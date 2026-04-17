Hervé Renard edzői pályafutása során számos válogatottnál dolgozott, Szaúd-Arábiát pedig két ízben is irányította az 57 éves francia szakember. Renard 2024-ben tért vissza a kispadra, és kijuttatta csapatát a 2026-os foci-vb-re, azonban a világeseményen már nem ő irányítja a szaúdi együttest.

Fotó: MAHMUD HAMS / AFP

Két hónap múlva kezdődik a 2026-os foci-vb

Hervé Renard eredeti szerződési 2027-ig szólt a szaúdiakkal, mégsem maradhatott az együttes élén, így a „zöld sólymokat” már más szövetségi kapitány fogja vezetni a júniusban kezdődő labdarúgó-világbajnokságon. A francia tréner már két vb-re is kijuttatta a csapatot, a 2022-es tornán pedig 2-1-re győzte le Lionel Messiéket, a csoportból azonban nem sikerült továbbjutni. A távozó szövetségi kapitány egyébként rekordernek számít Szaúd-Arábiában, hiszen 73 mérkőzésen ülhetett le a kispadra, és erre korábban még senki sem volt képes.

Renard helyére a görög Jórgosz Dónisz érkezhet, aki jelenleg a szaúdi Al-Khaleejt irányítja.

A híres transzferguru, Fabrizio Romano szerint biztosra mondható a megállapodás, a bejelentés pedig akkor érkezik, amint aláírták a szerződést a felek.

🚨🇸🇦 Al-Khaleej coach Georgios Donis will lead Saudi Arabia at the World Cup 2026.



Official announcement coming once the contract is signed, agreement done with the Saudi Federation. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 17, 2026

A korábbi AEK-tréner tehát világbajnokságon fog dolgozni, leendő csapata Uruguay ellen indítja a foci-vb-t, majd Spanyolország után a Zöld-foki szigetek ellen vívhatja ki a továbbjutást a H jelű csoportból.