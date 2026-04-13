A Blikk beszámolója szerint a fegyveres támadás a hétvégi bajnoki mérkőzés után történt, amikor a Berekum Chelsea a Samartex elleni, 1–0-ra elveszített találkozóról tartott hazafelé. A csapat buszát az Ahirezu közelében található Bepani–Ghwasu úton állították meg a támadók.

A Berekum Chelsea játékosa, Emmanuel Clottey (középen) a Zamalek futballistáival küzd a labdáért a két csapat korábbi Bajnokok Ligája-csoportmérkőzésén, Kairóban. A Chelsea gyászol a fegyveres támadást követően

Sokkoló fegyveres támadás a csapatbusz ellen

A The Guardian helyi forrásokra hivatkozva arról írt, hogy maszkos fegyveresek torlaszolták el az utat, majd azonnal tüzet nyitottak a járműre. A játékosok és a stábtagok pánikba estek, többen a közeli bokrokba menekültek, miközben a rendőrök rövid időn belül a helyszínre érkeztek.

A támadás során több ember megsérült, Dominic Frimpong azonban a legsúlyosabb sérülést szenvedte el: fejbe lőtték. A mentők gyorsan kiérkeztek, de már nem tudták megmenteni az életét. A tragédiát a klub hivatalos közösségi oldalán is megerősítette.

Letartóztatások, hajtóvadászat a tettesek után

A ghánai rendőrség közlése szerint két gyanúsítottat már elfogtak, további három elkövetőt pedig nagy erőkkel keresnek. A hatóságok átfogó nyomozást indítottak az ügyben.

A ghánai labdarúgó-szövetség közleményben fejezte ki részvétét a játékos családjának, csapattársainak és barátainak.