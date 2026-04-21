A Manchester City a hétvégén 2-1-re legyőzte az éllovas Arsenalt, így a Premier League-ben továbbra is nyitott a bajnoki címért folyó küzdelem. A rangadón Erling Haaland és Gabriel Magalhaes között szinte végig kemény csata zajlott, a norvég sztárcsatár szexi barátnője pedig nem viselte jól, hogy párja testén „harci sérülések” éktelenkedtek a meccs után.

A City és az Arsenal rangadóját Erling Haaland döntötte el, a norvég sztárcsatár életét azonban alaposan megkeserítette a pályán ellenfele, a brazil válogatott Gabriel Magalhaes. A két játékos többször is keményen összecsapott egymással, csatájuk pedig a hajrában csúcsosodott ki. A 83. percben Gabriel hátulról szabálytalankodott Haalanddal szemben, aki ezt követően meglökte a londoniak játékosát. A két sztár ezek után egymásnak feszült, Gabriel a fejével előbb a fejét Haaland homlokához nyomta, majd tett egy kissé felelőtlen mozdulatot, de végül nem villant a piros, helyette mindketten sárga lapot kaptak. Angliában nagy port kavart az eset, sokak szerint az Arsenal védőjét ki kellett volna állítani, ám mégis a pályán maradhatott.

Erling Haaland és Gabriel végig hatalmasat küzdött egymással a Premier League csúcsrangadóján
Erling Haaland és Gabriel végig hatalmasat küzdött egymással a Premier League csúcsrangadóján
Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Erling Haaland szexi barátnője is felháborodott

A City klasszisáról még a mezt is letépte Gabriel, a norvég szerint a meccs után a barátnője is kifakadt, mivel annyi sebet szerzett, mintha valamilyen küzdősportban lépett volna ringbe.

„Azt hiszem, kicsit megrángatták a mezemet! Nem ítéltek meg szabálytalanságot, manapság ilyen a Premier League. Itt-ott birkózás folyik. Sok a kemény párharc, sok a zúzódás. 

Néha a barátnőm kiborul emiatt, mert kicsit furán nézek ki egy-egy meccs után! De ez a valóság” 

nyilatkozta Haaland, aki úgy véli, Gabrielnek piros lap járt volna a hajrában bemutatott ámokfutása miatt.

Manchester City's Norwegian striker #9 Erling Haaland poses with the European Cup trophy flanked by Isabel Haugseng Johansen (R) as he celebrates winning the UEFA Champions League final football match between Inter Milan and Manchester City at the Ataturk Olympic Stadium in Istanbul, on June 10, 2023. Manchester City won the match 1-0. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
Erling Haaland barátnője, Isabel Haugseng Johansen nehezen viseli, amikor párját nem kímélik a védők a pályán
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Haaland szerint amennyiben elterült volna a földön, akkor ellenfelét kiállíthatták volna, ám őt nem ilyen fából faragták

Én soha nem tennék ilyet. Apám tanította nekem: maradj talpon, és ne legyél… 

olyan, amit most inkább nem mondanék ki. Ez a valóság. Igen, talán könnyebb lett volna, ha elesek, de nem tettem, és sárga lapot kaptam érte” – tette hozzá a norvég.

A vesztett pontok tekintetében a Manchester City utolérte az Arsenalt, és már szerdán átveheti a vezetést a tabellán, amennyiben nyerni tud a kiesés ellen küzdő Burnley otthonában.

