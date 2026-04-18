A pénteki éves világgazdasági konferencián Gianni Infantino kiemelte, hogy a FIFA nonprofit szervezet, így bevételt csak négyévente egyszer tudnak termelni, de igyekeznek megtalálni a megfelelő egyensúlyt a 211 tagország közötti pénzelosztásban.

A FIFA elnöke a 2026-os foci-vb kabalaállataival

A FIFA fő, és egyelőre egyetlen bevételi forrása a világbajnokság. A világbajnokság négyévente egy hónapig tart, tehát egy hónap alatt termelünk bevételt. A következő világbajnokságig hátralévő 47 hónapban ezt a pénzt költjük el” – mondta Infantino.

Amit sokan elfelejtenek, hogy bár milliárdokat termelünk egy világbajnokság során, a FIFA nonprofit szervezet, ami azt jelenti, hogy az összes bevételt visszaforgatjuk a futball szervezésébe a világ 211 országában. Ezek közül körülbelül háromnegyed valószínűleg nem tudná megszervezni a futballt a támogatásaink nélkül, ezért mindig igyekszünk megtalálni a megfelelő egyensúlyt”

– hangsúlyozta a svájci-olasz sportvezető.

A FIFA elnöke továbbra sem foglalkozik a szurkolókkal

Az októberi első jegyértékesítési hullám óta a FIFA dinamikus árazási modelljében emelte a jegyárakat. Április elején óriási botrány volt abból, hogy a foci-vb 104 mérkőzéséből mintegy 40-re szóló jegyek drágábbak voltak az utolsó pillanatos értékesítési szakaszban, mint bármely korábbi fázisban – ezt olyan szurkolók jelezték, akik hozzáfértek a rendszerhez, ezt követően pedig képernyőfotókat vagy adatokat osztottak meg az árazásról.

Infantino az amerikai világbajnoki jegypiacot nagyon különlegesnek nevezte, és hangsúlyozta, hogy senki sem panaszkodik a jegyárakra, amikor koncertre vagy NFL-meccsre megy. Amikor a FIFA első emberének érvelését megtámadták, csak annyit mondott:

Ilyen a piac”.

Márciusban az Európai Futballszurkolók Egyesülete és az Euroconsumers fogyasztóvédelmi szervezet hivatalos panaszt nyújtott be az Európai Bizottsághoz a rendkívül magas jegyárak miatt, azt állítva, hogy a FIFA visszaélt monopolhelyzetével, hogy túlzott jegyárakat és átláthatatlan, valamint tisztességtelen vásárlási feltételeket kényszerítsen az európai szurkolókra.