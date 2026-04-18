Milyen most a hangulat az ETO öltözőjében, érezni már az aranyérem közelségét? – kérdezte az Origo Sport Vitális Milánt, az ETO FC Győr klasszisát.

Azt azért még nem mondanám, hogy aranyérmes hangulat van, de az biztos, hogy abszolút pozitív és bizakodó a légkör az öltözőben. Tudjuk, mi forog kockán, tisztában vagyunk vele, mit érhetünk el, és ennek megfelelően dolgozunk minden nap. Talán egy kicsit optimistábban is mehetünk neki a hajrának.

Vitális Milánék januárban 3-1-re legyőzték idegenben a Fradit, az ETO FC Győr idén csúcsra juthat

Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A Ferencváros elleni meccs gyakorlatilag bajnoki döntőnek is beillik. Ezen a kilencven percen múlhat az arany?

Aki ezt a mérkőzést megnyeri, az valószínűleg akkora lendületet kap, hogy az utolsó három bajnokit is sikerrel veheti.

Én úgy gondolom, hogy nekünk úgy kell készülnünk: ezt a meccset egyszerűen meg kell nyernünk.

Utána meglátjuk, hogyan alakul tovább, de bízom benne, hogy akár az első hely is meglehet.

Min múlhat a siker?

Egyértelműen csak a győzelem az elfogadható. Tudjuk, hogy minden jegy elkelt, úgyhogy a szurkolókon biztosan nem fog múlni semmi. Nekünk kell kitenni a száz százalékot, sőt annál is többet, a pályán konkrétan meg is kell halnunk a sikerért. Minden rajtunk múlik.

Vitális Milán szerint az ETO FC Győr készen áll a rangadóra

A szezonban többször is hátrányból fordítottak, az utolsó percekben nyertek meg meccseket. Ez a csapat egyik titkos fegyvere, hogy a hajrában lenyomja a riválist?

Mentálisan nagyon erősek vagyunk, ezt idén többször is megmutattuk. Több olyan meccsünk volt, amikor hátrányból tudtunk felállni, és végül megfordítottuk a találkozót. Persze, én bízom benne, hogy a hátralévő mérkőzéseken már nem kerülünk ilyen helyzetbe, de afelől senkinek ne legyen kétsége, hogy ez a csapat fejben és taktikailag is készen áll a hétvégi rangadóra.

Ha a szezon előtt valaki azt mondja, hogy ilyen eredményesen futballozik majd, a csapat a bajnoki címért harcol, és a válogatottban is kezdőként kap szerepet, azonnal aláírta volna?

Gondolkodás nélkül. Ha ezt valaki előre mondja, azonnal aláírom. Most pedig itt vagyok ebben a helyzetben, és ez hatalmas visszacsatolás számomra. Óriási megtiszteltetés, hogy a válogatottban is szerepelhettem, és hogy ilyen elismerően beszélnek rólam a formám miatt. Elégedett vagyok, de még van hátra néhány fontos meccs a szezonból, utána pedig jönnek az újabb feladatok, úgyhogy eszem ágában sincs leállni.