A szebb napokat is megélt Girondins Bordeaux 1992 óta folyamatosan tagja volt a francia élvonalbeli küzdelmeknek, s olyan játékosokat nevelt ki, mint Zinédine Zidane, Bixente Lizarazu vagy éppen Christophe Dugarry. Története során hatszor nyerte meg a francia bajnokságot, míg a Francia Kupát háromszor, azonban az együttes olyan mély gödörbe került, ahonnan már talán sosem lesz kiút. A csapat nem is egy szankciót kapott pénzügyi problémák miatt, most pedig a FIFA szabott ki eltiltást egy 2023-as átigazolás miatt.

Pedro Díaz átigazolása miatt büntetett a FIFA

A Bild cikke szerint a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) három átigazolási időszakból kizárta a francia negyedosztályú Bordeaux együttesét, amely 2027 nyaráig csak a saját utánpótlásában nevelt játékosait promótálhatja a felnőttek közé. A háttérben egy 2023-as átigazolás húzódik, amikor Pedro Díaz a Transfermarkt adatai szerint több mint kétmillió euróért cserébe tette át a székhelyét a Sporting Gijóntól Franciaországba, azonban ebből az összegből 1,5 millió azóta sem érkezett meg.

Díaznak mindössze egy szezon jutott a csapatnál, mielőtt 2024-ben a spanyol élvonalba szerződött volna.

L’origine de cette sanction est la plainte déposée par Gijon 🇪🇸, qui réclame 1,5 M€ à Bordeaux dans le cadre du transfert de Pedro Diaz en 2023 ! https://t.co/0N0Wh6WuLS pic.twitter.com/wFxAWR7xlR — BeFootball (@_BeFootball) April 10, 2026

Az említett lap hozzáteszi, hogy a Bordeaux évek óta pénzügyi problémákkal küszködik, egy ponton a 100 millió eurót is elérte az összeszedett adósság, 2024-ben pedig csődöt jelentett az egykori hatszoros bajnok. Többen is a csapat megmentésére siettek, mint például az angol Liverpool mellett a Boston Red Sox baseballcsapatát és a Pittsburgh Penguins jégkorongcsapatát birtokló Fenway Sports Group is, azonban kihátrált az üzletből.

Legutóbb Oliver Kahn, a Bayern München kapuslegendája próbálkozott meg az átvétellel, a tárgyalások viszont a Bordeaux tulajdonosa miatt elakadtak.