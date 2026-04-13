Az egyik nagy amerikai fogadóirodánál a spanyol labdarúgó-válogatott a legesélyesebb arra, hogy megnyerje a nyári világbajokságot. A foci vb-n Haiti vagy Curacao esetleges végső győzelme éri a legnagyobb pénzt.

A BetMGM két hónappal a foci vb rajtja előtt 4,5-szeres pénzt fizet az Európa-bajnok sikere esetén a rá fogadónak.

Az Eb-címvédő spanyolok a foci vb nagy esélyesei
Fotó: GONGORA / NurPhoto

A spanyolok nyerik a foci vb-t?

A spanyolok után a legutóbbi két vb-n döntős franciák (5,5x), majd a legutóbbi két Eb-n finalista angolok (6,5x) következnek, megelőzve a brazilokat és a címvédő argentinokat (8x), valamint a Nemzetek Ligájában címvédő portugálokat (10x).

A legnagyobb pénzt Haiti vagy Curacao esetleges végső győzelme éri, amiért 2500-szoros nyeremény járna – számolt be róla az MTI.

Az első, 48 csapatos vb-t az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezik június 11. és július 19. között, a válogatottak összesen 104 mérkőzést játszanak majd.

 

