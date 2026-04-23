Március végén arról számoltunk be az Origón, hogy Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) elnöke a Közel-Keleten zajló fegyveres konfliktus ellenére azt szorgalmazza, hogy az iráni válogatott vegyen részt az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő nyári foci-vb-n. „Azt akarjuk, hogy Irán játsszon, Irán játszani fog a vb-n. Nincs B, C, vagy D terv, csak A terv van” − nyilatkozta a mexikói N+Univision televíziós csatornának az 56 éves svájci-olasz sportvezető, aki ezzel határozottan kijelentette, nem tervezi az iráni válogatott leléptetését. Na most ehhez képest április végéhez közeledve nem akármilyen hír robbant be a köztudatba ez ügyben.

Olaszország sorozatban a harmadik foci-vb-ről maradt le, Bosznia-Hercegovina verte meg őket

Olaszország ott lehetne mégis a foci-vb-n?

A 444.hu szemlézte a Financial Times vonatkozó cikkét, amelyben arról írtak, hogy: „Megerősítem, hogy azt javasoltam Trumpnak és a FIFA elnökének, Gianni Infantinónak, hogy Olaszország váltsa Iránt a világbajnokságon. Olasz származású vagyok, és álom lenne látni a csapatot egy amerikai rendezésű tornán. Négy világbajnoki címük kellő történelmi súlyt ad ahhoz, hogy indokolt legyen a részvételük” – nyilatkozta a lapnak az amerikai különmegbízott, Paolo Zampolli.

Olaszország, mint ismert, sorozatban a harmadik világbajnokságáról fog lemaradni, legalábbis eddig így volt. A FIFA most már lassan tiszta vizet önthetne a pohárba, mert nyakunkon a nyári torna, és ezt a kérdést minél előbb le kell zárni.