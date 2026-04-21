A nyílt utcán késeltek meg egy fiatal focistát Dániában: Alamara Djabi súlyosan megsérült

A játékos az incidenst követően

életveszélybe került, és sürgősségi műtéten esett át. A legfrissebb hírek szerint a mesterséges kómából már felébresztették, és a körülményekhez képest jól van.

A hírt a klub is megerősítette a honlapján kedden reggel.

Súlyos késelés történt Herningben a hétvégén, ahol az FC Midtjylland 19 éves játékosa, Alamara Djabi súlyosan megsérült."

Hozzátették, hogy Alamara Djabi ezt követően életveszélyes állapotba került, és sürgősségi műtéten esett át.

Azóta egy másik műtéten is átesett. A helyszínre siető mentősök, majd a kórházban dolgozó orvosok fantasztikus erőfeszítéseinek köszönhetően az állapota stabil. Felébredt a mesterséges kómából, és a körülményekhez képest jól van"

– írja az FCM.

Alamara Djabi eddig két hivatalos mérkőzésen szerepelt a Midtjylland együttesében , mióta 2023-ban átigazolt a Benfica utánpótlásból a dán klubhoz. Mindkét találkozóját csereként játszotta.

A klub hozzátette:

Az FC Midtjylland szorosan együttműködik a hatóságokkal, és támogatást nyújt Alamara Djabinak és családjának. A rendőrség folyamatban lévő nyomozása miatt nem szeretnénk többet mondani az ügyben."

A késeléses esetről vasárnap este 3:34-kor kapott bejelentést a rendőrség, az Smallegadében, a Herning éjszakai életének részét képező településen történt. A rendőrség közölte, hogy a késelés 19 éves áldozata életveszélyes állapotba került az incidens következtében, de azóta már tudjuk, hogy szerencsére túl van az életveszélyen.

A rendőrség ezt követően nagyszabású nyomozást indított az ügyben. A hatóságok hétfőn nyilvánosságra hozta a gyanúsított nevét és fényképét, de az ügyben eddig nem történt letartóztatás.

Manden der er mistænkt for knivstikkeriet på FC Midtjyllands Alamara Djabi https://t.co/v8QxDl7V8G pic.twitter.com/Ks5ox3yZ7M — Oliver Okstrøm (@OliverOkstrom) April 21, 2026

Már hétfő este megtettük az első kísérleteket a gyanúsított elfogására, sajnos sikertelenül. Ezért tegnap közzétettük a férfi nevét és képét abban a reményben, hogy a nyilvánosság segíthet nekünk a felkutatásában.

A nyomozás eddig nem vezetett a gyanúsított letartóztatásához, ezért továbbra is várjuk azok jelentkezését, akiknek információjuk van a hollétéről"– mondta Susanne Kiel Nielsen, a nyomozás vezetője.