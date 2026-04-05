A 29 éves középpályás szombaton az Utrecht ellen 4-3-ra megnyert bajnoki mérkőzésen szenvedett súlyos keresztszalag-sérülést, így meg kell műteni a holland játékos térdét. Jerdy Schouten így biztosan lemarad a nyári foci-vb-ről, ugyanis hat-kilenc hónap rehabilitáció vár rá.

Jerdy Schouten, a PSV Eindhoven középpályása lemarad a nyári foci-vb-ről

Fotó: Marcel van Dost/NurPhoto via AFP

Kihagyja a foci-vb-t a hollandok középpályása

Az eindhoveniek csapatkapitánya ebben a szezonban negyven tétmérkőzésen lépett pályára, a gárda várhatóan hamarosan bebiztosítja az egymás utáni harmadik bajnoki címét.

Amikor megtörtént, azonnal éreztem, hogy baj van. Az ember ilyenkor még reménykedik, hogy nem túl súlyos, de sajnos kiderült, hogy nem így van. Ez most egy nagy csapás, de túl kell lépnem rajta. A PSV-re még sok szép dolog vár, és mindent meg fogok tenni azért, hogy újra ott lehessek a pályán”

– mondta a holland középpályás.

Schouten 2022-ben mutatkozott be a holland válogatottban, azóta 17 alkalommal lépett pályára az Oranjéban, legutóbb múlt héten végigjátszotta az Ecuador elleni vb-felkészülési mérkőzést.