A Blikk beszámolója szerint a fegyveres támadás a hétvégi bajnoki mérkőzés után történt, amikor a Berekum Chelsea a Samartex elleni, 1–0-ra elveszített találkozóról tartott hazafelé. A csapat buszát az Ahirezu közelében található Bepani–Ghwasu úton állították meg a támadók.
Sokkoló fegyveres támadás a csapatbusz ellen
A The Guardian helyi forrásokra hivatkozva arról írt, hogy maszkos fegyveresek torlaszolták el az utat, majd azonnal tüzet nyitottak a járműre. A játékosok és a stábtagok pánikba estek, többen a közeli bokrokba menekültek, miközben a rendőrök rövid időn belül a helyszínre érkeztek.
A támadás során több ember megsérült, Dominic Frimpong azonban a legsúlyosabb sérülést szenvedte el: fejbe lőtték. A mentők gyorsan kiérkeztek, de már nem tudták megmenteni az életét. A tragédiát a klub hivatalos közösségi oldalán is megerősítette.
Letartóztatások, hajtóvadászat a tettesek után
A ghánai rendőrség közlése szerint két gyanúsítottat már elfogtak, további három elkövetőt pedig nagy erőkkel keresnek. A hatóságok átfogó nyomozást indítottak az ügyben.
A ghánai labdarúgó-szövetség közleményben fejezte ki részvétét a játékos családjának, csapattársainak és barátainak.