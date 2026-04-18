Életveszélyben lehet Lukasenko - megrázó hír érkezett

Tiszás fizikai inzultus a HírTV stábja ellen: elfajult a helyzet Balatonfüreden

Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) elnöke megvédte a nyári labdarúgó-világbajnokság mérkőzéseire szóló jegyek árazását. A FIFA elnöke hangsúlyozta, hogy a labdarúgás globális irányító testülete nonprofit szervezetként működik, ezért arra hivatkozott, hogy a foci-vb jegyértékesítése egy különleges piac a koncertekhez vagy az NFL-meccsekhez képest.

A pénteki éves világgazdasági konferencián Gianni Infantino kiemelte, hogy a FIFA nonprofit szervezet, így bevételt csak négyévente egyszer tudnak termelni, de igyekeznek megtalálni a megfelelő egyensúlyt a 211 tagország közötti pénzelosztásban.

A FIFA elnöke a 2026-os foci-vb kabalaállataival
Fotó: Luiz Rampelotto / NurPhoto via AFP

A FIFA fő, és egyelőre egyetlen bevételi forrása a világbajnokság. A világbajnokság négyévente egy hónapig tart, tehát egy hónap alatt termelünk bevételt. A következő világbajnokságig hátralévő 47 hónapban ezt a pénzt költjük el” mondta Infantino.

Amit sokan elfelejtenek, hogy bár milliárdokat termelünk egy világbajnokság során, a FIFA nonprofit szervezet, ami azt jelenti, hogy az összes bevételt visszaforgatjuk a futball szervezésébe a világ 211 országában. Ezek közül körülbelül háromnegyed valószínűleg nem tudná megszervezni a futballt a támogatásaink nélkül, ezért mindig igyekszünk megtalálni a megfelelő egyensúlyt” 

– hangsúlyozta a svájci-olasz sportvezető.

A FIFA elnöke továbbra sem foglalkozik a szurkolókkal

Az októberi első jegyértékesítési hullám óta a FIFA dinamikus árazási modelljében emelte a jegyárakat. Április elején óriási botrány volt abból, hogy a foci-vb 104 mérkőzéséből mintegy 40-re szóló jegyek drágábbak voltak az utolsó pillanatos értékesítési szakaszban, mint bármely korábbi fázisban – ezt olyan szurkolók jelezték, akik hozzáfértek a rendszerhez, ezt követően pedig képernyőfotókat vagy adatokat osztottak meg az árazásról. 

Infantino az amerikai világbajnoki jegypiacot nagyon különlegesnek nevezte, és hangsúlyozta, hogy senki sem panaszkodik a jegyárakra, amikor koncertre vagy NFL-meccsre megy. Amikor a FIFA első emberének érvelését megtámadták, csak annyit mondott: 

Ilyen a piac”.

Márciusban az Európai Futballszurkolók Egyesülete és az Euroconsumers fogyasztóvédelmi szervezet hivatalos panaszt nyújtott be az Európai Bizottsághoz a rendkívül magas jegyárak miatt, azt állítva, hogy a FIFA visszaélt monopolhelyzetével, hogy túlzott jegyárakat és átláthatatlan, valamint tisztességtelen vásárlási feltételeket kényszerítsen az európai szurkolókra.

Argentina's forward #10 Lionel Messi kisses the World Cup trophy as FIFA President Gianni Infantino and Qatar's Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani look on during the Qatar 2022 World Cup trophy ceremony after the football final match between Argentina and France at Lusail Stadium in Lusail, north of Doha on December 18, 2022. Argentina won in the penalty shoot-out. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
Gianni Infantino imád a középpontban lenni 
Fotó: Franck Fife/AFP

Infantino arra is utalt a „hardcore-szurkolók” számára elérhető 60 dolláros jegykategóriára, amely szerinte a döntőre is érvényes. Ez a kategória már az októberi jegyértékesítés kezdete óta viták tárgya, mivel európai szurkolói csoportok rámutattak, hogy alig voltak elérhető jegyek ezen az áron, amikor megnyílt a nemzetközi értékesítés. A FIFA később, decemberben tett elérhetővé többet ebből a kategóriából.

Infantino azt is elmondta, hogy korábban nem tudta, hogy az Egyesült Államokban a jegyek viszonteladása legális – bár állami szinten szabályozott.

  • kapcsolódó cikkek:
Kiderült, Irán ott lesz-e a labdarúgó-világbajnokságon
A FIFA elnöke szánalmasan magyarázkodik a foci-vb miatt őrjöngő szurkolóknak
Trump szerint ezért Iránnak „ki kellene hagynia” a világbajnokságot
