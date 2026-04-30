Az Európa-liga nyolcaddöntőjében a Ferencvárost kiejtő Braga úgy győzte le 2-1-re a Bundesligában szereplő Freiburgot, hogy az első félidő hajrájában Rodrigo Zalazar tizenegyest hibázott.

Kilenc mérkőzés óta veretlen az Európa-liga-döntőre hajtó Nottingham Forest

Előnyben a Fradi korábbi ellenfelei az Európa-liga elődöntőjében

Az alapszakaszban a Fradit ugyancsak legyőző Nottingham Forest viszont éppen egy büntetőből szerzett találatával nyert az ugyancsak angol Aston Villa ellen.

A visszavágókat egy hét múlva rendezik, a döntőre pedig május 20-án Isztambulban kerül sor.

A Premier League-ben szereplő Crystal Palace nem éppen zökkenőmentesen jutott el a Konferencialiga elődöntőjébe, hiszen a négyesből egyedüli csapatként még rájátszást is kellett kivívnia a csoportkör után. Ennek ellenére a londoni együttes jelenleg a legnagyobb esélyesnek számít a végső győzelemre. Ezt az ukrán Sahtar Doneck ellen is megmutatta Oliver Glasner együttese, amely Ismaïla Sarr góljával villámgyorsan megszerezte a vezetést a lengyelországi Krakkóban.

Ismaïla Sarr góljával már az első percben előnyben volt a Crystal Palace

Megdőlt a leggyorsabb gól rekordja a Konferencialigában

A szenegáli támadó mindössze 21 másodperc után talált be, ami a Konferencialiga történetének leggyorsabb gólja lett. Sarr hetedik alkalommal – sorozatan negyedik meccsén – lőtt gólt, így már csak egy találatra van a góllövőlistát holtversenyben vezető Mikael Ishaktól és Marius Mouandilmajitól.

A hazai meccseit az otthonától közel 1600 kilométerre játszó Sahtar ugyan a második félidő elején egyenlített, ám Kamada bő tíz perc múlva visszavette a vezetést az angoloknak, majd a hajrában Jorgen Strand Larsen beállította a 3-1-es végeredményt. A Premier League tabellájának 13. helyezettje ezzel nagy lépést tett a május 27-i lipcsei döntő felé. A másik ágon a Varga Barnást is foglalkoztató AEK Athént búcsúztató spanyol Rayo Vallecano Alexandre Zurawski találatával 1-0-ra nyert hazai pályán a francia Racing Strasbourg ellen.

Eredmények, Európa-liga elődöntő, első mérkőzések:

SC Braga (portugál)-SC Freiburg (német) 2-1 (1-1)

gólszerzők: Demir Ege Tiknaz (8.), Dorgeles (92.), illetve Grifo (16.)

Nottingham Forest (angol)-Aston Villa (angol) 1-0 (0-0)

g.: Wood (71. - tizenegyesből)