A mérkőzésen már az első félidőben eldőltek a lényegi kérdések, a zöld-fehérek fölénye egyértelmű volt. A Ferencváros támadójátéka végig kreatív és hatékony maradt, miközben a Honvéd nem találta az ellenszert.

Csányi Diána szögletből a Ferencváros második gólját szerezte

A Ferencváros már az első félidőben eldöntötte

A 13. percben Nagy Viktória villant meg először: két csel után 15 méterről gyönyörűen csavarta el a labdát a kapus felett.

A 34. percben egy ritkán látható góllal növelte előnyét az FTC. Csányi Diána balról végzett el szögletet, a beadás pedig mindenkit meglepve, érintés nélkül a kapuba hullott, a Honvéd játékosai csak asszisztáltak a találathoz.

A második félidőben sem vett vissza a tempóból a Ferencváros. Az 53. percben Kubassova 20 méterről hatalmas lövést eresztett meg, amely a jobb alsó sarokban kötött ki.

Hetedszer kupagyőztes a Fradi

A Ferencváros 2021 után jutott ismét döntőbe, és rögtön győzelemmel tért vissza. A Budapest Honvéd második fináléját játszotta, de akárcsak tíz évvel ezelőtt, most is alulmaradt az FTC-vel szemben.

Az előző négy szezon bajnoka, az ETO FC Győr ezúttal már az elődöntőben kiesett, miután 2–0-ra kikapott a Ferencváros otthonában.

Eredmény:

Ferencvárosi TC – Budapest Honvéd FC 3–0 (2–0)

gól: Nagy Viktória (13.), Csányi (34.), Kubassova (53.)

A Ferencváros ezzel tovább erősítette helyét a női Magyar Kupa örökrangsorának élén, immár hét elsőséggel.