Az Európa Labdarúgó Szövetség (UEFA) hat mérkőzésre szóló eltiltással sújtotta Gianluca Prestiannit, a Benfica argentin középpályását, miután nem rasszista, hanem homofób kifejezést tett a brazil Vinícius Júniorra. Ez a történet tehát nem maradt következmények nélkül, a 2026-os foci-vb-n pedig pontosan emiatt debütál egy új szabály.

A hamarosan kezdődő foci-vb-n büntetés jár a szájeltakarásért

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Foci-vb 2026: ezért jár piros lap

A sportág szabályalkotó testülete (IFAB) a vancouveri ülésén a módosításokkal két közelmúltbeli eseményre reagált. A Bajnokok Ligájában a Benficát erősítő Gianluca Prestianni a gyanú szerint diszkriminatív, homofób megjegyzéseket tett a Real Madridban futballozó Vinicius Juniorra, miközben a mezével eltakarta a száját. Prestiannit végül hat meccsre tiltották el. A másik változtatás az idei Afrika Nemzetek Kupája döntőjében történt incidensre reakció, ugyanis a házigazda Marokkónak megítélt büntetőre válaszul Szenegál játékosai levonultak a pályáról. Végül visszatértek, és a hosszabbításban szerzett góllal 1-0-ra megnyerték a mérkőzést, bár márciusban megfosztották őket a címtől, miután az Afrikai Labdarúgó Szövetség fellebbviteli bizottsága helyt adott Marokkó tiltakozásának.

Mindez azt is jelenti, hogy a játékosoknak egy újabb dologra kell figyelniük, és benne lehet a pakliban az is, hogy egy megszokott mozdulat (mint a szájeltakarás) akár a mérkőzések kimenetelét is befolyásolhatja.

Mindkét szabályváltoztatást a nemzetközi szövetség javasolta, az IFAB pedig egyhangúlag hagyta jóvá.

A new rule means players at this year's World Cup could receive a red card if they cover their mouths when speaking to opponents during confrontations.

A világbajnokságot június 11. és július 19. között az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendezi.