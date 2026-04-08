Amikor a Nike március végén bemutatta a világbajnokságra szánt mezkollekcióját, a szurkolók és a szakértők egyaránt nagyrészt pozitívan fogadták. Az amerikai férfi válogatott vitathatatlanul az elmúlt évtizedek legjellegzetesebb mezét kapta, míg más szövetségek – köztük Franciaország, Anglia, Kanada és Uruguay – is kiváló értékeléseket kaptak, így mindenki optimista volt a foci-vb kapcsán. Azonban a legutóbbi válogatott szünet alatt, amikor a játékosok először léptek pályára az új mezekben, sok szurkoló nem tudta elkerülni, hogy egy bizonyos részletre figyeljen fel az új mezeken: egy kissé csúnya dudorra a vállvarrás mentén.
A nyakunkon a foci-vb, de a Nike most bekavart a mezekkel
Egyes mezeken – mint például az Egyesült Államok csíkos hazai mezén – a dudor alig volt észrevehető. Másokon, mint például a francia szupersztár Kylian Mbappé által viselt elegáns, visszafogott mezen, már-már komikusnak tűnt. Több uruguayi játékos viselte a talán legszembetűnőbb varrásokat a mezek közül, ami miatt az Anglia elleni barátságos mérkőzésen kissé hasonlítottak Zúzóra, a Tini Nindzsa Teknőcök gonosz karakterére. A közösségi médiában és az interneten a szurkolók hasonló problémákról számoltak be a saját vásárlásaikkal kapcsolatban. Néhányan azt mondták, hogy gőzölővel vagy a mezek viselés előtti mosásával sikerült enyhíteniük a problémát. Mások, mint például egy kanadai szurkoló a Redditen, sokkal dühösebbek voltak.
„A vállak összevarrásának módja miatt ezek a mezek minden esetben így gyűrődnek” – írta a szurkoló. „Szerintem akkor működhetnek, ha valakinek keskeny a válla – nekem szélesebb a vállam, és egyszerűen lehetetlen elkerülni, hogy ez a vállvonal ne gyűrődjön. Ez egy hülye, HÜLYE dizájn.” Azok számára, akik 100–200 dollárt fizettek egy ilyen pólóért, ez komoly probléma. Ugyanez vonatkozik azokra a szövetségekre és sportolókra is, akik a világ legnépszerűbb sporteseményén a legjobb formájukat szeretnék hozni. Sokan azon tűnődtek, vajon a Nike-nál figyelnek-e erre. Igen, figyeltek. A Guardiannek adott nyilatkozatában a Nike elismerte a vállakkal kapcsolatos problémát, és kijelentette, hogy megvizsgálják, mit lehet tenni az ügyben – ha egyáltalán lehet valamit tenni.
„A legutóbbi nemzetközi szünet alatt egy kisebb problémát észleltünk a Nike nemzeti válogatott mezeken, amely leginkább a vállvarrás körül volt észrevehető” – közölte a vállalat szóvivője. „A teljesítményt ez nem befolyásolja, de az összkép esztétikája nem olyan, amilyennek lennie kellene.” Valóban szokatlan baklövés ez a sportruházati óriástól, amely a mezek megjelenésekor nagy hangsúlyt fektetett azok kialakítására és technológiájára. A nyári világbajnokságon az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban játszott szabadtéri mérkőzések a torna történetének legforróbbjai közé tartozhatnak, egy olyan problémára, amelyet látszólag az Aero-FIT kialakítás old meg, amely az összes hivatalos világbajnoki mez alapját képezi.
„Az [Aero-FIT] számítógépes tervezést és egy rendkívül speciális, öltésspecifikus kötési eljárást alkalmaz, hogy segítsen a sportolóknak hűvösebb maradni” – olvasható a vállalat marketinganyagában. A tervezési folyamattal jól ismerős forrás a héten a Guardiannek elmondta, hogy a Nike „számítógépes tervezését” teljesítményadatok vezérlik, és mesterséges intelligencia elemeit is beépítik, amelyek a vállalat tervezőivel együttműködve segítik a termékek kidolgozását. A Nike bevezetési tervével jól ismerős forrás kedden közölte, hogy a vállalat jelenleg tárgyalásokat folytat a partner szövetségekkel és beszállítókkal, miközben mérlegelik a következő lépéseket. Egyelőre nem tudni, hogy a mezeket valamilyen formában áttervezik-e, és – ha igen – milyen jogorvoslatot biztosítanak azoknak a szurkolóknak, akik nem elégedettek a mez illeszkedésével. Mindenesetre a problémák megoldása hatalmas logisztikai feladatot jelentene, egyrészt a szűk határidő miatt – a világbajnokság alig több mint két hónap múlva kezdődik –, másrészt a már eladott mezek száma miatt.
„Mi egy globális csapat vagyunk, amely a legjobb tervezőkből, alkotókból és álmodozókból áll, akik minden nap azon gondolkodnak, hogyan újíthatnak, hogyan állíthatnak maguk elé kihívásokat, és hogyan vállalhatnak olyan kockázatokat, amelyek előre viszik ezt a gyönyörű játékot” – közölte a vállalat a Guardiannek adott nyilatkozatában. „Mindig a legmagasabb elvárásoknak vetjük alá magunkat és termékeinket, és ezúttal nem sikerült megfelelnünk ezeknek. Gyorsan dolgozunk azon, hogy ezt helyrehozzuk a játékosok és a szurkolók számára, mert minden meznek tükröznie kell azt a gondosságot, precizitást és büszkeséget, amelyet ez a sport megérdemel.”