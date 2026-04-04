1996-ban a Ferencváros és a BVSC között dőlt el a labdarúgó NB I-es bajnoki cím sorsa, amit végül a zöld-fehérek nyertek meg, míg a zuglóiak történelemének legjobb eredményét jelentette az ezüstérem. A csapatot akkor Egervári Sándor vezette, aki kerekesszékben jelent meg a Szőnyi úti stadionban, jelenlétét pedig hatalmas tapssal fogadta a közönség.

Egervári Sándor visszatért a BVSC-hez

Egervári Sándor feltűnése óriási tapsot vonzott be

A korábbi szövetségi kapitány személyes szerepvállalása igenis nagy dolog volt, hiszen 2018-ban agyvérzést kapott, azóta pedig visszavonultan él − írja a Magyar Nemzet. A 75 éves szakember a fél oldalára lebénult, állapota nem javult, de elmondása szerint nem is romlott. Nyilvánosan csak ritkán mutatkozik, de a BVSC kedvéért megjelent a Szőnyi úton, ahol kerekesszékben gurult a kispad mellé, és természetesen a hatalmas taps sem maradt el.

A gálamérkőzés végül 1-1-es döntetlennel ért véget, a gólokat Szergej Kuznyecov és Csordás Csaba középső fia, Benedek nevéhez fűződtek.

A BVSC tudósítása szerint a hazaiak védelmében ott volt Csábi József, valamint megjelent Bognár György is, viszont a Paks trénere csak a lelátóról követte az eseményeket.

A csoportkép sem maradt el a végén

A Fradi keretét többek között olyan futballisták alkották, mint Lipcsei Péter, Szeiler József, Telek András, Szűcs Mihály, Arany László, Zoran Kuntics, ifjabb Szergej Kuznyecov, Bubcsó Norbert, Józsi György, Bojan Lazics, felnőttcsapatuk pályaedzője, Leandro de Almeida, vagy éppen sportigazgatójuk, Hajnal Tamás.

Bár pályára nem lépett, de a kispadon ott volt Vincze Ottó, Nyilas Elek, Páling Zsolt, Szergej Kuznyecov, Hrutka János és az 1996-os csapat másodedzője, Mucha József is, sőt, a második félidőben Telek András fia, Barnabás is beállt.