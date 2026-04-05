A labdarúgó Fizz Liga 28. fordulójának záró mérkőzésén az ETO FC Győr hazai pályán 1-0-ra legyőzte a Nyíregyháza Spartacus csapatát. Az ETO FC Győr – amely egy meccsel többet játszott – továbbra is három pont előnnyel vezeti a bajnokságot a címvédő Ferencváros előtt.

A forduló előtt listavezető ETO a legutóbbi három NB I-es meccséből csak egyet tudott megnyerni, most pedig győzelmi kényszerben lépett pályára Borbély Balázs csapata, miután a címvédő Ferencváros nyerni tudott Debrecenben. 

A Borbély Balázs által irányított ETO a Fradi legnagyobb kihívója
Fotó: Krizsán Csaba/MTI

Az ETO-ra azonban rendkívül nehéz feladat vár, ugyanis a tavaszi szezon egyik legjobb csapata, a Nyíregyháza Spartacus látogatott Győrbe. Bódog Tamás együttese tavasszal csak a Ferencvárostól kapott ki, azt leszámítva nyolc meccset hozott le veretlenül, azokból ötöt megnyerve. 

Az ETO továbbra is a Fradi előtt

Az ETO FC Győr-Nyíregyháza Spartacus találkozó győri fölénnyel indult, melynek első húsz percében a hazaiak több lehetőséget is kidolgoztak, majd a 20. percben a vendégek puskáztak egy komoly lehetőséget. A játékrész derekán Antonov szabálytalansága után büntetőhöz jutott a Győr, amit Benbouali értékesített. A folyatásban némileg visszafogottabb lett az iram, az állás pedig nem változott.

A fordulást követően a Nyíregyháza bátrabb játékkal rukkolt ki, igyekezett irányítani, az idő előrehaladtával pedig egyre több kockázatot vállalt. A győriek elsősorban arra figyeltek, hogy hátul stabilak maradjanak, ugyanakkor a félidő közepén több labdájuk is volt a 2-0-hoz, a helyzetek azonban kimaradtak. A nyírségiek az utolsó húsz percben időnként beszorították a hazaiakat a kapujuk elé, de hiába vezettek több szép akciót, helyzeteikből nem született gól. A hajrában Bitri sérülése után a Nyíregyháza már csak tíz emberrel játszott, így pedig a pontszerzésre nem maradt esélye.

A győri együttes fontos győzelmet aratott, az FTC ugyanis egy meccsel kevesebbet játszott nála. Az idegenben idén először veszítő Nyíregyháza maradt a kilencedik helyen.

Fizz Liga, 28. forduló:
ETO FC-Nyíregyháza Spartacus FC 1-0 (1-0)
Győr, 5764 néző, v.: Kovács I.
ETO FC: Petras - Bíró (Vladoiu, 61.), Csinger, Krpic, Stefulj - Tóth, Vitális - Njie (Boldor, 81.), Gavric (Bumba, 81.), Schön (Pischur, 61.) - Benbouali
Nyíregyháza: Kovács D. - Jovanov, Dreskovic (Benczenleitner, a szünetben), Temesvári, Katona L. (Bitri, 63.) - Toma, Kovács M. (Edomwonyi, 77.), Katona B. (Katona M., 64.), Antonov (Kovácsréti, 69.) - Kvasina, Tijani
gólszerző: Benbouali (25., 11-esből)
sárga lap: Nije (14.), Csinger (54.), Gavric (79.), Pischur (93.), illetve Kovács M. (11.), Katona B. (37.)

