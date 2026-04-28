A hírek szerint a FIFA módosított sárga lapos amnesztiát vezet be a közelgő foci-vb-re: de mi ezzel a FIFA célja?

Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Új szabályok lesznek a foci-vb-n?

A döntésről várhatóan a FIFA Tanácsának ülésén határoznak, amelyet kedden tartanak a kanadai Vancouver városában. A torna – amelyet az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendez – több szempontból is újdonságokat hoz, hiszen először 48 csapat vesz részt rajta a korábbi 32 helyett.

Az egyik legfontosabb változtatás a sárga lapok miatti eltiltások rendszerét érinti

- értesült a The Athletic. A legutóbbi világbajnokságokon a játékosok sárga lapjait csak a negyeddöntők után törölték.

Az új elképzelés szerint azonban már a csoportkör végén is „lenulláznák” a lapokat, majd egy második „kegyelem" is életbe lépne a negyeddöntők után.

A bővített mezőny miatt ugyanis egy új kieséses forduló – a legjobb 16 közé jutás – is bekerül a programba, ami növeli a lejátszott mérkőzések számát. A FIFA attól tart, hogy változtatás nélkül túl sok játékos gyűjtene össze eltiltást érő két sárga lapot a torna későbbi, kulcsfontosságú szakaszára.

Az eddigi szabályozás szerint már két sárga lap is eltiltást vonhat maga után, ha azt egy játékos a negyeddöntőig vezető öt mérkőzés során gyűjti össze. Az új rendszerben azonban ez jóval nehezebbé válna: vagy a három csoportmeccs közül kettőn kellene sárgát kapni, vagy az egyenes kieséses szakasz több fordulójában (a legjobb 32 között, a nyolcaddöntő és a negyeddöntő során) kellene ismétlődnie a szabálytalanságoknak ahhoz, hogy valaki eltiltást kapjon.

A FIFA szerint az intézkedés igazságosabbá teszi a versenyt, csökkenti a „lapgyűjtésből” fakadó kockázatot, és biztosítja, hogy a legnagyobb sztárok is pályára léphessenek a világbajnokság legfontosabb mérkőzésein.