Hiába juttatta ki csapatát a labdarúgó-világbajnokságra, Hervé Renardnak mégis távoznia kellett Szaúd-Arábia szövetségi kapitányi posztjáról. Külföldi sajtóhírek szerint már a francia szakember utódja is megvan, így a felkészülés már az új edző irányítása alatt kezdődik meg a 2026-os foci-vb előtt.

Hervé Renard edzői pályafutása során számos válogatottnál dolgozott, Szaúd-Arábiát pedig két ízben is irányította az 57 éves francia szakember. Renard 2024-ben tért vissza a kispadra, és kijuttatta csapatát a 2026-os foci-vb-re, azonban a világeseményen már nem ő irányítja a szaúdi együttest.

Hervé Renard a foci-vb előtt távozott
Fotó: MAHMUD HAMS / AFP

Két hónap múlva kezdődik a 2026-os foci-vb

Hervé Renard eredeti szerződési 2027-ig szólt a szaúdiakkal, mégsem maradhatott az együttes élén, így a „zöld sólymokat” már más szövetségi kapitány fogja vezetni a júniusban kezdődő labdarúgó-világbajnokságon. A francia tréner már két vb-re is kijuttatta a csapatot, a 2022-es tornán pedig 2-1-re győzte le Lionel Messiéket, a csoportból azonban nem sikerült továbbjutni. A távozó szövetségi kapitány egyébként rekordernek számít Szaúd-Arábiában, hiszen 73 mérkőzésen ülhetett le a kispadra, és erre korábban még senki sem volt képes. 

Renard helyére a görög Jórgosz Dónisz érkezhet, aki jelenleg a szaúdi Al-Khaleejt irányítja.

A híres transzferguru, Fabrizio Romano szerint biztosra mondható a megállapodás, a bejelentés pedig akkor érkezik, amint aláírták a szerződést a felek.

A korábbi AEK-tréner tehát világbajnokságon fog dolgozni, leendő csapata Uruguay ellen indítja a foci-vb-t, majd Spanyolország után a Zöld-foki szigetek ellen vívhatja ki a továbbjutást a H jelű csoportból.

