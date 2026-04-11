Vészesen közeledik a 2026-os világbajnokság. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) elutasította Irán kérését, hogy a csapat csoportmérkőzéseinek helyszínét az Egyesült Államokból tegyék át Mexikóba a nyári foci-vb-n.

Irán február vége óta háborús konfliktusban áll Izraellel és a vb egyik rendezőjével, az Egyesült Államokkal, ezért szerette volna elérni, hogy az Új-Zéland, Belgium és Egyiptom elleni találkozóknak mexikói helyszín legyen a házigazdája. Előbbi két meccset Los Angelesben, utóbbit pedig Seattle-ben rendeznék meg a foci-vb programja szerint.

Irán a SoFi Stadionban indítaná a foci-vb-t
Fotó: DANIEL SLIM / AFP

Maradnak az eredeti tervek a foci-vb-n

A FIFA azonban pénteken bejelentette, hogy logisztikai problémák miatt nem helyezi át Mexikóba az irániak meccseit, ezt Claudia Sheinbaum mexikói államfő is megerősítette. Nemrég Gianni Infantino FIFA-elnök is úgy nyilatkozott, hogy az iráni válogatott ott lesz a vb-n, és a tervek szerint az Egyesült Államokban játssza a mérkőzéseit.

Irán Új-Zéland ellen kezdene a G jelű kvartettben, majd Belgium után Egyiptom ellen zárja a foci-vb csoportkörét.

A sportág történetében először 48 csapat részvételével sorra kerülő labdarúgó-világbajnokság június 11-én kezdődik, a mérkőzéseket az M4 Sport élőben közvetíti.

