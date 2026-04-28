Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Sokkoló fordulat az Északi Áramlat felrobbantásának ügyében – Zelenszkij neve is felmerült

Érdekes

Közeleg a vég? Ez az egyszerű teszt 24 órával előre jelzi a halált

Link másolása
Vágólapra másolva!
A FIFA jelentős szabálymódosításra készül a közelgő világbajnokság előtt. A tervek szerint új sárgalap-amnesztiát vezetnének be a foci-vb-n annak érdekében, hogy kevesebb kulcsjátékos maradjon ki az egyenes kieséses szakasz mérkőzéseiről.

A FIFA további sárga lapos amnesztiát vezet be a közelgő foci-vb-n
Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Új szabályok lesznek a foci-vb-n?

A döntésről várhatóan a FIFA Tanácsának ülésén határoznak, amelyet kedden tartanak a kanadai Vancouver városában. A torna – amelyet az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendez – több szempontból is újdonságokat hoz, hiszen először 48 csapat vesz részt rajta a korábbi 32 helyett.

Az egyik legfontosabb változtatás a sárga lapok miatti eltiltások rendszerét érinti

 - értesült a The Athletic. A legutóbbi világbajnokságokon a játékosok sárga lapjait csak a negyeddöntők után törölték. 

Az új elképzelés szerint azonban már a csoportkör végén is „lenulláznák” a lapokat, majd egy második „kegyelem" is életbe lépne a negyeddöntők után.

A bővített mezőny miatt ugyanis egy új kieséses forduló – a legjobb 16 közé jutás – is bekerül a programba, ami növeli a lejátszott mérkőzések számát. A FIFA attól tart, hogy változtatás nélkül túl sok játékos gyűjtene össze eltiltást érő két sárga lapot a torna későbbi, kulcsfontosságú szakaszára.

Az eddigi szabályozás szerint már két sárga lap is eltiltást vonhat maga után, ha azt egy játékos a negyeddöntőig vezető öt mérkőzés során gyűjti össze. Az új rendszerben azonban ez jóval nehezebbé válna: vagy a három csoportmeccs közül kettőn kellene sárgát kapni, vagy az egyenes kieséses szakasz több fordulójában (a legjobb 32 között, a nyolcaddöntő és a negyeddöntő során) kellene ismétlődnie a szabálytalanságoknak ahhoz, hogy valaki eltiltást kapjon.

A FIFA szerint az intézkedés igazságosabbá teszi a versenyt, csökkenti a „lapgyűjtésből” fakadó kockázatot, és biztosítja, hogy a legnagyobb sztárok is pályára léphessenek a világbajnokság legfontosabb mérkőzésein.

 

A FIFA elnöke meghívta a foci-vb-re a svéd királyt, nem tette zsebre a választ!
Szexbotrány rázta meg a topfutballt: letartóztatták a meccsre érkező UEFA-bírót
Óriási csapás Brazíliának: lemaradhat a foci-vb-ről a Real Madrid sztárja


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!