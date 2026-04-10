A labdarúgó Fizz Liga 29. fordulójának pénteki játéknapján a listavezető ETO a Puskás Akadémia otthonában lépett pályára, hogy még egy lépést tegyen az NB I-es bajnoki cím felé. Borbély Balázs együttese a zalaegerszegi vereség óta beszedett egy döntetlent, de aztán kétszer is begyűjtötte a három pontot, és a cél Felcsúton sem lehetett másképp.

Mindhárom pontot begyűjtötte az ETO

Az ETO magabiztos győzelemmel üzent a Fradinak

A 2025-2026-os idény során a győriek mindkét alkalommal legyőzték a Puskás Akadémiát, egyaránt 2-0-s végeredménnyel, tehát kimondható, hogy Borbély Balázsék voltak a mérkőzés esélyesei. Meglepő módon a találkozót Németh András lesgólja indította el, ám nem sokkal később fellépett az ETO, s Vitális Milán találatával meg is szerezte a vezetést. A 24 éves játékos Tóth Rajmund lövése után, amit Szappanos Péter bravúrral védett, a kipattanót tudta behelyezni a hálóba.

Később kiderült, ez volt az első félidő egyetlen gólja, de aztán a fordulást követően Vitális szögletéből Csinger Márk is bevette a házigazda kapuját, 0-2.

Hornyák Zsolt, a Puskás vezetőedzője a kétgólos hátrány miatt hármat is változtatott a csapatán, de a szépítéshez ez sem volt elég, sőt Borbély együttese két perc el is döntötte a lényegi kérdéseket.

Előbb Nadhir Benbouali szerzett gólt egy remek szóló után, majd Nfansu Njie lőtte meg a találkozó negyedik gólját.

A győri tréner ezt követően a pihentetésre is tudott gondolni, Benbouali személyében még az egyik gólszerzőjét is lecserélte, de ennek ellenére több alkalommal is nőhetett volna az előny, ha Szappanos nem véd bravúrral, vagy éppen kicsit pontosabbak a vendégek.

Végül a kapott gól nélküli mérkőzés nem jött össze, hiszen a hosszabbítás utolsó percében szépített a Puskás Akadémia, így a Győr egy nagyon magabiztos, 4-1-es sikerrel üzent a játéknap következő mérkőzésén pályára lépő Fradinak. A zöld-fehérek hazai pályán fogadják azt a Diósgyőrt, amely kétségbeesetten harcol a kiesés ellen, így minden bizonnyal parázs bajnokira kell számítani.

Az ETO április 19-én játssza a következő NB I-es meccsét, éppen a Ferencváros ellen, hogy aztán a „bajnoki döntőnek” is betudható rangadó után a Magyar Kupa elődöntőjében is megtörténjen ez a párosítás, csak akkor a Groupama Arénában.