A City és az Arsenal rangadóját Erling Haaland döntötte el, a norvég sztárcsatár életét azonban alaposan megkeserítette a pályán ellenfele, a brazil válogatott Gabriel Magalhaes. A két játékos többször is keményen összecsapott egymással, csatájuk pedig a hajrában csúcsosodott ki. A 83. percben Gabriel hátulról szabálytalankodott Haalanddal szemben, aki ezt követően meglökte a londoniak játékosát. A két sztár ezek után egymásnak feszült, Gabriel a fejével előbb a fejét Haaland homlokához nyomta, majd tett egy kissé felelőtlen mozdulatot, de végül nem villant a piros, helyette mindketten sárga lapot kaptak. Angliában nagy port kavart az eset, sokak szerint az Arsenal védőjét ki kellett volna állítani, ám mégis a pályán maradhatott.

Erling Haaland és Gabriel végig hatalmasat küzdött egymással a Premier League csúcsrangadóján

Erling Haaland szexi barátnője is felháborodott

A City klasszisáról még a mezt is letépte Gabriel, a norvég szerint a meccs után a barátnője is kifakadt, mivel annyi sebet szerzett, mintha valamilyen küzdősportban lépett volna ringbe.

„Azt hiszem, kicsit megrángatták a mezemet! Nem ítéltek meg szabálytalanságot, manapság ilyen a Premier League. Itt-ott birkózás folyik. Sok a kemény párharc, sok a zúzódás.

Néha a barátnőm kiborul emiatt, mert kicsit furán nézek ki egy-egy meccs után! De ez a valóság”

– nyilatkozta Haaland, aki úgy véli, Gabrielnek piros lap járt volna a hajrában bemutatott ámokfutása miatt.

Erling Haaland barátnője, Isabel Haugseng Johansen nehezen viseli, amikor párját nem kímélik a védők a pályán

Haaland szerint amennyiben elterült volna a földön, akkor ellenfelét kiállíthatták volna, ám őt nem ilyen fából faragták

Én soha nem tennék ilyet. Apám tanította nekem: maradj talpon, és ne legyél…

olyan, amit most inkább nem mondanék ki. Ez a valóság. Igen, talán könnyebb lett volna, ha elesek, de nem tettem, és sárga lapot kaptam érte” – tette hozzá a norvég.

A vesztett pontok tekintetében a Manchester City utolérte az Arsenalt, és már szerdán átveheti a vezetést a tabellán, amennyiben nyerni tud a kiesés ellen küzdő Burnley otthonában.