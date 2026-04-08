Amikor a Nike március végén bemutatta a világbajnokságra szánt mezkollekcióját, a szurkolók és a szakértők egyaránt nagyrészt pozitívan fogadták. Az amerikai férfi válogatott vitathatatlanul az elmúlt évtizedek legjellegzetesebb mezét kapta, míg más szövetségek – köztük Franciaország, Anglia, Kanada és Uruguay – is kiváló értékeléseket kaptak, így mindenki optimista volt a foci-vb kapcsán. Azonban a legutóbbi válogatott szünet alatt, amikor a játékosok először léptek pályára az új mezekben, sok szurkoló nem tudta elkerülni, hogy egy bizonyos részletre figyeljen fel az új mezeken: egy kissé csúnya dudorra a vállvarrás mentén.

Mbappé is szemet szúrt a foci-vb-re készülő szurkolóknak

Fotó: HANNAH FOSLIEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A nyakunkon a foci-vb, de a Nike most bekavart a mezekkel

Egyes mezeken – mint például az Egyesült Államok csíkos hazai mezén – a dudor alig volt észrevehető. Másokon, mint például a francia szupersztár Kylian Mbappé által viselt elegáns, visszafogott mezen, már-már komikusnak tűnt. Több uruguayi játékos viselte a talán legszembetűnőbb varrásokat a mezek közül, ami miatt az Anglia elleni barátságos mérkőzésen kissé hasonlítottak Zúzóra, a Tini Nindzsa Teknőcök gonosz karakterére. A közösségi médiában és az interneten a szurkolók hasonló problémákról számoltak be a saját vásárlásaikkal kapcsolatban. Néhányan azt mondták, hogy gőzölővel vagy a mezek viselés előtti mosásával sikerült enyhíteniük a problémát. Mások, mint például egy kanadai szurkoló a Redditen, sokkal dühösebbek voltak.

„A vállak összevarrásának módja miatt ezek a mezek minden esetben így gyűrődnek” – írta a szurkoló. „Szerintem akkor működhetnek, ha valakinek keskeny a válla – nekem szélesebb a vállam, és egyszerűen lehetetlen elkerülni, hogy ez a vállvonal ne gyűrődjön. Ez egy hülye, HÜLYE dizájn.” Azok számára, akik 100–200 dollárt fizettek egy ilyen pólóért, ez komoly probléma. Ugyanez vonatkozik azokra a szövetségekre és sportolókra is, akik a világ legnépszerűbb sporteseményén a legjobb formájukat szeretnék hozni. Sokan azon tűnődtek, vajon a Nike-nál figyelnek-e erre. Igen, figyeltek. A Guardiannek adott nyilatkozatában a Nike elismerte a vállakkal kapcsolatos problémát, és kijelentette, hogy megvizsgálják, mit lehet tenni az ügyben – ha egyáltalán lehet valamit tenni.