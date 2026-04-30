Az Európa-liga nyolcaddöntőjében a Ferencvárost kiejtő Braga úgy győzte le 2-1-re a Bundesligában szereplő Freiburgot, hogy az első félidő hajrájában Rodrigo Zalazar tizenegyest hibázott.
Előnyben a Fradi korábbi ellenfelei az Európa-liga elődöntőjében
Az alapszakaszban a Fradit ugyancsak legyőző Nottingham Forest viszont éppen egy büntetőből szerzett találatával nyert az ugyancsak angol Aston Villa ellen.
A visszavágókat egy hét múlva rendezik, a döntőre pedig május 20-án Isztambulban kerül sor.
A Premier League-ben szereplő Crystal Palace nem éppen zökkenőmentesen jutott el a Konferencialiga elődöntőjébe, hiszen a négyesből egyedüli csapatként még rájátszást is kellett kivívnia a csoportkör után. Ennek ellenére a londoni együttes jelenleg a legnagyobb esélyesnek számít a végső győzelemre. Ezt az ukrán Sahtar Doneck ellen is megmutatta Oliver Glasner együttese, amely Ismaïla Sarr góljával villámgyorsan megszerezte a vezetést a lengyelországi Krakkóban.
Megdőlt a leggyorsabb gól rekordja a Konferencialigában
A szenegáli támadó mindössze 21 másodperc után talált be, ami a Konferencialiga történetének leggyorsabb gólja lett. Sarr hetedik alkalommal – sorozatan negyedik meccsén – lőtt gólt, így már csak egy találatra van a góllövőlistát holtversenyben vezető Mikael Ishaktól és Marius Mouandilmajitól.
A hazai meccseit az otthonától közel 1600 kilométerre játszó Sahtar ugyan a második félidő elején egyenlített, ám Kamada bő tíz perc múlva visszavette a vezetést az angoloknak, majd a hajrában Jorgen Strand Larsen beállította a 3-1-es végeredményt. A Premier League tabellájának 13. helyezettje ezzel nagy lépést tett a május 27-i lipcsei döntő felé. A másik ágon a Varga Barnást is foglalkoztató AEK Athént búcsúztató spanyol Rayo Vallecano Alexandre Zurawski találatával 1-0-ra nyert hazai pályán a francia Racing Strasbourg ellen.
Eredmények, Európa-liga elődöntő, első mérkőzések:
SC Braga (portugál)-SC Freiburg (német) 2-1 (1-1)
gólszerzők: Demir Ege Tiknaz (8.), Dorgeles (92.), illetve Grifo (16.)
Nottingham Forest (angol)-Aston Villa (angol) 1-0 (0-0)
g.: Wood (71. - tizenegyesből)
Eredmények, Konferencialiga elődöntő, első mérkőzések:
Sahtar Donyeck (ukrán)-Crystal Palace (angol) 1-3 (0-1)
gólszerzők: Ocseretko (47.), illetve Sarr (1.), Kamada (58.), Strand Larsen (84.)
Rayo Vallecano (spanyol)-Racing Strasbourg (francia) 1-0 (0-0)
g.: Zurawski (54.)