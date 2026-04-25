A spanyol La Ligában szereplő Real Madrid nemrégiben Arda Güler és Éder Militao sérüléséről is részletesen beszámolt, de az akkori sajtóhírek már akkor is valami rosszabbra tippeltek a brazil középhátvéddel kapcsolatban. Természetesen a 2026-os foci-vb-ről való lemaradás jelentette a legnagyobb riadalmat, és nagyon úgy néz ki, hogy a brazilnál ez ténylegesen megtörténhet.

Éder Militao nélkül utazhat a foci-vb-re Brazília

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Mint arról a Marca című spanyol lap is ír, a 28 éves brazil válogatott középhátvéd karrierjét rendszeresen megnehezítették a sérülések, és ez most sincsen másképp. Militao többet már nem lép pályára a 2025-2026-os idényben, de mivel a combhajlítójával már nem először van probléma, így könnyen lehet, hogy műteni kell a játékost. Amennyiben ez bekövetkezik, úgy a BL-győztes védő nem lehet ott Carlo Ancelotti világbajnoki keretében.

Militao jelenleg információkat gyűjt az orvosoktól. Ha ténylegesen műtétre lesz szükség, akkor minimum négyhónapos felépülési időt jósoltak Spanyolországban.

🚨⚠️ Éder Militão, at serious risk for World Cup after injury setback.



His scar from his previous injury has reopened, and Militão could have to undergo surgery again. In that case, he’d be out for the World Cup — reports @miguelitocope. pic.twitter.com/TuUOFJCVBV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 25, 2026

Éder Militao szalagszakadás miatt a 2024-2025-ös idény második felét teljes egészében kihagyta, a pályára augusztusban tért vissza, de azóta sem kerülték el a sérülések.