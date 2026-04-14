A 73 éves portugál szakember így sorozatban az ötödik foci vb-jén vehet részt. Carlos Queiroz a múlt hónapban köszönt el az omániaktól, miután a közel-keleti ország csapatának nem sikerült kijutnia a világbajnokságra.

Carlos Queiroz irányítja a ghánai válogtottat a foci vb-n

Fotó: NOUSHAD THEKKAYIL / NurPhoto

Carlos Queiroz az ötödik foci vb-jére készül

A ghánai válogatott éléről a hamburgi születésű, német-ghánai Otto Addo közös megegyezéssel távozott azután, hogy a márciusi barátságos mérkőzéseken az osztrákoktól és a németektől is kikapott a csapata.

Quieroz 2010-ben a nyolcaddöntőig jutott a portugálokkal, majd háromszor az iráni válogatottal vett részt világbajnokságon,

amellyel 13 vb-meccsen három győzelmet könyvelhetett el. A mozambiki születésű egykori kapus korábban volt az egyiptomi, a japán, a kolumbiai, a dél-afrikai és a katari nemzeti együttes szövetségi kapitánya is.

🚨🇬🇭 Carlos Queiroz has been appointed as new Ghana national team head coach with immediate effect.



73 year old Portuguese manager will lead Ghana at the 2026 World Cup. 🌎🆕 pic.twitter.com/FvpzPMqHug — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 13, 2026

Mégsem Joachim Löwre esett a választás

Másfél hete felmerült, hogy Joachim Löw kerülhet a ghánai együttes élére, de a német válogatottat 2014-ben vb-címig vezető tréner úgy reagált a hírre, hogy hivatalosan senki sem beszélt vele Ghánából – számolt be róla az MTI.

Az afrikai alakulat a horvátokkal, az angolokkal és a panamaiakkal szerepel együtt az L csoportban a június 11-én kezdődő, amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű világbajnokságon.