Valami egészen hihetetlen jelentsor játszódott le a török negyedosztályú Balikesirspor-Eskisehirspor meccsen. A hazaiak kapusa, Bora Göymen ugyanis háttal adott gólpasszt az ellenfél focistájának.

Egy rendkívül szerencsétlen jelenet határozta meg a focimeccs elejét a Balikesirspor és az Eskisehirspor párharcában.

A török foci szolgáltatta az év potyagólját
A török foci szolgáltatta az év potyagólját 
Fotó: Facebook

A török foci mindig szolgáltat valami érdekességet?

Már a 9. percben vezetést szereztek a vendégek, miután egy ártalmatlannak tűnő, a félpálya közeléből előreívelt labda különös módon pattant meg a tizenhatoson belül.

A hazaiak kapusa, Bora Göymen rosszul ítélte meg a helyzetet, és úgy reagált, mintha a labda átszállt volna felette. A bizonytalanság végül végzetesnek bizonyult: a labda a hátáról egyenesen Ahmet Necat Aydin elé került, aki könnyedén az üres kapuba gurított.

A Balikesirspor nem sokkal később tovább növelte előnyét, így már az első negyedóra végére kedvező helyzetbe került. Az Eskisehirspor azonban a fordulás után szépíteni tudott, amivel életben tartotta továbbjutási esélyeit.

A párharc így nyitott maradt, a visszavágón dől majd el, melyik csapat jut be a rájátszás következő körébe, a legjobb nyolc közé.

