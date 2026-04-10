A FIFA honlapján közzétett listán 52 bíró, 88 asszisztens és további 30 VAR-bíró szerepel, ők közreműködnek majd a foci vb-n.

Fotó: LLUIS GENE / AFP

Kovács István is utazik a foci vb-re

A játékvezetők között ott lesz az erdélyi magyar Kovács István, aki már a 2022-es katari vb-n is ott volt, de csak tartalék játékvezetőként működött közre – adta hírül az MTI. A 41 éves bíró nemrég a Barcelona és az Atlético Madrid Bajnokok Ligája-negyeddöntője után került a kritikák kereszttüzébe.

A katalánok panaszt tettek rá az UEFA-nál, mivel Kovács nem adott meg egy szerintük jogos tizenegyest a javukra.

A vb-n dolgozó bírók május 31-én, Miamiban kezdik meg a felkészülést a viadalra. A torna június 11-én kezdődik, a finálét pedig július 19-én tartják.

— FIFA (@FIFAcom) April 9, 2026

A világbajnokság játékvezetői:

Abdulraman el-Jasszim (katari), Kalid el-Turajsz (szaúdi), Araki Juszuke (japán), Omar Abdulkadir Artan (szomáliai), Pierre Atcho (gaboni), Ivan Barton (salvadori), Dahane Beida (mauritániai), Juan Gabriel Benítez (paraguayi), Juan Calderón (Costa Rica-i), Raphael Claus (brazil), Ismail Elfath (amerikai), Espen Eskas (norvég), Alireza Faghani (ausztrál), Yael Falcón Pérez (argentin), Drew Fischer (kanadai), Cristian Garay (chilei), Katia García (mexikói), Mustapha Ghorbal (algériai), Alejandro Hernández (spanyol), Darío Herrera (argentin), Dzsalal Dzsajed (marokkói), Campbell-Kirk Kawana-Waugh (új-zélandi), Kovács István (romániai), Francois Letexier (francia), Ning Ma (kínai), Adam Mahadme (jordán), Danny Makkelie (holland), Szymon Marciniak (lengyel), Maurizio Mariani (olasz), Héctor Said Martínez (hondurasi), Amin Mohamed (egyiptomi), Oshane Nation (jamaicai), Glenn Nyberg (svéd), Michael Oliver (angol), Omar Al Ali (egyesület arab emírségekbeli), Kevin Ortega (perui), Tori Penso (amerikai), Joao Pinheiro (portugál), Ramón Abatti (brazil), César Ramos (mexikói), Andrés Rojas (kolumbiai), Sandro Schaerer (svájci), Ilgiz Tantasev (üzbég), Anthony Taylor (angol), Gustavo Tejera (uruguayi), Facundo Tello (argentin), Abongile Tom (dél-afrikai), Clément Turpin (francia), Jesús Valenzuela (venezuelai), Slavko Vincic (szlovén), Wilton Sampaio (brazil), Felix Zwayer (német)