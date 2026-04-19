A korosztályos angol válogatottban szereplő Farkas Erik a Liverpool akadémiájának nagy tehetsége, később akár a magyar vagy az angol felnőttválogatott is jól járhat a jelenleg 16 éves focista játékával. Farkas rendre a Vörösök U18-as csapatában játszik, szombaton a Stockport elleni felkészülési mérkőzésen is így tett – az 5-4-es győzelemmel zárult összecsapáson az első találat előtt adott gólpasszal is hozzájárult a hazaiak sikeréhez. Az első félidőben jobbára támadó középpályásként szerepelt, a második játékrészben már inkább visszahúzódva vagy a bal szélen kapott lehetőséget.

Farkas Erik alapember a Liverpool U18-as csapatában

A Magyar Nemzet újságírója a helyszínen tekintette meg a mérkőzést, amely közben Farkas Erik édesapja, Farkas Csaba elárult néhány dolgot. Rámutatott, hogy a tízes számú mezt viselő fia technikai képességekben kiemelkedik, de a pályán ritkán kéri el a labdát, ezáltal főleg a center mögött játszva ritkán is kapja meg azt – az édesapa ilyenkor igyekszik a fiát a pálya széléről instruálni, mert szerinte ebben fejlődnie kell.

A riport kiemelte, hogy Farkas Erik fizikumának láthatóan jót tesz, hogy idősebbek között focizik, és

a közönség is elismeri a teljesítményét: egy-egy jó megmozdulása vastapsot hozott magával.

A Liverpool az U18-as bajnokságban legközelebb április 29-én, a Manchester United korosztályos csapata ellen játszik, addig Farkas Erik az angol érettségire is készül. Édesapja szerint emellett a profi szerződés megkötéséhez is közel áll a Liverpoollal, illetve hamarosan akár a felnőttekkel is edzhet.