Kedden teljessé vált az NB I-es tabella, mivel a Ferencváros bepótolta a márciusban elhalasztott Puskás Akadémia elleni összecsapását. Robbie Keane együttese 2-1-re megverte a felcsúti csapatot, így több győzelmének köszönhetően megelőzte a Győrt, és átvette a vezetést.
A legutóbbi tíz fordulót tekintve a két zöld-fehér csapat van a legjobb formában a teljes mezőnyt tekintve, mindkét együttes csak egyszer kapott ki ebben az időszakban. Bár januárban a győriek 3-1-re nyertek a Groupama Arénában, az ETO Parkban a fővárosiak 2013-ban kaptak ki legutóbb. A fővárosiak szeptemberben is győztek Győrben, miként tavaly májusban, az előző szezon utolsó fordulójában, amellyel megnyerték 36. bajnoki címüket.
A Ferencvárosnak elég a döntetlen is?
A Fradi egy újabb sikerrel, de akár egy döntetlennel is közel kerülne a címvédéshez, mivel az esetleges pontazonosság is a több győzelemmel álló fővárosi csapatnak kedvez.
Azonos pontszám esetén a sorrend az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
- a bajnokságban elért több győzelem;
- a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
- a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól;
- az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége;
- az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
- a bajnokság fair play értékelésében elért jobb helyezés;
- sorsolás.
A vasárnapi csúcsrangadót követően az ETO idegenben játszik még a Debrecennel és a Kisvárdával, valamint pályaválasztóként a Diósgyőrrel, míg a bajnok Fradi a Pakssal és a Zalaegerszeggel hazai pályán, az ősi rivális Újpesttel pedig a Szusza Ferenc Stadionban.
Milliárdokról dönt a győri csúcsrangadó
Három körrel a vége előtt sok minden eldőlhet az ETO Parkban, de nemcsak a bajnoki cím, hanem rengeteg pénz is a tét. Az NB I bajnoka nagyjából 200 millió forintnyi összeget kap a Magyar Labdarúgó Szövetségtől, de ennél többet jelent az a rajtpénz, amelyet az európai porondon kaphatnak a csapatok.
Egy decemberi kimutatás szerint a Bajnokok Ligájában, s annak selejtezőiben szereplő csapatok az összes bevétel 73 százalékát kapják meg az európai szövetségtől (UEFA). Az Európa-ligában a pénzek 18, a Konferencialigában 9 százalékát osztják szét. Ekkora a különbség a különböző európai sorozatok között”
− olvasható a Bors hasábjain.
Amennyiben a soron következő négy fordulóból a Ferencváros jön ki jobban, úgy Robbie Keane együttese a koefficiens pontok alapján legrosszabb esetben is a BL-selejtezők harmadik körébe csatlakozna be, míg az ETO-nak minden bizonnyal nem járna pihenő. Mint ismert, Magyarországon az NB I ezüstérmese akkor selejtezhet az Európa-ligában, ha megnyeri a Magyar Kupát, erre pedig mindkét együttesnek van még esélye, hiszen az elődöntőben éppen egymás ellen lépnek pályára.
A Fradi edzője szerint szó sincs bajnoki döntőről
Robbie Keane, a Ferencváros ír edzője a találkozó előtt elmondta, rendesen felkészültek és már nagyon várják az ETO elleni összecsapást.
„Négy bajnoki még hátravan a bajnokságból, ezeken 12 pont szerezhető. Nem jelenteném ki, hogy ez a meccs dönt. Az ellenfél az egész szezonban jó teljesítményt nyújt, karácsonykor is vezette a pontversenyt, inkább rá nehezedik nyomás, főleg, hogy hazai közönség előtt lép pályára vasárnap. Ezzel szemben mi úgy mehetünk oda, hogy már jobban állunk a tabellán, így élvezhetjük a mérkőzést. Az ETO egy nagyon jó csapat, a teljes szezonban az élmezőny tagja, szóval tudjuk, hogy jónak kell lennünk, de készen állunk! – idézik a Ferencváros honlapján az ír szakembert.
A győriek készek meghalni a pályán a sikerért
A Ferencváros sorozatban hétszer nyert meg a magyar bajnokságot, most pedig a nyolcadik – összességében a 37. – elsőségére készül. Ehhez azonban a kihívó győrieknek is lesz pár szava.
Nem mondanám, hogy aranyérmes hangulat van, de az biztos, hogy abszolút pozitív és bizakodó a légkör az öltözőben. Tudjuk, mi forog kockán, tisztában vagyunk vele, mit érhetünk el, és ennek megfelelően dolgozunk minden nap. Talán egy kicsit optimistábban is mehetünk neki a hajrának”
– mondta az Origónak adott interjúban Vitális Milan, az ETO magyar válogatott középpályása.
„Aki ezt a mérkőzést megnyeri, az valószínűleg akkora lendületet kap, hogy az utolsó három bajnokit is sikerrel veheti. Én úgy gondolom, hogy nekünk úgy kell készülnünk: ezt a meccset egyszerűen meg kell nyernünk. Utána meglátjuk, hogyan alakul tovább, de bízom benne, hogy akár az első hely is meglehet” – folytatta a hatszoros válogatott játékos, aki hangsúlyozta, hogy a siker csak rajtuk múlik és vasárnap meg kell halniuk a pályán a győzelemért.
A Fradi egy esetleges győzelemmel egy újabb nagy lépést tehet a címvédés felé, azonban ez nem ígérkezik könnyű feladatnak
Valamilyen szinten a teher nyilván a Győrön van, hiszen nekik kell nyerni. Nem sokszor fordul elő velünk, azért akár ha itthon, akár ha idegenben játszunk, hogy az ellenfelünknek győzelmi kényszerben kell pályára lépni”
− fogalmazott a mérkőzés előtt Dibusz Dénes, a Fradi csapatkapitánya, aki tisztában van vele, hogy a sok néző óriási motivációt adhat a győrieknek.
A várható kezdőcsapatok:
ETO: Petrás − Bíró B., Csinger, Krpic, Stefulj − Tóth R. − Njie, Vitális, Gavric, Schön – Benbuali.
Ferencváros: Dibusz − Gómez, Raermaekers, Szalai G. − Osváth, Corbu, Kanikovszki, O'Dowda − Joseph, Kovacevic, Gruber.
Az ETO FC Győr-Ferencvárosi TC mérkőzést vasárnap 19:30-tól rendezik az ETO Parkban. A találkozót az Origo élőben közvetíti, szöveges formában.