelent a védekezés művészetével. Az olasz válogatott egykori csapatkapitánya 2006-ban a világ tetejére vezette hazáját, miközben elnyerte a labdarúgás legnagyobb egyéni elismerését, az Aranylabdát – mindössze harmadik védőként a sportág történetében. Cannavaro karrierjét olyan gigászoknál töltötte, mint a Juventus vagy a Real Madrid, s amikor végül visszavonult, kevesen gondolták volna, hogy egyszer Közép-Ázsiában vállal majd munkát.
Mégis ez történt: tavaly októberben érkezett a meglepő bejelentés, miszerint Cannavaro lett az üzbég válogatott szövetségi kapitánya. Az azért is volt meglepő, mert a csapat története során először kvalifikálta magát a világbajnokságra Timur Kapadze irányítása alatt. Helyette mégis az olasz ikont nevezték ki, hogy felkészítse Üzbegisztánt története legnagyobb tornájára. Kétéves szerződést írt alá, nyáron kiderül, jó döntés volt-e a kinevezése.
Nolberto Solano – a perui mágus új otthona: Pakisztán
A Newcastle United-szurkolók számára Nolberto Solano neve örökre egyet jelent a varázslattal – elegáns, bal lábas beadásai és a játék iránti szenvedélye legendássá tették a St. James’ Parkban. Aztán, amikor visszavonult, Solano úgy döntött, hogy edzőként is kipróbálja magát.
Több kisebb klub vezetése után jött az igazi meglepetés – kinevezték Pakisztán szövetségi kapitányának. A dél-ázsiai ország 199. helyen állt a FIFA világranglistán, és bár hosszú távon a 2030-as világbajnoki kvalifikáció a cél, rövid távon egy teljesen új futballkultúra megteremtése a feladata, férfi és női szinten egyaránt.
Solano első próbája a pakisztáni U23-as válogatottal jött el az Ázsia Kupa selejtezőin, amelyek nem indultak jól: 8–1-es vereség Irak ellen, majd további kudarcok Kambodzsa és Omán ellen. A feladat tehát óriási – de a perui legenda nem az a típus, aki fél a kihívásoktól.
Benni McCarthy – a BL-győzelemtől Kenya padjáig
Benni McCarthy neve a dél-afrikai futball aranybetűkkel írt fejezetei között szerepel. Karrierje során Bajnokok Ligáját nyert a Portóval, bajnoki címet az Ajaxszal, és lenyűgöző teljesítményt nyújtott a Premier League-ben a Blackburn és a West Ham mezében. Miután 2013-ban visszavonult, rögtön edzői pályára lépett – többek között 2022 és 2024 között a Manchester United csatárainak edzőjeként dolgozott.
2025 márciusa óta Kenya szövetségi kapitányaként ténykedik, egy olyan válogatott élén, amelyet korábban többször is eltiltott a nemzetközi szövetségtől, például 2004-ben, 2006-ban, valamint 2023-ban az Afrika-kupától. Jelenleg a 113. helyen állnak a világranglistán, és még soha nem jutottak ki világbajnokságra. Kenya abban bízik, hogy McCarthy tapasztalata és győztes mentalitása egyszer elrepíti őket a futballvilág legnagyobb színpadára.
Dwight Yorke – a manchesteri álom és a karibi valóság
A futballrajongók Dwight Yorke-ot örökké a Manchester United legendás triplázó csapatának tagjaként emlegetik. Andy Cole-lal alkotott párosa a világ legfélelmetesebb támadósorai közé tartozott, Yorke pedig a pályán kívül is híres volt jókedvéről – innen ered a beceneve: „bulis Dwight”.
Ma azonban már másról szól az élete.
Visszavonulása után hazatért, hogy átvegye Trinidad és Tobago válogatottjának irányítását. Egykori játékosként 2006-ban még ő maga is pályán volt, amikor hazája története során először kijutott a világbajnokságra. Most, immár edzőként, hasonló bravúrra készül: újra felemelni a karibi ország nemzeti tizenegyét.
Yorke Premier League-tapasztalata és nemzetközi rutinja nagy inspirációt jelentenek a játékosai számára. Bár a karibi futball nem tartozik a világelithez, a szigetország szülöttje nem adja fel: hisz abban, hogy kitartással és hittel bármit el lehet érni.
Stern John – a góllövőből lett úttörő St. Luciában
Trinidad és Tobago másik nagy alakja, Stern John, a karibi futballtörténelem egyik legeredményesebb csatára. Játszott a Major League Soccerben (MLS), majd az angol másodosztályban is, többek közt a Nottingham Forest és a Crystal Palace mezében. Most azonban már a kispadról irányít – mégpedig a szomszédos Saint Lucia válogatottját.
St. Lucia 1986 óta tagja a CONCACAF-nak, ám a Gold Cup-on még sosem járt. John vezetésével azonban a válogatott hat helyet javított a világranglistán, és a korábbi világbajnoki játékos abban bízik, hogy tovább emelheti a kis karibi nemzet nemzetközi presztízsét.
Sylvinho – brazil elegancia Albániában
A brazil Sylvinho neve ismerősen cseng minden futballszurkolónak: egykori játékosként az Arsenal, a Barcelona és az Inter mezében is futballozott, és Európa egyik legintelligensebb szélső hátvédjeként tartották számon.
A Barcelonával kétszeres Bajnokok Ligája-győztes lett. Napjainkban egy egészen más küldetést teljesít – Albánia szövetségi kapitányaként a kontinens egyik legkisebb, de legelszántabb válogatottját próbálja magasabb szintre emelni.
Segédje pedig nem más, mint Pablo Zabaleta, a Premier League-bajnok argentin klasszis, aki értékes tapasztalataival járul hozzá az albán labdarúgók fejlődéséhez.
Sylvinho 2024-ben kijuttatta Albániát az Európa-bajnokságra, most pedig újabb történelmi cél lebeg a szeme előtt: a 2026-os világbajnoki részvétel, amelyért Lengyelország ellen vívhatnak márciusban döntő jelentőségű selejtezőt.
Urbányi István – magyar edző a világ egyik legszebb helyén
Végül, de nem utolsósorban jöjjön egy magyar edző.
A Maldív-szigetek a világ egyik legszebb országa és közkedvelt turistacélpontja, az ország labdarúgó-válogatottjának pedig magyar szövetségi kapitánya van: Urbányi István, aki nem először tölti be ezt a posztot, egészen pontosan már harmadszor.
A Maldív-szigetek labdarúgó-válogatottja nem tartozik a térség legerősebb csapatai közé. Világbajnokságon még soha nem jártak, de ennek nincs is meg a realitása. A FIFA jelenlegi világranglistáján a 173. helyen állnak.
A tudás mellett tehát a futball iránti szenvedély az, ami összeköti ezeket a legendákat – legyen szó Curacaóról, Üzbegisztánról, Pakisztánról, Kenyáról vagy akár Albániáról.
