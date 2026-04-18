Milyen most a hangulat az ETO öltözőjében, érezni már az aranyérem közelségét? – kérdezte az Origo Sport Vitális Milánt, az ETO FC Győr klasszisát.
Azt azért még nem mondanám, hogy aranyérmes hangulat van, de az biztos, hogy abszolút pozitív és bizakodó a légkör az öltözőben. Tudjuk, mi forog kockán, tisztában vagyunk vele, mit érhetünk el, és ennek megfelelően dolgozunk minden nap. Talán egy kicsit optimistábban is mehetünk neki a hajrának.
A Ferencváros elleni meccs gyakorlatilag bajnoki döntőnek is beillik. Ezen a kilencven percen múlhat az arany?
Aki ezt a mérkőzést megnyeri, az valószínűleg akkora lendületet kap, hogy az utolsó három bajnokit is sikerrel veheti.
Én úgy gondolom, hogy nekünk úgy kell készülnünk: ezt a meccset egyszerűen meg kell nyernünk.
Utána meglátjuk, hogyan alakul tovább, de bízom benne, hogy akár az első hely is meglehet.
Min múlhat a siker?
Egyértelműen csak a győzelem az elfogadható. Tudjuk, hogy minden jegy elkelt, úgyhogy a szurkolókon biztosan nem fog múlni semmi. Nekünk kell kitenni a száz százalékot, sőt annál is többet, a pályán konkrétan meg is kell halnunk a sikerért. Minden rajtunk múlik.
Vitális Milán szerint az ETO FC Győr készen áll a rangadóra
A szezonban többször is hátrányból fordítottak, az utolsó percekben nyertek meg meccseket. Ez a csapat egyik titkos fegyvere, hogy a hajrában lenyomja a riválist?
Mentálisan nagyon erősek vagyunk, ezt idén többször is megmutattuk. Több olyan meccsünk volt, amikor hátrányból tudtunk felállni, és végül megfordítottuk a találkozót. Persze, én bízom benne, hogy a hátralévő mérkőzéseken már nem kerülünk ilyen helyzetbe, de afelől senkinek ne legyen kétsége, hogy ez a csapat fejben és taktikailag is készen áll a hétvégi rangadóra.
Ha a szezon előtt valaki azt mondja, hogy ilyen eredményesen futballozik majd, a csapat a bajnoki címért harcol, és a válogatottban is kezdőként kap szerepet, azonnal aláírta volna?
Gondolkodás nélkül. Ha ezt valaki előre mondja, azonnal aláírom. Most pedig itt vagyok ebben a helyzetben, és ez hatalmas visszacsatolás számomra. Óriási megtiszteltetés, hogy a válogatottban is szerepelhettem, és hogy ilyen elismerően beszélnek rólam a formám miatt. Elégedett vagyok, de még van hátra néhány fontos meccs a szezonból, utána pedig jönnek az újabb feladatok, úgyhogy eszem ágában sincs leállni.
Egyre többször úgy tűnik, hogy a pálya közepén öntől várják a megoldást. Nem teher ez?
Nem mondanám, hogy tőlem várják a megváltást. Teljesen mindegy, ki szerzi a gólt vagy ki adja a gólpasszt, a lényeg az, hogy a csapat nyerjen.
Az viszont külön öröm, ha jó játékkal vagy gólpasszokkal hozzá tudok tenni a sikerekhez. Hál’ Istennek megkapom a bizalmat a stábtól és a vezetőedzőtől, és olyan poszton játszhatok, ahol valóban ki tudok teljesedni.
Borbély Balázs vezetőedző korábban arról beszélt, hogy hosszú távon egy jó nemzetközi szereplés többet érhet, mint egy bajnoki cím BL-csoportkör nélkül. Játékosként egyet lehet ezzel érteni?
Ez egy nagyon nehéz kérdés. Teljes mértékben tiszteletben tartom a vezetőedző véleményét, de én erről nem szeretnék bővebben nyilatkozni. Abban biztos vagyok, hogy ő a lehető legjobbat akarja a klubnak, a csapatnak és az egész városnak, úgyhogy részemről maradjunk is ennyiben.
Korábban Dunaszerdahelyen is futballozott. Miben más a szlovák élvonal atmoszférája, mint a mostani hazai közeg?
Magyarországon alapvetően sokkal népszerűbb a futball, ezt mindenki érzi. Ugyanakkor azt a saját bőrömön tapasztaltam meg, hogy a szlovák bajnokság fizikálisan keményebb. Ettől függetlenül ott is, és itthon is megvannak azok a masszív, erős csapatok, amelyek minden évben ott vannak a tabella elején.
Xisco Muñoz alatt a DAC-ban még arra kérték, ne passzoljon annyit, vállaljon több lövést. Sikerült megőrizni ezt a fajta pozitív „önzőséget” a játékában?
Igyekszem figyelembe venni azt, amit a stáb kér. Itt is azt kérik, hogy ha van előttem folyosó vagy üres terület, akkor azt játsszam meg, vagy menjek bele bátran. De közben azt is érzem, hogy mikor kell inkább a biztosat választani, vagy mikor kell még egy passzt tenni. Próbálom az egyensúlyt tartani, nem akarok öncélú lenni, mert a csapat sikere a legfontosabb. Kapom a bizalmat, és ez segít abban, hogy jól döntsek.
Az ETO feljutóként már a második évében a bajnoki címért küzd. Ez bravúr, vagy belülről nézve már nem is akkora meglepetés?
Őszintén szólva: is-is. Én mindig hittem a csapatban, a klubban és a stábbal közös munkában, és pontosan tudtam, mire lehetünk képesek. Nyilván, ha a végén megnyernénk az aranyat, az maximális elégedettséggel töltene el mindenkit. De ma már annyira tisztában vagyunk a saját erőnkkel, hogy egy bajnoki cím belülről nézve már egyáltalán nem lenne meglepetés.
A Fradi lesz a legnehezebb akadály, vagy a hajrában minden meccs ugyanannyira kegyetlen?
Szerintem mindegyik meccs nagyon nehéz lesz. Nyilván a Fradi elleni rangadó az egyik sorsdöntő mérkőzés, ebből a szempontból kiemelkedik, de utána is ugyanúgy nyerni kell, és azok a találkozók is ugyanolyan kemények lesznek. Ez egy hosszú és összetett folyamat, de állunk elébe.
Bajnoki matek
Pontazonosság: Fradi 59, ETO 59 – a Fradi vezet több győzelmével
Ha a Fradi nyer Győrben: +3 pont → nagy lépés a címvédés felé, és pontazonosságnál is előnyben marad
Ha az ETO nyer: +3 pont → átveszi a vezetést, saját kezébe kerül a sorsa
Döntetlen esetén: marad az egál, de a Fradi marad az élen
Hátralévő meccsek a rangadó után:
Fradi: Paks (O), Zalaegerszeg (O), Újpest (I); ETO: Debrecen (I), Diósgyőr (O), Kisvárda (I).