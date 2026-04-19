Kedden teljessé vált az NB I-es tabella, mivel a Ferencváros bepótolta a márciusban elhalasztott Puskás Akadémia elleni összecsapását. Robbie Keane együttese 2-1-re megverte a felcsúti csapatot, így több győzelmének köszönhetően megelőzte a Győrt, és átvette a vezetést.

A Ferencváros tavaly Győrben nyerte meg fennállása 36. bajnoki címét

A legutóbbi tíz fordulót tekintve a két zöld-fehér csapat van a legjobb formában a teljes mezőnyt tekintve, mindkét együttes csak egyszer kapott ki ebben az időszakban. Bár januárban a győriek 3-1-re nyertek a Groupama Arénában, az ETO Parkban a fővárosiak 2013-ban kaptak ki legutóbb. A fővárosiak szeptemberben is győztek Győrben, miként tavaly májusban, az előző szezon utolsó fordulójában, amellyel megnyerték 36. bajnoki címüket.

A Ferencvárosnak elég a döntetlen is?

A Fradi egy újabb sikerrel, de akár egy döntetlennel is közel kerülne a címvédéshez, mivel az esetleges pontazonosság is a több győzelemmel álló fővárosi csapatnak kedvez.

Azonos pontszám esetén a sorrend az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

a bajnokságban elért több győzelem; a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége; a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól; az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége; az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége; a bajnokság fair play értékelésében elért jobb helyezés; sorsolás.

A vasárnapi csúcsrangadót követően az ETO idegenben játszik még a Debrecennel és a Kisvárdával, valamint pályaválasztóként a Diósgyőrrel, míg a bajnok Fradi a Pakssal és a Zalaegerszeggel hazai pályán, az ősi rivális Újpesttel pedig a Szusza Ferenc Stadionban.

Milliárdokról dönt a győri csúcsrangadó

Három körrel a vége előtt sok minden eldőlhet az ETO Parkban, de nemcsak a bajnoki cím, hanem rengeteg pénz is a tét. Az NB I bajnoka nagyjából 200 millió forintnyi összeget kap a Magyar Labdarúgó Szövetségtől, de ennél többet jelent az a rajtpénz, amelyet az európai porondon kaphatnak a csapatok.

Egy decemberi kimutatás szerint a Bajnokok Ligájában, s annak selejtezőiben szereplő csapatok az összes bevétel 73 százalékát kapják meg az európai szövetségtől (UEFA). Az Európa-ligában a pénzek 18, a Konferencialigában 9 százalékát osztják szét. Ekkora a különbség a különböző európai sorozatok között”

− olvasható a Bors hasábjain.